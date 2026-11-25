ประวัติ “เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต” ผู้ชนะ Miss Universe 2026 ดีกรีคุณแม่ลูกหนึ่ง
รู้จัก เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต คุณแม่ลูกหนึ่ง นักสังคมสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันความรุนแรง ผู้ใช้เวลาเพียง 4 เดือนจากการเดินแบบครั้งแรก สู่ตำแหน่งนางงามเปอร์โตริโก ก่อนคว้ามงจักรวาลบนแผ่นดินเกิด
ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2569 “เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต” ยังไม่เคยเดินแบบ ไม่เคยประกวดนางงาม ไม่ได้เติบโตมากับความฝันว่าจะต้องสวมมงกุฎให้ได้สักครั้ง แต่เพียง 4 เดือนหลังขึ้นรันเวย์ครั้งแรก เธอกลับเอาชนะผู้เข้าประกวดอีก 34 คน คว้าตำแหน่ง Miss Universe Puerto Rico 2026 จนอีกไม่กี่เดือนต่อมา ชื่อของเธอก็ถูกประกาศเป็นผู้ชนะ Miss Universe 2026
ชื่อของเธอถอดเป็นภาษาไทยว่า “เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต” (Jennifer Barreto) ตัวแทนเปอร์โตริโกวัย 27 ปี ผู้คว้ามงกุฎในการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 75 ซึ่งจัดขึ้นที่โคลิเซโอ เด เปอร์โตริโก โฆเซ มิเกล อาเกรล็อต กรุงซานฮวน ท่ามกลางผู้เข้าประกวดทั้งหมด 116 คน
เจนนิเฟอร์ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายพร้อมตัวแทนจากฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ เวเนซุเอลา และสาธารณรัฐโดมินิกัน ก่อนเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดด้วยการตอบคำถามโดนใจขณะกรรมการ ขณะที่สาธารณรัฐโดมินิกันคว้ารองอันดับ 1 เวเนซุเอลา อันดับ 3 ฟาติมา ฟิลิปปินส์ที่ 4 และ นิวซีแลนด์ที่ 5
ชัยชนะครั้งนี้นำมงกุฎ Miss Universe กลับสู่เปอร์โตริโกเป็นครั้งที่ 6 หลังต้องรอมานาน 20 ปี นับจากซูเลย์กา ริเวรา คว้าตำแหน่งเมื่อปี 2549 แถมเป็นการมงคาบ้านครั้งที่ 2 อีกด้วย
จากนักวอลเลย์บอล สู่ผู้ทำงานด้านสุขภาพจิต
เจนนิเฟอร์เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ที่เมืองมายาเกวซ และเติบโตในเมืองอิซาเบลา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเปอร์โตริโก ชีวิตในวัยเด็กของเธอผูกพันกับกีฬาวอลเลย์บอล โดยเล่นมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยม ก่อนต้องยุติเส้นทางนักกีฬาเพราะได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวาและเข้ารับการผ่าตัด
แม้ต้องวางมือตบลูกวอลเลย์บอลลง แต่สิ่งที่กีฬาให้กับเธอยังอยู่ครบ ทั้งวินัย ความอดทน การรับมือกับความกดดัน ซึ่งต่อมากลายเป็นทักษะสำคัญเมื่อเธอตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกนางงามทั้งที่แทบไม่มีประสบการณ์มาก่อน
ด้านการศึกษา เจนนิเฟอร์สำเร็จปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาที่รัฐเคนทักกี ก่อนเรียนต่อจนได้รับปริญญาโทอีก 2 ใบ ได้แก่ จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ยังศึกษาด้านการเยียวยาผู้ประสบเหตุสะเทือนใจ การคุ้มครองเด็ก ความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ช่วงเวลาหลังคลอดลูกสาวที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก ทำให้เธอสนใจเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้น จากนั้นจึงเริ่มค้นหางานที่เปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างจริงจัง
ช่วยเหยื่อความรุนแรง ก่อนก้าวขึ้นเวทีนางงาม
เว็บไซต์ Miss Universe Puerto Rico ระบุว่า ในปี 2564 เจนนิเฟอร์เริ่มทำงานให้ฝ่ายกองทัพบกของสหรัฐฯ ที่ฐานทัพฟอร์ตคาวาซอส รัฐเท็กซัส ในตำแหน่งผู้ให้ความรู้และเจ้าหน้าที่ตอบสนองภาวะวิกฤต ประจำโครงการ Family Advocacy Program
งานของเธอไม่เกี่ยวกับแสงแฟลชหรือชุดราตรี แต่เป็นการดูแลครอบครัวทหารที่เผชิญความรุนแรงในครอบครัวและการทำร้ายเด็ก รวมถึงฝึกอบรมผู้นำให้สามารถป้องกันและรับมือกับเหตุรุนแรงได้อย่างเหมาะสม
ต่อมาเธอยังเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์การแพทย์ทหาร Carl R. Darnall Army Medical Center และได้รับเลือกให้ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน มีหน้าที่ประเมินปัญหาของชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และวางแผนลดพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงหรือการใช้สารเสพติด
สำหรับเจนนิเฟอร์ งานด้านการป้องกันกับบทบาทนางงามไม่ใช่โลกคนละใบ เพราะทั้งสองตำแหน่งต่างต้องใช้การสื่อสารเพื่อทำให้สังคมหันมาสนใจปัญหาที่มักถูกมองข้าม เธอจึงมองเวทีประกวดเป็นเครื่องขยายเสียง มากกว่าจะเป็นเพียงพื้นที่แข่งขันด้านความงาม
การประกวดครั้งแรกที่เริ่มจากคำชวนของญาติ
ความคิดเรื่องประกวดนางงามเริ่มขึ้นเมื่อลุงของเจนนิเฟอร์แนะนำให้ลองสมัคร Miss Universe Puerto Rico เธอไม่ได้ตอบตกลงทันที แต่กลับไปศึกษาว่าเวทีนี้สามารถช่วยงานเพื่อสังคมของเธอได้อย่างไร เมื่อพบว่าประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตและการป้องกันความรุนแรงสามารถนำมาต่อยอดได้ เธอจึงตัดสินใจลองดูสักตั้ง
ช่วงฤดูร้อนปี 2568 เจนนิเฟอร์ย้ายไปอยู่รัฐจอร์เจียเพื่อเริ่มเตรียมตัว ก่อนกลับเปอร์โตริโกเพื่อสมัครประกวดในฐานะตัวแทนเมืองซานเซบาสเตียน
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เธอขึ้นเดินแบบเป็นครั้งแรกในชีวิต จากนั้นวันที่ 25 มิถุนายนปีเดียวกัน มือใหม่ที่เพิ่งหัดเดินบนรองเท้าส้นสูงได้เพียง 4 เดือนก็เอาชนะผู้เข้าประกวดอีก 34 คน คว้ามงกุฎ Miss Universe Puerto Rico 2026 ได้สำเร็จ
ระหว่างเตรียมตัว เจนนิเฟอร์ลดน้ำหนักประมาณ 70 ปอนด์ หรือเกือบ 32 กิโลกรัม ด้วยการออกกำลังกายและควบคุมอาหารต่อเนื่องราวหนึ่งปี เธออธิบายว่าเป้าหมายไม่ใช่การปฏิเสธรูปร่างเดิม แต่ต้องการพัฒนาตัวเองให้พร้อมที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจ
คุณแม่ลูกหนึ่งที่ไม่ยอมถูกจำกัดด้วยสถานะ
อีกบทบาทหนึ่งที่แยกออกจากตัวเจนนิเฟอร์ไม่ได้คือการเป็นแม่และภรรยา เธอแต่งงานกับนายทหารกองทัพบกสหรัฐฯ และมีลูกสาวชื่อ “เพเนโลเป” อายุ 7 ขวบ ครอบครัวจึงต้องร่วมกันวางแผนทั้งเรื่องเวลา การเงิน และการดูแลลูก ก่อนที่เธอจะตัดสินใจรับภารกิจนางงามเต็มตัว
เจนนิเฟอร์เคยอธิบายว่า แม้เธอจะเป็นภรรยาและเป็นแม่ แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้หญิงและคนทำงานที่มีเป้าหมายของตัวเอง ส่วนลูกสาวมองแม่ที่สวมมงกุฎราวกับเป็นเจ้าหญิงในโลกจริง
ในการประกวด Miss Universe 2026 มีคุณแม่อย่างน้อย 5 คนผ่านเข้าสู่รอบ 30 คนสุดท้าย หลังเวทีเปิดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีลูกสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ปี 2566 ชัยชนะของเจนนิเฟอร์จึงกลายเป็นอีกหน้าสำคัญของเวทีที่เคยจำกัดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดไว้แคบกว่านี้มาก
มงกุฎที่ต้องทำงานต่อ
เจนนิเฟอร์วางเป้าหมายใช้ตำแหน่ง Miss Universe ผลักดันเรื่องการป้องกันความรุนแรง สุขภาพจิต โรคเบาหวาน และความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้างของผู้หญิง รวมถึงโครงการ Amplifying ซึ่งช่วยนำเสนอปัญหาและการทำงานขององค์กรเล็ก ๆ ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
เธอย้ำมาตลอดว่าไม่ต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับภาพนางงามแบบเดิม แต่ต้องการนำประสบการณ์ในฐานะแม่ นักสังคมสงเคราะห์ และคนทำงานภาคสนามเข้ามาขยายขอบเขตของตำแหน่งนี้
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต จึงไม่ได้เดินจากเวทีประกวดไปสู่งานเพื่อสังคม เพราะเธอทำงานเหล่านั้นมาก่อนแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนไปหลังค่ำคืนแห่งชัยชนะ คือเสียงของเธอมีผู้ฟังมากกว่าเดิม และมงกุฎบนศีรษะก็มาพร้อมภารกิจที่หนักกว่าการเดินให้สวยบนรันเวย์หลายเท่า