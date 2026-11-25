ทนายแก้ว ยังอึ้ง คุก 14 ปี “ปู มัณฑนา” หมิ่น “หนุ่ม กรรชัย” ทำงาน 30 ปีไม่เคยเจอ
ทนายแก้วโพสต์ถึงคดีปู มัณฑนา หมิ่นหนุ่ม กรรชัย บอกทำทนาย 30 ปีไม่เคยเจอโทษจำคุก 14 ปี เปิดเหตุผลที่ศาลลงโทษ 7 กระทง
“เป็นทนายมา 30 ปี ไม่เคยเจอศาลสั่งจำคุกคดีหมิ่นประมาทเยอะถึง 14 ปี และให้นับโทษต่อด้วย คงสุด ๆ จริง ๆ” เป็นความเห็นที่ ทนายแก้ว โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก หลังศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดีระหว่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอยกับ ปู มัณฑนา หิมะทองคำ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569
คดีนี้เริ่มจากหนุ่ม กรรชัย ยื่นฟ้องปู มัณฑนา หลังมีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กบัญชี “Pou Mantana” ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2568 รวม 17 ข้อความ ฝ่ายโจทก์เห็นว่าเนื้อหาเหล่านั้นทำให้ตนเสียชื่อเสียง ขณะที่ปูให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า บางข้อความมีลักษณะใส่ความและทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าหมายถึงหนุ่ม กรรชัย แต่ข้อความบางส่วนไม่ชัดเจนพอว่าพาดพิงถึงโจทก์ จึงไม่ได้ลงโทษตามฟ้องทั้งหมด ศาลพิพากษาว่าปูมีความผิด 7 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 14 ปี โดยไม่รอการลงโทษ และให้นับโทษในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นตามที่ระบุในคำพิพากษา
นอกจากนี้ ศาลยังสั่งให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ตามฟ้องออกจากเฟซบุ๊ก และลงโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์กับเว็บไซต์ข่าวตามที่ศาลกำหนด
หลังทราบคำพิพากษา บัญชีเฟซบุ๊กของปู มัณฑนา โพสต์ว่าเคารพคำพิพากษาศาลชั้นต้นและจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาที่ทนายแก้วกล่าวถึงจึงเป็น คำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยคดียังสามารถเข้าสู่การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปวิบากกรรม ปู มัณฑนา ศาลชั้นต้น ตัดสินแล้ว 7 คดี โทษจำคุกรวม 24 ปี
- ปู มัณฑนา โพสต์แรง หลังจบแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา ลั่น กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน!
- “ลูกหมี รัศมี” ฟ้องล้มละลาย “ปู มัณฑนา” เพิ่มอีกคดี ยันไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง