ย้อนรอย “กัน จอมพลัง” อดีต CEO เสือแดงลอตเตอรี่ ตร.ค้นเจอหวย 9 พันใบ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บริหารแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ชื่อ เสือแดงลอตเตอรี่ โดยตั้งข้อสังเกตหลายประเด็น ทั้งการรู้กำหนดตรวจค้นของตำรวจล่วงหน้า จำนวนสลากที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ และความสัมพันธ์กับนักการเมืองและนายตำรวจระดับสูง
รายการใช้ชื่อคลิปว่า “ค้นเสือแดง เจอหวย 9 พันใบ…ใครเชื่อ?” โดยหยิบเหตุการณ์ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานเสือแดงลอตเตอรี่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 มาตรวจสอบย้อนหลัง หลังพบสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 9,000 ใบ ทั้งที่บริษัทถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ค้าสลากออนไลน์รายใหญ่ 3 อันดับแรกของประเทศในเวลานั้น
ก่อนจะเป็นที่รู้จักจากการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและการเคลื่อนไหวทางสังคม กัน จอมพลัง เริ่มสร้างชื่อเสียงจากธุรกิจร้านอาหาร บะหมี่จอมพลัง ซึ่งได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดีย มีผู้ติดตามและนักรีวิวอาหารจำนวนมาก ต่อมาขยายธุรกิจเข้าสู่วงการลอตเตอรี่ออนไลน์
ข้อมูลที่ฐานเศรษฐกิจตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อเดือนเมษายน 2565 ระบุว่า บริษัท เสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีนายกัณฐัศว์และนายธานี มั่งมี เป็นกรรมการบริษัท โดยทั้งคู่ถือหุ้นคนละ 49.95% ส่วนอีก 0.10% เป็นของนายพิตฒิพัฒน์ ตุ้มสุวรรณ
ธุรกิจเสือแดงใช้รูปแบบนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนเข้าสู่ระบบออนไลน์ แล้วเปิดให้ตัวแทนจำหน่ายนำสลากมาขายผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขและชำระเงินผ่านระบบได้โดยไม่ต้องเดินทางไปซื้อสลากจากแผงขายทั่วไป
ในช่วงนั้นตลาดลอตเตอรี่ออนไลน์มีผู้ประกอบการรายใหญ่หลายแห่ง โดยรายการเจาะลึกทั่วไทยจัดอันดับมังกรฟ้าเป็นอันดับ 1 กองสลากพลัสเป็นอันดับ 2 และเสือแดงลอตเตอรี่เป็นอันดับ 3 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ตำรวจระบุระหว่างปฏิบัติการตรวจค้น
นอกจากธุรกิจร้านบะหมี่และลอตเตอรี่ รายการยังนำเสนอภาพการใช้ชีวิตของกัน จอมพลัง ทั้งการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ การถ่ายภาพคู่กับรถสปอร์ตหรูสีแดง ซึ่งผู้ดำเนินรายการประเมินว่ารถลักษณะนี้อาจมีราคาประมาณ 20 ถึง 30 ล้านบาท ตลอดจนงานฉลองวันเกิดขนาดใหญ่ และกิจกรรมขับรถขึ้นอาคารสูงที่รายการตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยและการนำกิจกรรมมาใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ผู้ดำเนินรายการจึงตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งรายได้ที่อยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์นักธุรกิจหนุ่มฐานะร่ำรวย โดยเฉพาะรายได้จากร้านบะหมี่และธุรกิจอื่นที่กัน จอมพลัง ประกอบกิจการอยู่ในขณะนั้น
อีกประเด็นที่รายการให้ความสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างกัน จอมพลัง กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งขณะนั้นเป็น ส.ส.พะเยา และนักการเมืองคนสำคัญของพรรคเศรษฐกิจไทย
รายการนำโพสต์เฟซบุ๊กลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 มาแสดง เป็นภาพกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในชุมชนคลองเตยจำนวน 700 ครอบครัว โดยกัน จอมพลัง โพสต์ขอบคุณ ร.อ.ธรรมนัส และนายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หรือเฮียต่าย ที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของ ขณะที่ภาพถ่ายหมู่ปรากฏป้ายประชาสัมพันธ์พรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีภาพ ร.อ.ธรรมนัส อยู่ด้านหลัง
ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความขอบคุณผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือและสอนให้รู้จักแบ่งปัน โดยระบุชื่อบุคคล 3 คน ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเรียกว่า “พี่นัท” นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หรือ “พี่ต่าย” ซึ่งขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายนฤทธศร แสงแก้ว หรือ “พี่เช็ค” ซึ่งรายการระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รายการยังนำภาพการร่วมรับประทานอาหารและภาพถ่ายคู่ระหว่างกัน จอมพลัง กับ ร.อ.ธรรมนัส มาแสดง โดยมีภาพหนึ่งที่ทั้งคู่ชูสองนิ้วพร้อมข้อความว่า “พวกเราคือนักสู้ครับ”
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังปรากฏในข่าวภายหลัง เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส เดินทางไปร่วมงานแต่งงานของกัน จอมพลัง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 และขึ้นกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวบนเวที
ในเวลาต่อมา กัน จอมพลัง เคยโพสต์ชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับ ร.อ.ธรรมนัส ว่าตนไม่ได้เป็นลูกน้องและไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ แต่นับถืออีกฝ่ายเป็นพี่ชายที่ช่วยสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม
สำหรับเหตุการณ์ตรวจค้นเสือแดงลอตเตอรี่ เริ่มขึ้นหลังรัฐบาลตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยมุ่งตรวจสอบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำสลากจากผู้ได้รับโควตาและผู้ค้ารายย่อยมาเสนอขายต่อในราคาสูงกว่าใบละ 80 บาท
