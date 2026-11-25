เปิดบันทึกส่วนพระองค์ ‘โป๊ปฟรานซิส’ เผย 3 ครั้งที่เห็นปีศาจ นิมิตวิกาลแห่งประตูนรก
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จรดปากกาลงในสมุดบันทึกส่วนพระองค์ บอกเล่าเหตุการณ์ในคืนก่อนหน้าด้วยประโยคสั้น ๆ แต่เย็นเยียบ
“เมื่อคืนข้าพเจ้าเห็นทางเข้านรก”
พระองค์เขียนถึงแรงยั่วยวนอันรุนแรงที่ปรากฏขึ้นก่อนเข้านอน เพียงชั่วครู่ที่ทรงเพ่งมอง ความหวาดกลัวก็จู่โจมจนต้องรีบหยิบสายประคำขึ้นมาสวดภาวนาขอความคุ้มครอง
“การเข้าใกล้ประตูนรกเป็นเรื่องอันตราย เพราะเปลวไฟอาจพุ่งออกมาเผาเราได้”
ถ้อยคำเหล่านี้ไม่ได้หลุดมาจากนิยายสยองขวัญ หากเป็นรอยหมึกจริงจากผู้นำคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งมีผู้ศรัทธานับพันล้านคนทั่วโลก
เรื่องราวทั้งหมดเพิ่งถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ผ่านหนังสือ Il diario personale di Papa Francesco (The Private Diary of Pope Francis) โดยสำนักพิมพ์วาติกัน
หนังสือรวบรวมบันทึกส่วนพระองค์ระหว่างปี 2535 ถึง 2567 คัดเลือกและอธิบายความโดยพระคาร์ดินัลวิกตอร์ มานูเอล เฟร์นันเดซ สมณมนตรีประจำสมณกระทรวงหลักความเชื่อ ผู้ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดคนหนึ่ง
ประวัติ โป๊ปฟรานซิส สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
สมุดปกดำจากบัวโนสไอเรส และดวงตาในเงามืด
หน้าแรกของบันทึกเริ่มต้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2535 ในวันที่พระองค์ยังใช้ชื่อเดิมว่า ฆอร์เฆ มาริโอ เบร์โกกลิโอ พระสังฆราชผู้ช่วยแห่งกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
มันเป็นเพียงสมุดจดนัดหมายเก่าปกพลาสติกสีดำ ภายในอัดแน่นด้วยลายมือขนาดเล็กที่เขียนเอียงต่อเนื่องข้ามทศวรรษ
กระทั่งได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในปี 2556 สมุดปกดำเล่มนี้ก็เดินทางข้ามหาสมุทรจากอาร์เจนตินา มาวางสงบนิ่งอยู่ที่บ้านพักซานตามาร์ตาในนครรัฐวาติกัน
หนึ่งในหน้าที่ชวนสะท้านใจที่สุดคือบันทึกวันที่ 24 มกราคม 2564 เมื่อโป๊ปฟรานซิสย้อนทบทวนชีวิตและยืนยันว่า ตลอดหลายสิบปี พระองค์มั่นใจว่าเคยเผชิญหน้ากับปีศาจในทางกายภาพถึง 3 ครั้ง
ครั้งแรกเกิดขึ้นราว 15 ปีก่อนหน้านั้นในอาร์เจนตินา ระหว่างที่มองออกไปนอกหน้าต่างรถยนต์ สิ่งที่ฝังแน่นในความทรงจำไม่ใช่รูปร่างทั้งหมด แต่คือดวงตาคู่หนึ่งที่เปี่ยมทั้งความคุกคามและความเย้ายวนในคราวเดียว
ครั้งที่สองเกิดขึ้นกลางพิธีทางศาสนาในโบสถ์ของคณะคาร์เมไลท์ คราวนี้ปีศาจจ้องมองพระองค์ด้วยดวงตาที่เปล่งประกายคล้ายเปลวไฟ รุนแรงจนพระองค์ต้องรีบผละออกจากบริเวณนั้น มือกำสายประคำแน่น พลางสวดภาวนาต่อพระแม่มารี
