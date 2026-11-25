คำพิพากษาเต็ม ศาลอาญาสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 14 ปี หมิ่นประมาท “หนุ่ม กรรชัย”
คำพิพากษาเต็ม ศาลอาญาสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 14 ปี รวมทั้งหมด 7 กระทง ไม่รอลงอาญา ฐานหมิ่นประมาทฯ “หนุ่ม กรรชัย”
25 พฤศจิกายน 2569 เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ129/2569 ระหว่าง นายกรรชัยหรือภูดิท กำเนิดพลอย โจทก์ นางมัณฑนา หิมะทองคำหรือปู มัณฑนา จำเลย
โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน เฟซบุ๊กชื่อบัญชีว่า “Pou Mantana” ของจำเลยได้นำเสนอภาพและข้อความโดยเปิดสถานะเป็นสาธารณะ ที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านข้อความและเข้าแสดงความคิดเห็นได้ จำนวน 17 ข้อความตามฟ้องซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้น
อันเป็นการดูหมิ่นโดยการโฆษณาหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 86, 90, 91, 326, 328, 332, 393 ให้จำเลยทำลายหรือลบข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอคลิปภาพและเสียง ข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ตามฟ้องในสื่อสังคมออนไลน์โปรแกรมเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชีว่า “Pou Mantana” ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลย
ให้จำเลยดำเนินการลงโฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ในโซเชียล เฟซบุ๊กส่วนตัวของจำเลยว่า “Pou Mantana” และลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 7 ฉบับ คือ ไทยรัฐออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลย และให้นับโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีอื่นอีกหลายคดี จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ
คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์ปากนายพรศักดิ์ เบิกความถึงสาเหตุที่จำเลยและโจทก์มีสาเหตุโกรธเคืองกัน โดยจำเลยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนการกระทำของโจทก์ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการการเมืองการสื่อสารมวลชน อาคารรัฐสภา และได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนยืนยันว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของโจทก์ และจำเลยเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยืนยันว่า นายกรรชัย กำเนิดพลอย เป็นศาลเตี้ย เช่นเดียวกับที่พยานโจทก์ปากนางสาวอัญชลี เบิกความว่า พยานเป็นผู้ติดตามบัญชีเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “Pou Mantana” ของจำเลย พยานเห็นจำเลยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กที่มีลักษณะเป็นการเหยียดหยามโจทก์ เมื่อพยานได้ทราบข้อความที่พิพาทตามฟ้องแล้ว ก็เข้าใจว่าข้อความดังกล่าวหมายถึงโจทก์
นอกจากนี้พยานจำเลยปากนางสาวธัญญพัทธ์ก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามยืนยันว่าเฟซบุ๊กชื่อบัญชี “Pou Mantana” เป็นของจำเลย ซึ่งภาพโปรไฟล์และชื่อบัญชีเฟซบุ๊กจะตรงกับภาพโปรไฟล์และชื่อบัญชีเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์ข้อความทั้ง 17 ข้อความตามฟ้อง จึงเชื่อได้ว่าเฟซบุ๊กชื่อบัญชีว่า “Pou Mantana” เป็นเฟซบุ๊กของจำเลย
และข้อความตามสำเนาภาพถ่ายหมาย เอกสารหมาย จ.13 แผ่นที่ 13 ถึง แผ่นที่ 15, แผ่นที่ 19, แผ่นที่ 23, แผ่นที่ 25, และแผ่นที่ 26 และ จ.14 แผ่นที่ 2 ถึงแผ่นที่ 7, แผ่นที่ 10, แผ่นที่ 27, แผ่นที่ 30, แผ่นที่ 31 เป็นข้อความที่จำเลยโพสต์ จำเลยมีการตั้งค่าการโพสต์เป็นสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและพบเห็นได้ มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงให้บุคคลที่เข้ามาอ่านข้อความเชื่อในข้อเท็จจริงดังกล่าวและทราบหรือเข้าใจในทันทีว่าหมายถึงโจทก์
ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า โจทก์เป็นคนไม่ดี หารายได้จากความทุกข์ของคนอื่น ตัดสินคนอื่นโดยพลการโดยไม่สนใจความถูกต้อง ไม่มีศีลธรรม จริยธรรม และถ้อยคำที่กล่าวเป็นการดูถูกเหยียดหยามสบประมาทโจทก์ หรือเป็นการทำให้โจทก์อับอาย โพสต์ดังกล่าวเมื่อวิญญูชนทั่วไปได้พบเห็นและอ่านข้อความ เห็นได้ชัดว่าทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าการกระทำของจำเลยตามฟ้องข้างต้นเป็นการใส่ความโจทก์ต่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและเป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 และมาตรา 393
ส่วนข้อความที่ตามสำเนาภาพถ่าย เอกสารหมาย จ.13 แผ่นที่ 19, จ.13 แผ่นที่ 23, จ.13 แผ่นที่ 26, จ.14 แผ่นที่ 2, จ.14 แผ่นที่ 3, จ.14 แผ่นที่ 6, จ.14 แผ่นที่ 10, จ.14 แผ่นที่ 27, และ จ.14 แผ่นที่ 30 นั้น ข้อความดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของโจทก์หรือพอจะทราบได้ว่าเป็นโจทก์ และไม่มีภาพถ่ายของโจทก์และขณะเกิดเหตุก็ปรากฏว่าจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกับบุคคลอื่นนอกจากโจทก์
จากการที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนสื่อต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน ทั้งอ่านข้อความโดยรวมแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด ทั้งไม่แน่ว่าจากการสืบเสาะค้นหาเพิ่มเติมแล้ว จะเป็นตัวโจทก์หรือไม่ และหากสืบเสาะค้นหาแล้ว จึงทราบว่าหมายความถึงโจทก์ ก็มิใช่ทราบจากข้อความที่โพสต์แต่ทราบจากการที่บุคคลผู้นั้นได้สืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองในภายหลัง มิได้ทราบว่าหมายความถึงโจทก์โดยอาศัยข้อความจากโพสต์
ดังนั้น ข้อความและภาพถ่าย ตามสำเนาภาพถ่าย เอกสารหมาย จ.13 แผ่นที่ 19, จ.13 แผ่นที่ 23, จ.13 แผ่นที่ 26, จ.14 แผ่นที่ 2, จ.14 แผ่นที่ 3, จ.14 แผ่นที่ 6, จ.14 แผ่นที่ 10, จ.14 แผ่นที่ 27, และ จ.14 แผ่นที่ 30 จึงยังไม่เป็นข้อความที่ดูหมิ่นหรือใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องในส่วนนี้
พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328, 393 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณา เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวม 7 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี เป็นจำคุก 14 ปี ให้นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกจำเลยคดีหมายเลขดำที่ อ1874/2567 ของศาลแขวงพระนครใต้ คดีหมายเลขดำที่ อ1446/2568 ของศาลนี้ และคดีหมายเลขดำที่ อ2122/2567 ของศาลแขวงพระนครใต้
ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 คดีหมายเลขดำที่ อ2062/2567 ของศาลนี้ คดีหมายเลขดำที่ อ1888/2567 ของศาลจังหวัดนนทบุรีและคดีหมายเลขดำที่ อ4614/2568 ของศาลอาญามีนบุรี เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลพิพากษายกฟ้อง ที่ขอให้นับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 คดีหมายเลขดำที่ อ442/2568 ของศาลนี้ และคดีหมายเลขดำที่ อ355/2568 ของศาลนี้
เนื่องจากศาลพิพากษารอการลงโทษจำคุกจำเลย และที่ขอให้นับโทษของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลย คดีหมายเลขดำที่ อ2475/2568 คดีหมายเลขดำที่ อ2880/2568 และคดีหมายเลขดำที่ อ3574/2568 ของศาลอาญา เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลยังไม่มีคำพิพากษาจึงไม่อาจนับโทษต่อในคดีดังกล่าวได้ ให้ยกคำขอส่วนนี้ กับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลาย 2 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน กับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อผ่านทางเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่แพร่หลายอีก 2 เว็บไซต์ด้วย
โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา ตามมาตรา 332 (2) และให้จำเลยทำลาย หรือลบข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอคลิปภาพและเสียง ข้อความหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ตามฟ้องในเฟซบุ๊กชื่อบัญชีว่า “Pou Mantana” ของจำเลยโดยค่าใช้จ่ายของจำเลย ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
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