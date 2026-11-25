แมวตายปริศนาเกือบ 20 ตัว บางตัวฉีดวัคซีนแล้ว ปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุ
ชาวบ้านในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบแมวเลี้ยงทยอยป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุรวมเกือบ 20 ตัว บางบ้านสูญเสียแมวที่เลี้ยงไว้จนหมด แม้แมวบางตัวเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม เจ้าของเผยอาการเริ่มจากซึม ไม่กินอาหาร ก่อนอ่อนแรงและตาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบ เบื้องต้นสงสัยว่าอาจเป็นโรคหัดแมว แต่ยังต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันสาเหตุ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์นพพร สวดประโคน ปศุสัตว์อำเภอนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่บ้านตากแดด หมู่ 8 อำเภอนางรอง หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีแมวเลี้ยงทยอยล้มป่วยและตายอย่างต่อเนื่อง
จากการสอบถามเจ้าของแมว พบว่าสัตว์ที่ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายกัน เริ่มจากซึมผิดปกติ ไม่ยอมกินอาหาร ก่อนร่างกายอ่อนแรงและตายในเวลาต่อมา บางครอบครัวสูญเสียแมวทุกตัวที่เลี้ยงไว้ ทำให้ชาวบ้านกังวลว่าอาจเป็นโรคติดต่อที่แพร่ไปยังแมวตัวอื่นในชุมชน
นายบุญฤกษ์ ประยงค์รัมย์ อายุ 52 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า เดิมเลี้ยงแมวไว้ 4 ตัว อายุประมาณ 1 ถึง 2 ปี แต่แมวทยอยป่วยและตายไปแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยพาไปรับวัคซีนป้องกันโรค จึงไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และต้องเฝ้าระวังอาการของแมวที่ยังเหลืออยู่
ด้านนายไวพจน์ มีสิทธิ์ อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ เล่าว่า ที่บ้านเลี้ยงแมวทั้งหมด 4 ตัว ขณะนี้ตายไปแล้ว 2 ตัว เหลืออีก 2 ตัว แต่หนึ่งในนั้นเริ่มมีอาการป่วยและไม่ยอมกินอาหาร หลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาตรวจสอบและให้คำแนะนำ จึงเตรียมนำแมวที่เหลือไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว
นายสัตวแพทย์นพพร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นและซักถามอาการของแมวที่ป่วย สงสัยว่าอาจเกิดจากโรคหัดแมว ซึ่งเป็นโรคติดต่อในแมว โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโรคหัดแมวเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวในหมู่บ้านตาย จึงเตรียมเก็บตัวอย่างจากแมวที่ยังมีอาการป่วยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและวางมาตรการควบคุมโรค
สำหรับโรคหัดแมว หรือ Feline Panleukopenia เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มพาร์โวไวรัส เป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรงในแมว โดยเฉพาะลูกแมวและแมวที่ไม่ได้รับวัคซีน เชื้อแพร่ผ่านสารคัดหลั่ง อุจจาระ และสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น กระบะทราย ภาชนะใส่อาหาร หรือเสื้อผ้าของผู้ที่สัมผัสแมวติดเชื้อ
อาการที่พบได้ ได้แก่ ซึม เบื่ออาหาร มีไข้ อาเจียน ท้องเสีย และขาดน้ำอย่างรุนแรง โดยแมวที่มีอาการหนักอาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที
ส่วนกรณีแมวบางตัวที่ตายเคยได้รับวัคซีนแล้ว ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าได้รับวัคซีนชนิดใด ฉีดครบตามกำหนดหรือไม่ และได้รับวัคซีนครั้งล่าสุดเมื่อใด จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการติดเชื้อทั้งที่มีภูมิคุ้มกันครบ หรือเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีน
ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคหัดแมวช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการป่วยรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การได้รับวัคซีนไม่ได้รับประกันว่าแมวทุกตัวจะปลอดจากโรคเสมอไป โดยเฉพาะกรณีที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบหรือได้รับเชื้อก่อนสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนางรองแนะนำให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง หากพบว่าแมวซึม ไม่กินอาหาร หรือมีอาการผิดปกติ ควรแยกออกจากสัตว์ตัวอื่นและรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที รวมถึงพาแมวไปรับวัคซีนตามกำหนด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยและแพร่กระจายของโรค
ขณะนี้ยังต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าแมวทั้งเกือบ 20 ตัวที่ตายในหมู่บ้านตากแดดมีสาเหตุมาจากโรคเดียวกันหรือไม่ ก่อนเจ้าหน้าที่กำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ข่าวสด, สยามรัฐ, Merck Veterinary Manual