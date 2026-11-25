สรุปวิบากกรรม ปู มัณฑนา ศาลชั้นต้น ตัดสินแล้ว 7 คดี โทษจำคุกรวม 24 ปี
สรุป 7 คดี ปู มัณฑนา ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว รวมโทษจำคุกตามคำพิพากษา 24 ปี พบ 2 คดีรอการลงโทษ Meta
ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา หิมะทองคำ 14 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ในคดีที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นโจทก์ฟ้อง เมื่อนำโทษคดีนี้ไปรวมกับอีก 5 คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษก่อนหน้า จะได้โทษจำคุกตามคำพิพากษารวม 24 ปี ส่วนอีก 1 คดีศาลยกฟ้อง
ตัวเลข 24 ปีเป็นการบวกโทษจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นของทุกคดีที่รวบรวมในรายงานนี้ โดย 2 คดีศาลให้รอการลงโทษจำคุก จึงไม่ใช่จำนวนปีที่ปูต้องรับโทษจริง อีกทั้งปูยังยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดี คำตัดสินจึงยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
คดีล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ศาลสั่งจำคุก 14 ปี
คดีล่าสุดมีที่มาจากข้อความและภาพบนเฟซบุ๊กบัญชี “Pou Mantana” ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2568 หนุ่ม กรรชัย เป็นโจทก์ฟ้องรวม 17 กรรม ในความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นโดยการโฆษณา
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความ 7 กรรม เป็นความผิด ลงโทษจำคุกกรรมละ 2 ปี รวม 14 ปี โดยไม่รอการลงโทษ ส่วนข้อความอื่นที่ฟ้อง ศาลเห็นว่าบางส่วนไม่อาจชี้ได้ชัดจากตัวข้อความว่าหมายถึงโจทก์ จึงยกฟ้องในส่วนนั้น
ศาลยังสั่งให้นับโทษจำคุกคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นอีก 3 คดี ให้ปูลบข้อมูลที่เกี่ยวกับโจทก์ตามฟ้องออกจากบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และลงโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน รวมถึงเว็บไซต์ข่าวอีก 2 แห่ง คำพิพากษาคดีนี้ไม่ได้สั่งปรับเงิน หลังฟังคำพิพากษา ปูโพสต์ว่าจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์
สรุป 7 คดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
|วันที่อ่านคำพิพากษา
|คดี
|ผลคำพิพากษาศาลชั้นต้น
|25 พ.ย. 2568
|อ้อม พัชมล ฟ้องคดีฉ้อโกงจากการชักชวนลงทุนธุรกิจคอลลาเจน
|จำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ
|4 มี.ค. 2569
|ลูกหมี รัศมี ฟ้องคดีหมิ่นประมาท ปมกล่าวหาว่าปล่อยเงินกู้
|จำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท รอการลงโทษจำคุก 2 ปี
|22 เม.ย. 2569
|ลูกหมี รัศมี ฟ้องคดีฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับเช็ค
|จำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ
|27 พ.ค. 2569
|ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์ ฟ้องคดีหมิ่นประมาท
|จำคุก 2 ปี ปรับ 80,000 บาท รอการลงโทษจำคุก 2 ปี และให้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท
|22 มิ.ย. 2569
|ลูกหมี รัศมี ฟ้องคดีแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท
|จำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ
|8 ก.ย. 2569
|ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ฟ้องคดีหมิ่นประมาท
|ยกฟ้อง
|25 พ.ย. 2569
|หนุ่ม กรรชัย ฟ้องคดีหมิ่นประมาทและดูหมิ่นโดยการโฆษณา
|จำคุก 7 กรรม กรรมละ 2 ปี รวม 14 ปี ไม่รอการลงโทษ
คดีที่ศาลให้รอการลงโทษมี 2 คดี คือคดีที่ลูกหมีเป็นโจทก์เมื่อ 4 มีนาคม และคดีที่ทนายกุ้งเป็นโจทก์เมื่อ 27 พฤษภาคม ทั้งสองคดีศาลกำหนดโทษจำคุกคดีละ 2 ปี แต่ยังไม่ให้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนคดีที่ทนายแก้วเป็นโจทก์ ศาลอาญามีนบุรีพิพากษายกฟ้อง
ทำไมรวมได้ 24 ปี แต่ยังบอกไม่ได้ว่าต้องจำคุก 24 ปี
โทษจำคุกใน 6 คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ เมื่อบวกกันได้ 2+2+2+2+2+14 = 24 ปี ทว่าในจำนวนนี้มีโทษจำคุก 4 ปีจาก 2 คดีที่ศาลให้รอการลงโทษ อีกทั้งผลคดีแต่ละเรื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกระบวนการอุทธรณ์
คดีที่ปูเป็นโจทก์ ผลออกคนละทาง
นอกจากคดีที่ตกเป็นจำเลย ปูยังเป็นโจทก์ฟ้องคู่กรณีด้วย ในคดีอาญา 2 คดีที่นำมารวบรวม ผลคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกคนละทาง
วันที่ 24 มีนาคม 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกฟ้องคดีที่ปูฟ้องทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ และลูกหมี รัศมี โดยรายงานเหตุผลคำพิพากษาระบุทั้งประเด็นหลักฐานถ้อยคำที่แนบท้ายฟ้อง และการพิจารณาว่าคำให้สัมภาษณ์เป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อป้องกันส่วนได้เสียโดยสุจริต
ต่อมา 29 มิถุนายน 2569 ศาลอาญาพิพากษาคดีที่ปูฟ้องลิลลี่ เหงียน และทนายกุ้ง โดยเห็นว่าคำพูดบางส่วนของทนายกุ้งในรายการโทรทัศน์เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา สั่งจำคุก 1 ปี รอการลงโทษ 2 ปี และปรับ 100,000 บาท ส่วนลิลลี่ไม่ได้ถูกลงโทษในคำพิพากษาครั้งนั้น
สำหรับ คดีแพ่งเรื่องที่ดิน ปูเปิดเผยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ว่าศาลจังหวัดธัญบุรีพิพากษาให้ปูกับสามีได้รับคืนโฉนดที่ดิน 14 แปลง และให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 5 ล้านบาท ผลคดีแพ่งนี้แยกจากการนับโทษจำคุกในคดีอาญาข้างต้น