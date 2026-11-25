อินฟลูฯ เตะกระทง ไหว้ขอโทษหลังดราม่า ยันแค่ทำคอนเทนต์ ไม่คิดลบหลู่ประเพณี
‘ซุปเปอร์ แบงค์’ อินฟลูเอนเซอร์ดัง ไหว้ขอโทษสังคม หลังทำคอนเทนต์เตะกระทง ยันไม่มีเจตนาลบหลู่ประเพณี ยอมรับทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จากประเด็นดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์กลางดึกในช่วงค่ำคืนเทศกาลลอยกระทงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการเผยแพร่คลิปของ ซุปเปอร์ แบงค์ อินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์เตะกระทงโชว์ ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนคนอื่นต่างใช้มือค่อย ๆ วางกระทงลงบนผิวน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
ก่อนที่อินฟลูฯ คนดังกล่าวจะเตะกระทง เขาได้ตะโกนเสียงดังเป็นภาษาใต้ในทำนองตัดพ้อว่า “คนเดียวอีกแล้ว กี่ปีกี่ปีก็คนเดียว” สื่อถึงการต้องมาลอยกระทงคนเดียวในทุก ๆ ปี จากนั้นจึงใช้เท้าเตะกระทงที่เตรียมไว้อย่างแรงจนตัวกระทงแตกกระจายไปทั่วผืนน้ำ ทำให้เศษกระทงกระเด็นไปตกใส่กระทงและสิ่งของของผู้มาร่วมงานคนอื่น ๆ หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์การกระทำดังกล่าวมองว่าไร้สำนึกและไม่รู้จักกาลเทศะ
ล่าสุด อินฟล฿ฯ คนดัง โพสต์คลิปยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุข้อความว่า
“ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้กล่าวคำขอโทษจากใจจริง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนอื่น ผมต้องขอโทษต่อสังคม ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงแฟนคลับและทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจผมมาโดยตลอด
สิ่งที่ผมได้ทำลงไปนั้น เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการขาดความรอบคอบของผมเอง ผมยอมรับว่าผมอาจไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมและความรู้สึกของคนอื่น
ผมอยากชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจว่า ผมไม่มีเจตนาที่จะดูถูก ลบหลู่ หรือไม่ให้เกียรติประเพณีและวัฒนธรรมแต่อย่างใด ผมเคารพในประเพณีและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เพียงแต่การกระทำของผมในครั้งนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งผมต้องขอโทษจริง ๆ ครับ
ผมไม่ขอแก้ตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับทุกคำตักเตือน ทุกคำวิจารณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
สุดท้ายนี้ ผมขอโทษสังคม ขอโทษแฟนคลับ และขอโทษทุกคนจากใจจริง ขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสและตักเตือนผม
ผมจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียน และจะระมัดระวังการกระทำของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ผมต้องขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองพัทยาทุก ๆ คนกับเหตุการณ์ครั้งนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิจารณ์ยับ! อินฟลูฯ ดัง ทำคอนเทนต์ ใช้เท้าเตะกระทงลงน้ำ ชาวเน็ตจวกไร้กาลเทศะ
- คลิปนาที ‘ทักษิณ’ สวมกอด ‘ฟ่าน ปิงปิง’ พาลอยกระทงเชียงใหม่ สืบสานประเพณีไทย
- ตำรวจไซเบอร์ เตือน ปชช. ระวังมิจฉาชีพ หลอกกดลิงก์-โอนเงิน เทศกาลลอยกระทง