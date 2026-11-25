มาดามสามพี เผยข่าวดี ศาลให้ประกันตัว ปู มัณฑนา เตรียมอ้อน หนุ่ม กรรชัย ถอนฟ้อง
มาดามสามพี เผย ศาลอนุญาต ให้ประกันตัว ปู มัณฑนา หลังพิพากษาจำคุกคดีหมิ่นประมาท 17 กรรม ลั่น เตรียมอ้อน หนุ่ม กรรชัย ถอนฟ้อง
ภายหลังจากเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 พ.ย. 69) ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนักแสดงสาว ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสร้างความเสียหายบนสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้ง ทั้งหมด 17 กรรม ศาลจึงมีคำพิพากษา จำคุก ปู มัณฑนา เป็นเวลา 14 ปี โดยไม่รอการลงโทษ ซึ่งทาง ปู มัณฑนา เองก็เคารพคำพิพากษาของศาล แต่จะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา 14 ปี คดีหมิ่น หนุ่ม กรรชัย ไม่รอลงอาญาโฆษณา
ต่อมาทางด้าน มาดามสามพี ทนายความของฝั่ง ปู มัณฑนา ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “จบสวย ไม่รับ ผิด 17 กรรม ศาลลง 7 กรรม และให้ลงขอโทษ พี่หนุ่ม ดังนั้น อีก 6 คดี พี่หนุ่ม กรรชัย จะถอนฟ้อง ตามคำมั่น หรือไม่ ?”
หลังจากโพสต์ได้ไม่นาน หนุ่ม กรรชัย โจทก์ยื่นฟ้องได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของมาดามสามพีในทันที ระบุว่า “ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ สิ่งที่ผมพูดคือ ถ้าเค้ารับผิดวันนั้น ผมจะถอนให้ทั้งหมด แต่ในเมื่อเค้าไม่รับ ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการตามกฎหมาย อย่าลงข้อความบิดข้อมูลแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิด”
ล่าสุด มาดามสามพี เคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องคดีของ ปู มัณฑนา ระบุว่า “ด่วน! ศาลอนุญาต ให้ประกันตัว ปู มัณฑนา มาดาม สามพี ไม่ลดความพยายาม ออดอ้อนให้พี่หนุ่ม ยอมถอนฟ้อง!!”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คำพิพากษาเต็ม ศาลอาญาสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 14 ปี หมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย”
- ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา 14 ปี คดีหมิ่น หนุ่ม กรรชัย ไม่รอลงอาญา
- ทนายแก้ว ยังอึ้ง คุก 14 ปี “ปู มัณฑนา” หมิ่น “หนุ่ม กรรชัย” ทำงาน 30 ปีไม่เคยเจอ
อ้างอิงจาก : FB มาดาม สามพี