โป๊ปฟรานซิสตั้งข้อสังเกตอย่างเฉียบคมว่า ความชั่วร้ายไม่ได้เข้ามาชักชวนให้ทำผิดศีลธรรมตรง ๆ แต่มักปรากฏกายเพื่อปลุกความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจเพียงชั่ววูบนั้นเองที่อาจลากมนุษย์เข้าสู่เงามืดโดยไม่ทันตั้งตัว
เสียงแหบพร่าในกรุงโรม กับบาดแผลจากชิลี
การเผชิญหน้าครั้งที่สามไม่ได้มีเพียงสายตา แต่มาพร้อมเสียงที่ตามหลอกหลอนพระองค์ไปอีกหลายปี
เหตุเกิดระหว่างการประชุมที่กรุงโรม หลังเสด็จกลับจากประเทศชิลีในเดือนมกราคม 2561 ช่วงเวลาที่คริสตจักรคาทอลิกกำลังสั่นคลอนอย่างหนักจากคดีล่วงละเมิดทางเพศและการปกปิดความผิดของนักบวช
กลางห้องประชุม โป๊ปฟรานซิสทรงเห็นปีศาจอีกครั้ง คราวนี้พระองค์ได้ยินเสียงหยาบแหบที่เจือแววแห่งชัยชนะดังก้องขึ้น
“ตอนนี้ข้าได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้ว”
เสียงนั้นทรงพลังจนไม่อาจลบเลือน แม้สุดท้ายพระองค์จะเดินออกจากห้องประชุมและพ้นจากห้วงเวลานั้นมาได้ก็ตาม
หากมองย้อนกลับไปตามลำดับเวลา บันทึกเหล่านี้อาจไม่ได้เล่าเรื่องเหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่สะท้อนบาดแผลจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตจริงของพระองค์
ระหว่างการเยือนชิลีต้นปี 2561 โป๊ปฟรานซิสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการปกป้องพระสังฆราชฆวน บาร์รอส ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารู้เห็นหรือช่วยปกปิดคดีล่วงละเมิดทางเพศของเฟร์นันโด การาดิมา อดีตบาทหลวงผู้ทรงอิทธิพล
ในเวลานั้น โป๊ปฟรานซิสถึงขั้นเรียกร้องให้ฝ่ายผู้กล่าวหานำหลักฐานมาพิสูจน์ ท่าทีดังกล่าวสร้างความเจ็บปวดแก่เหยื่อและสังคมอย่างรุนแรง
เมื่อเสด็จกลับโรมและสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่ พระองค์จึงออกมายอมรับในเดือนเมษายน 2561 ว่าประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ก่อนจะขอโทษผู้เสียหายและเรียกประชุมพระสังฆราชชิลี
และเพียง 4 วันก่อนที่วาติกันจะประกาศรับใบลาออกของบาร์รอสจากตำแหน่งพระสังฆราชแห่งโอซอร์โนในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โป๊ปฟรานซิสก็เขียนบันทึกวันที่ 7 มิถุนายน เรื่อง “ทางเข้านรก” ขึ้นมา
พระองค์บรรยายถึง “แรงยั่วยวนแบบนอกศาสนา” ซึ่งพระคาร์ดินัลเฟร์นันเดซอธิบายความหมายไว้ว่า คือการหันหลังให้พระเจ้า แล้วหันไปบูชาสิ่งอื่น—หรือแม้กระทั่งบูชาตนเอง
ศัตรูที่น่ากลัวกว่าปีศาจ คือตัวตนของ “ฆอร์เฆ”
สิ่งที่หลอกหลอนโป๊ปฟรานซิสไม่ได้มีเพียงปีศาจในความเชื่อทางศาสนา หากยังเป็นความหวาดหวั่นว่าตนอาจใช้อำนาจอันสูงสุดไปในทางที่ผิดจนทำร้ายผู้อื่น
ระหว่างปี 2564 ถึง 2565 พระองค์ยอมรับในสมุดบันทึกว่ากำลังเผชิญวิกฤตทางจิตวิญญาณอย่างหนัก ทั้งความแห้งแล้งภายใน ความอ้างว้าง และการต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งความชั่วร้าย