วันที่ 1 เมษายน 2565 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นจากศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจสอบบริษัท เสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด บริเวณถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำรวจระบุว่า จากการสืบสวนพบการเสนอขายสลากผ่านแพลตฟอร์มเริ่มต้นใบละ 100 บาท และมีการปิดบังบาร์โค้ดบนภาพสลาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบจากภาพได้ทันทีว่าสลากเป็นของจริงหรืออยู่ในโควตาของผู้ค้ารายใด
เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบสลากตัวจริงภายในสำนักงาน รวมถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพิสูจน์ว่ามีสลากรองรับการซื้อขายครบถ้วนหรือไม่ และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำสลากใบเดียวกันมาขายซ้ำ
ผลการตรวจค้นพบสลากประมาณ 9,000 ใบ ตามคำให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.ท.ประจวบ ซึ่งระบุด้วยว่า ไม่ว่าพบสลากมากหรือน้อย เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบการขายเกินราคาและเส้นทางการเงินต่อไป
ตัวเลขนี้กลายเป็นประเด็นที่รายการเจาะลึกทั่วไทยหยิบมาตั้งคำถาม เพราะในการตรวจค้นผู้ประกอบการรายอื่นช่วงใกล้เคียงกัน ตำรวจพบสลากที่เกี่ยวข้องกับมังกรฟ้ากว่า 2 ล้านใบ และกองสลากพลัสประมาณ 4.7 ล้านใบ
รายการตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดแพลตฟอร์มที่ถูกจัดเป็นผู้ค้ารายใหญ่อันดับ 3 จึงมีสลากอยู่ในสำนักงานเพียงหลักพันใบ แม้จำนวนสลากที่ตรวจพบจะไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของแต่ละบริษัทก็ตาม
ประเด็นที่ผู้ดำเนินรายการให้ความสนใจเป็นพิเศษคือโพสต์เฟซบุ๊กของกัน จอมพลัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 หรือก่อนตำรวจเข้าตรวจค้น 4 วัน
ตามข้อมูลที่รายการนำเสนอ กัน จอมพลัง โพสต์แจ้งว่าสัปดาห์นั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบเสือแดงลอตเตอรี่ พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือ และลูกค้าสามารถขอรับสลากใบจริงได้หลังการออกรางวัล
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจริงในวันที่ 1 เมษายน รายการจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้บริหารเสือแดงจึงทราบกำหนดการตรวจสอบล่วงหน้า และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สลากบางส่วนถูกเคลื่อนย้ายออกจากสำนักงานก่อนวันตรวจค้น
อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยเรื่องการส่งสัญญาณล่วงหน้าและการเคลื่อนย้ายสลากเป็นประเด็นที่รายการตั้งคำถาม ไม่ใช่ข้อสรุปจากการสอบสวนหรือหลักฐานยืนยันว่ามีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง
ระหว่างที่ตำรวจเข้าตรวจค้น วันที่ 1 เมษายน เวลา 14.31 น. กัน จอมพลัง โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าไม่ได้อยู่ต้อนรับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง เพราะเดินทางไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งที่จังหวัดภูเก็ต
เจ้าตัวระบุว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 แล้ว และยินดีให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่
พร้อมยืนยันว่าตนไม่ใช่ผู้ค้าสลากรายใหญ่ตามที่หลายคนเข้าใจ ไม่ได้ครอบครองสลากถึง 8 ล้านใบ และไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพง
การกล่าวถึงนายตำรวจด้วยสรรพนามในลักษณะเรียกพี่ เป็นอีกประเด็นที่รายการเจาะลึกทั่วไทยนำมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความคุ้นเคยระหว่างบุคคลทั้งสอง อย่างไรก็ตาม การรู้จักหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เป็นหลักฐานว่ามีการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
ช่วงท้ายรายการยังกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ ซึ่งมีการระบุว่าเคยถูกทาบทามให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลนครศรียูไนเต็ดในช่วงต้นปี 2564 แต่รายการไม่ได้ยืนยันว่าเจ้าตัวตอบรับหรือเข้าดำรงตำแหน่งจริงหรือไม่
สโมสรนครศรียูไนเต็ดเคยอยู่ภายใต้การบริหารของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ “เสี่ยกฤต” ซึ่งถูกตำรวจจับกุมที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในคดีเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Gimi88 โดยตำรวจแจ้งข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และนายชนนพัฒฐ์ให้การภาคเสธในชั้นสอบสวน
รายการนำเรื่องของสโมสรฟุตบอลมาตั้งคำถามต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแวดวงธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันว่ากัน จอมพลัง หรือ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดีเว็บพนันของนายชนนพัฒฐ์
สำหรับคดีตรวจค้นเสือแดงลอตเตอรี่เมื่อปี 2565 ตำรวจประกาศว่าจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน เจ้าของสิทธิสลาก และพิจารณาว่าจำเป็นต้องปิดเว็บไซต์หรือแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ โดยข้อมูลจากการตรวจค้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้สรุปผลคดีหรือความผิดของผู้บริหารบริษัทได้
คลิปย้อนหลังของรายการเจาะลึกทั่วไทยวันที่ 5 เมษายน 2565 จึงเป็นบันทึกการตรวจสอบธุรกิจเสือแดงลอตเตอรี่และความสัมพันธ์ของผู้บริหารในช่วงเวลานั้น โดยมีทั้งข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เหตุการณ์ตรวจค้นที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ และคำถามที่ผู้ดำเนินรายการหยิบยกขึ้นมา ซึ่งต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทางกฎหมาย
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ขอบคุณข้อมูลจาก : เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 05 เม.ย. 65