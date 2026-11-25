ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ‘ไอเดียร์’ ที่แจ้งความ ทำเรื่องไม่เงียบ จี้ตอบสามีทำงานอะไร
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ‘สส.ไอเดียร์’ แจ้งความกล่าวหาเท็จปมสแกมเมอร์ พร้อมสู้คดีและขออำนาจศาลเรียกเอกสารพิสูจน์ความจริง จี้ตอบสามีทำอาชีพอะไร
จากกรณี สส.ไอเดียร์ หรือ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย มอบหมายทนายให้แจ้งความดำเนินคดีกับ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ปมเผยแพร่ข้อความและข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ ยืนยันตนและสามีไม่ใช่สแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพ จึงขอเชิญอีกฝ่ายพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล ขณะนี้ตนเตรียมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว จากนี้ขอให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนทำหน้าที่ ส่วนเธอจะจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรต่อไป
หลังจาก สส.ไอเดียร์ ออกมาเคลื่อนไหวดำเนินคดีทางกฎหมาย ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ขอบคุณ สส.ไอเดียร์ ที่ทำให้ประเด็นนี้กลับมาอยู่ในกระแสสังคมและสื่อมวลชนอีกครั้ง เนื่องจากประชาชนที่ติดตามข่าวสารต่างสงสัยว่าเมื่อใดสื่อจะกลับมาให้ความสนใจเรื่องนี้ หาก น.ส.สุชาดา ต้องการฟ้องร้อง ตนก็พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งในชั้นศาลตนจะขอใช้อำนาจศาลเรียกพยานหลักฐานทุกอย่างทั้งเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่สังคมและประชาชนตั้งข้อสงสัยนั้นเป็นจริงหรือไม่
สำหรับหลายคนการถูกฟ้องอาจมองว่าเป็นภาระในชีวิต แต่สำหรับคดีนี้ตนน้อมรับและมองว่าเป็นเรื่องดีมาก เพราะจะได้อาศัยอำนาจศาลในการเรียกพยานเอกสารต่าง ๆ ออกมาคลี่คลายความจริงให้กระจ่าง ไอซ์กล่าวต่อว่าคำถามสำคัญที่ต้องตอบต่อสังคมให้ชัดเจนคือ ‘สามีของคุณทำอาชีพอะไร’ เพราะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำ พร้อมระบุว่า “อาชีพสามีไอเดียร์ไม่มีในโลก”
ตนมองว่า สส.ไอเดียร์มีหลายวาระและโอกาสที่จะเข้าชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ เช่น กรณีที่คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ที่มี นายรังสิมันต์ โรม ได้ทำหนังสือเชิญไปชี้แจง หากมั่นใจว่าตนเองและสามีไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่ขัดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ควรนำหลักฐานไปชี้แจงต่อ กมธ.กฎหมาย ซึ่งมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ อยากให้ น.ส.สุชาดา ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐทุกแห่งอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่เลือกปฏิบัติที่จะไปชี้แจงเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้น
ส่วนเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการเผยแพร่ข้อความเท็จ ไอซ์ รักชนก ชี้แจงว่า ตนไม่เคยยืนยันข้อเท็จจริงว่าสามีของ น.ส.สุชาดา เป็นสแกมเมอร์ แต่เป็นเพียงการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรในการตั้งคำถามเท่านั้น
กรณีเรื่องการถือหุ้นในเว็บพนันที่จดทะเบียนในต่างประเทศนั้น น.ส.รักชนก ระบุว่า ตนไม่ได้เป็นผู้ยืนยันข้อมูลดังกล่าว แต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมพรรคของอีกฝ่ายที่เป็นผู้ออกมายืนยันข้อมูลเรื่องการถือหุ้น ดังนั้น การตั้งคำถามจึงไม่ได้เป็นการกล่าวหา และ สส.ไอเดียร์มีพื้นที่มากมายที่จะออกมาชี้แจงความจริงแต่กลับไม่เคยใช้พื้นที่เหล่านั้นเลย
ฝากประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องว่า ในอดีต น.ส.สุชาดา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คือ นายไชยชนก ชิดชอบ ซึ่งในช่วงเวลานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าสามีของเธอมีการถือหุ้นในเว็บพนัน ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไอซ์อ้างว่าเธอทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ควรจะไล่ปราบปรามและปิดเว็บพนัน แต่สามีกลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
ด้วยเหตุนี้ เธอจึงเรียกร้องว่า หากสส.ไอเดียร์ยังมีสำนึกเพื่อส่วนรวม สำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎร และตระหนักถึงปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ควรลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมาธิการดีอีในปัจจุบัน เนื่องจาก กมธ.ดีอี มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกระทรวงดีอีและตรวจสอบปัญหาเว็บพนันโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกิดความทับซ้อนในการตรวจสอบตนเอง
ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ มีเสียงสัญญาณเรียกสมาชิกรัฐสภาเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติ น.ส.รักชนก จึงกล่าวขออนุญาตสื่อมวลชนเพื่อขึ้นไปทำหน้าที่โหวต พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนไม่ได้เป็นการเดินหนีไมค์แต่อย่างใด และยินดีที่จะตอบทุกคำถามในเรื่องนี้อย่างโปร่งใส หากสื่อมวลชนต้องการสัมภาษณ์เพิ่มเติมก็พร้อมจะลงมาตอบข้อซักถามต่อหลังเสร็จสิ้นการโหวต
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