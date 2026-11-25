เครื่องบินเล็กตกทะเล สูญหาย 6 ชีวิต รวมเด็ก 2 คน พบซากแล้ว ยังไร้วี่แววผู้โดยสาร
เกิดเหตุเครื่องบินเล็กบรรทุกผู้โดยสาร 6 คน รวมเด็กชาย 2 คน ตกลงในอ่าวเม็กซิโก ใกล้เกาะฮอร์น (Horn Island) นอกชายฝั่งรัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ระดมกำลังค้นหาผู้สูญหาย ก่อนพบซากห้องโดยสาร เสื้อชูชีพ 3 ตัว และแพชูชีพ 1 ลำลอยอยู่ในทะเล แต่ยังไม่พบผู้โดยสารทั้งหมด
สำนักข่าว Associated Press (AP) รายงานว่า เครื่องบินที่ประสบเหตุเป็นเครื่องบินเล็กเครื่องยนต์เดียว รุ่น Cessna 210 เดินทางออกจากเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา มุ่งหน้าไปยังเมืองฟอร์ตไมเออร์ส รัฐฟลอริดา โดยมีผู้โดยสารและผู้ควบคุมเครื่องบินรวม 6 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 4 คน และเด็กชายอายุ 8 กับ 10 ขวบ
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่า เครื่องบินตกเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. บริเวณทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองพาสคากูลา รัฐมิสซิสซิปปี โดยหน่วยยามฝั่งได้รับแจ้งจาก FAA เมื่อเวลาประมาณ 15.45 น. ว่าขาดการติดต่อกับเครื่องบิน
ข้อมูลจากหน่วยยามฝั่งระบุว่า ก่อนขาดการติดต่อ เครื่องบินกำลังลดระดับด้วยอัตราประมาณ 10,000 ฟุตต่อนาที ก่อนตกลงในทะเล ห่างจากเกาะฮอร์นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3.2 กิโลเมตร
หลังรับแจ้งเหตุ หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ส่งเรือกู้ภัยจากสถานีพาสคากูลา พร้อมเรือตรวจการณ์และอากาศยานจากเมืองโมบีล รัฐแอละแบมา เข้าค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทรัพยากรทางทะเลรัฐมิสซิสซิปปีและตำรวจท้องถิ่น
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบเศษซากเครื่องบินกระจายอยู่ในทะเล รวมถึงส่วนห้องโดยสาร เสื้อชูชีพ 3 ตัว และแพชูชีพ 1 ลำ แต่ยังไม่พบผู้โดยสารทั้ง 6 คน และยังไม่มีรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตหรือผู้รอดชีวิต
นายฮวน โรส (Juan Ros) โฆษกหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้สูญหาย พร้อมหวังว่าจะสามารถพบทุกคนอย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติการค้นหาดำเนินต่อเนื่องตลอดคืน
ขณะที่สถานีโทรทัศน์ FOX 8 รายงานว่า ญาติของผู้ที่อยู่บนเครื่องเปิดเผยว่า ครอบครัวเดินทางไปตกปลาที่รัฐลุยเซียนา และกำลังเดินทางกลับบ้านในรัฐฟลอริดา โดยเลือกเส้นทางบินตามแนวชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงพายุในอ่าวเม็กซิโก ก่อนญาติพบว่าสัญญาณติดตามเครื่องบินผ่าน FlightAware และแอปพลิเคชัน Life360 ขาดหายไปบริเวณจุดเกิดเหตุ
ข้อมูลติดตามเที่ยวบินระบุว่า เครื่องบินออกจากสนามบินนิวออร์ลีนส์เลกฟรอนต์ เมื่อเวลาประมาณ 14.02 น. และขาดสัญญาณติดตามหลังบินไปประมาณ 36 นาที
สำหรับเกาะฮอร์นเป็นเกาะธรรมชาตินอกชายฝั่งรัฐมิสซิสซิปปี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติชายฝั่งหมู่เกาะอ่าวเม็กซิโก (Gulf Islands National Seashore) ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานถาวร และสามารถเดินทางเข้าถึงได้ด้วยเรือเท่านั้น
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) เตรียมสอบสวนหาสาเหตุการตกของเครื่องบิน โดยขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าอุบัติเหตุเกิดจากสภาพอากาศ ความขัดข้องของเครื่องบิน หรือปัจจัยอื่น
ทั้งนี้ จากรายงานล่าสุดที่ตรวจสอบได้ในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายทั้ง 6 คน และยังไม่มีการยืนยันชะตากรรมของผู้ที่อยู่บนเครื่องบิน
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