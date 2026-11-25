สลดอินเดีย! รถบรรทุก พุ่งชนท้ายรถบัสทัศนศึกษา นักเรียนดับ 4 ศพ
สลดอินเดีย! รถบรรทุก พุ่งชนท้ายรถบัส ขณะจอดแวะเข้าห้องน้ำ หลังกลับจากทัศนศึกษา นักเรียนดับ 4 ศพ บาดเจ็บ 32 ราย
เกิดเหตุรถบรรทุกขับพุ่งชนท้ายรถโรงเรียนที่จอดนิ่งอยู่บนทางด่วนลัคเนา-อัครา ในเขตกันเนาจ์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันอังคารที่ผ่านมา (24 พ.ย.) ส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 32 ราย ประกอบด้วยนักเรียน 24 ราย และเจ้าหน้าที่โรงเรียน 8 ราย
เหตุเกิดขึ้นใกล้พื้นที่ทาเทีย ขณะที่รถบัสของโรงเรียน Oriental Public School ในเขตเกาซัมบี จอดอยู่ริมถนนเพื่อให้เด็กๆ ลงไปเข้าห้องน้ำ รถบัสคันนี้บรรทุกผู้โดยสารมาทั้งหมด 50 คน ทั้งนักเรียนและเจ้าหน้าที่ กำลังเดินทางกลับจากการไปทัศนศึกษาที่ทัชมาฮาลในเมืองอัครา แรงชนทำให้ส่วนท้ายรถบัสพังเสียหาย
วิโนด กุมาร ผู้กำกับการตำรวจ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่การทางพิเศษและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งรัฐอุตตรประเทศ (UPEIDA) รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมาต่างรีบเข้าช่วยเหลือและนำตัวเด็กๆ ออกจากซากรถบัส ก่อนรถพยาบาลจะลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งแพทย์ยืนยันว่ามีเด็กเสียชีวิต 4 ราย
เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้จัดการโรงเรียน พร้อมกับเด็กที่มีอาการสาหัสอีก 1 รายไปรักษาต่อที่เมืองกานปุระ ส่วนนักเรียนและเจ้าหน้าที่รายอื่นยังคงรักษาตัวอยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมี อาชูโตช โมฮัน อัคนิโฮตรี ผู้ว่าราชการเขต และ ผกก.วิโนด กุมาร เดินทางไปเยี่ยมสอบถามอาการ พร้อมจัดหารถบัสอีกคันเพื่อส่งตัวนักเรียนที่รอดชีวิตโดยไม่ได้รับบาดเจ็บกลับบ้าน
ที่มา: The Star
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