พระองค์กังวลว่าตำแหน่งผู้นำสูงสุดของคริสตจักรอาจแปรเปลี่ยนพระองค์ให้กลายเป็นผู้บงการผู้อื่นตามอำเภอใจ แทนที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและผู้ศรัทธา
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 พระองค์หันคมปากกาเข้าหาตัวเองอย่างไม่ปรานี ทรงเรียก “ฆอร์เฆ” ชื่อเดิมของพระองค์ว่าเป็นคนหยิ่งยโส หลงคิดว่าตัวเองพึ่งพาตนเองได้ และหลอกลวงตัวเอง
ทว่าสมุดปกดำเล่มนี้ไม่ได้มีเพียงเงามืด ในอีกด้านหนึ่ง มันบันทึกแสงสว่างอันอ่อนโยนเอาไว้ด้วย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พระองค์เล่าถึงชั่วขณะแห่งความรักจากพระเจ้าที่โอบอุ้มพระองค์ไว้อย่างลึกซึ้ง ราวกับมีบางสิ่งที่นุ่มนวลรองรับร่างกายไว้ไม่ให้แตกสลาย
พระคาร์ดินัลเฟร์นันเดซมองว่าความกลัวต่อเงามืดและความวางใจในพระเมตตาคือสองขั้วที่หล่อหลอมชีวิตทางจิตวิญญาณของโป๊ปฟรานซิส และเป็นเชื้อไฟที่ผลิบานออกมาเป็นเอกสารสำคัญสองฉบับหลังผ่านวิกฤต ได้แก่ C’est la confiance (ปี 2566) ว่าด้วยความไว้วางใจในความรักของพระเจ้า และ Dilexit nos (ปี 2567) ว่าด้วยความรักของพระเยซูคริสต์
บรรทัดสุดท้าย ก่อนแสงเทียนจะดับลง
18 สิงหาคม 2567 คือวันที่ลายมือในสมุดปกดำหยุดลง
ข้อความสุดท้ายยังคงเอ่ยถึงพลังชั่วร้ายที่อาจหวนกลับมาคุกคาม ก่อนจะปิดท้ายด้วยคำภาวนาอันเรียบง่าย ขอให้พระแม่มารีคอยปกป้องและช่วยเหลือพระองค์
แปดเดือนต่อมา วันที่ 21 เมษายน 2568 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมายุ 88 พรรษา
หลังการจากไป พระคาร์ดินัลเฟร์นันเดซได้ขออนุญาตจากสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 เพื่อนำข้อความบางส่วนออกเผยแพร่ตามความประสงค์เดิมของโป๊ปฟรานซิส ที่หวังว่าบันทึกเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทางจิตวิญญาณของผู้อ่าน
หนังสือความยาว 160 หน้าถูกแปลออกเป็น 5 ภาษา วางจำหน่ายใน 94 ประเทศ โดยตัดทอนเรื่องส่วนตัวที่พาดพิงบุคคลอื่น และละเว้นรหัสสัญลักษณ์เฉพาะตัวของโป๊ปที่ไม่มีใครถอดความได้
เมื่อถูกถามถึงการปรากฏกายของปีศาจ เฟร์นันเดซยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ผู้อ่านย่อมมองสิ่งเหล่านี้เป็นจินตนาการหรือภาพที่ผุดขึ้นภายในจิตใจได้
ที่สุดแล้ว สมุดบันทึกปกดำไม่ได้ให้คำตอบว่าปีศาจมีตัวตนจริงหรือประตูนรกหน้าตาเป็นอย่างไร
มันเพียงเปิดหน้าต่างบานเล็กให้โลกได้เห็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งหลังบัลลังก์นักบุญเปโตร—ชายชราผู้เคยหวาดกลัวความผิดพลาดของตนเอง และต้องต่อสู้กับความสงสัยในใจเงียบ ๆ แม้ในวันที่ผู้คนทั่วโลกมองพระองค์เป็นดั่งหลักศรัทธาอันมั่นคงก็ตาม
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