เกิดอะไรขึ้น? สไปร์ท แรปเปอร์ดัง โพสต์ทวงเงิน-ความยุติธรรม ลั่น อย่าพูดเหมือนผม 2 ขวบ
เกิดอะไรขึ้น? สไปร์ท ศุกลวัฒน์ แรปเปอร์เจ้าของเพลงดัง ‘ทน’ โพสต์เดือดทวงเงิน-ความยุติธรรม ลั่น อย่าพูดเหมือนผม 2 ขวบ
มีเรื่องให้แฟนเพลงต้องติดตามกันอีกแล้ว เมื่อ สไปร์ท ศุกลวัฒน์ แรปเปอร์ชื่อดัง เจ้าของเพลงฮิต ‘ทน’ โพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านทางไอจีสตอรี่ @spritezakup
ทางด้าน สไปร์ท (SPRITE) ได้โพสต์ภาพยอดวิวมิวสิกวิดีโอเพลง “ทน” ในช่องยูทูปของค่ายเพลง Hype Train ที่มียอดวิวพุ่งสูงกว่า 478 ล้านวิว พร้อมระบุข้อความดุเดือดว่า “โอนมาให้ผมบ้าง เพลงอื่นด้วย รู้ทุกอย่างว่าผมลำบากยังไง สมองผมกว่าจะคิดได้ ไม่ต้องพูดจาเหมือนผมสองขวบได้แล้ว ตอนนี้ผมโตแล้ว ไม่ได้เกิดมาละ 21 เลย ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมาตามเลย เป็นผู้ใหญ่ทำระบบตามความยุติธรรมที PIz”
ต่อมา สไปร์ท (SPRITE) โพสต์ภาพจอดำและเขียนข้อความประกอบว่า “ผมไม่อยากเป็นแบบนี้เลย หลาย ๆ อย่างทำให้ผมเปลี่ยนแปลง ผมโตขึ้นในทุกวัน ผมเข้าใจว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล รายละเอียดมันเยอะ แต่สิ่งที่ผมเจอ ผมเศร้า ที่ผ่านมา ผมต้องคิด ต้องตัดสินใจด้วยตัวผมเอง แต่ทุกคนบนโลกก็มีเรื่องเครียดทั้งนั้น ทุกวันนี้จะมีความสุขให้มาก ๆ Bye”
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อ้างอิงจาก : IG spritezakup