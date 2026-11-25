เส้นทางวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 แนะกลยุทธ์บริหารแรง
เจาะลึกเส้นทางวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 เช็กจุดปราบเซียนและกลยุทธ์บริหารแรงทั้ง 3 ระยะ
การแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 (ATM) ครั้งที่ 9 งานวิ่งมาตรฐาน World Athletics Elite Label เตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2026 นี้ โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมรวม 71,435 คน ล่าสุดเพจ About Marathon เจาะลึกเส้นทางวิ่งทั้ง 3 ระยะ พร้อมแนะกลยุทธ์การวางแผน ซึ่งหัวใจสำคัญของสนามนี้คือการบริหารแรงให้ถูกช่วง เพื่อช่วยให้นักวิ่งเข้าเส้นชัยได้อย่างสวยงามด้วยสถิติใหม่ (PB)
สำหรับกลยุทธ์สั้น ๆ ในการรับมือแต่ละระยะ ดังนี้
- ระยะ 42K : เก็บแรงไว้ในช่วง 12 กิโลเมตรแรก ระวังสะพานตึกชัยช่วงกิโลเมตรที่ 34–35 แล้วค่อยเร่งความเร็วใน 7 กิโลเมตรสุดท้าย
- ระยะ 21K : คุมจังหวะให้นิ่งในช่วง 10 กิโลเมตรแรก ผ่านด่านสะพานช่วงกิโลเมตรที่ 10–13 แล้วค่อยเติมความเร็วหลังกิโลเมตรที่ 15
- ระยะ 10K : เส้นทางราบมาก เหมาะกับการคุมเพซให้คงที่ และมีโอกาสทำ Negative Split (วิ่งครึ่งหลังเร็วกว่าครึ่งแรก)
เริ่มต้นที่ ระยะมาราธอน (42K) แข่งวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 ปล่อยตัวเวลา 02.00 น. (Cut Off 7 ชั่วโมง) มีนักวิ่ง 9,041 คน ระยะทางจริงจากไฟล์ GPX อยู่ที่ 42.70 กิโลเมตร ใช้เส้นทางแบบ Loop ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่สนามหลวง (คนละฝั่งถนน ห่างกันประมาณ 160 เมตร)
มาราธอนเป็นระยะเดียวที่วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรี ตลอดเส้นทางมีโค้งหลักประมาณ 36 โค้ง และจุดกลับตัวสำคัญ 6 จุด ระดับความสูงอยู่ระหว่าง 4.6 ถึง 19.5 เมตร (เฉลี่ย 8.1 เมตร) จุดที่ต้องใช้กำลังขามากที่สุดจะกระจุกตัวอยู่ในช่วง 12 กิโลเมตรแรก ก่อนจะเจอสะพานขากลับอีกหนึ่งจุดในช่วงท้าย โดยมี 5 จุดสำคัญที่ต้องผ่าน ได้แก่
- กิโลเมตรที่ 3.05 : สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จุดสูงสุดของสนามที่ 19.5 เมตร
- กิโลเมตรที่ 4.41 : ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ฝั่งธนบุรี ความสูง 14.9 เมตร
- กิโลเมตรที่ 5.96 : สะพานพระราม 8 ข้ามกลับเข้าสู่ฝั่งพระนคร ความสูง 15.7 เมตร
- กิโลเมตรที่ 11.21 : สะพานต่างระดับข้ามแยกตึกชัย ความสูง 15.3 เมตร
- กิโลเมตรที่ 34.78 : สะพานต่างระดับข้ามแยกตึกชัย ขากลับ ความสูง 15.3 เมตร ถือเป็นด่านสุดท้ายก่อนมุ่งหน้าสู่เส้นชัย
ส่วน ระยะฮาล์ฟ มาราธอน (21K) แข่งวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 ปล่อยตัวเวลา 04.00 น. (Cut Off 3 ชั่วโมง 30 นาที) มีนักวิ่งมากที่สุดถึง 29,507 คน ระยะทางจริงจากไฟล์ GPX อยู่ที่ 21.44 กิโลเมตร ระดับความสูง 5.2–15.3 เมตร (เฉลี่ย 7.5 เมตร) เป็นระยะเดียวที่ใช้เส้นทางแบบ Point-to-Point ปล่อยตัวหน้า MBK Center และเข้าเส้นชัยที่สนามหลวง ซึ่งมีระยะห่างแบบเส้นตรงประมาณ 4.37 กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางมีโค้งหลักประมาณ 21 โค้ง และจุดกลับตัว (U-turn) 2 จุด ที่กิโลเมตรที่ 16.60 และ 20.12 ก่อนเข้าเส้นชัย โดยแบ่งช่วงสำคัญได้ดังนี้
- 10 กิโลเมตรแรก : เป็นทางราบสามารถทำความเร็วได้ดี ระดับความสูงอยู่ระหว่าง 6.6–9.4 เมตร
- กิโลเมตรที่ 10–14 : อุปสรรคสำคัญจากสะพานและทางต่างระดับ เริ่มจากสะพานหัวช้าง กิโลเมตรที่ 10.07 (ความสูง 11.3 เมตร) ต่อด้วยสะพานต่างระดับข้ามแยกตึกชัย กิโลเมตรที่ 12.98 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของระยะนี้ที่ 15.3 เมตร
- กิโลเมตรที่ 15 เป็นต้นไป : ทางราบยาวต่อเนื่องไปจนถึงเส้นชัย ระดับความสูงอยู่ระหว่าง 5.2–7.4 เมตร มีจุดกลับตัวที่กิโลเมตรที่ 16.60 ถือเป็นโอกาสทองสำหรับนักวิ่งที่ยังมีแรงเหลือในการเร่งทำเวลา
ปิดท้ายด้วย ระยะ 10K แข่งวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. (Cut Off 2 ชั่วโมง) มีนักวิ่ง 26,361 คน ระยะทางจริงจากไฟล์ GPX อยู่ที่ 10.11 กิโลเมตร ใช้เส้นทางแบบ Loop ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่สนามหลวง (คนละฝั่งถนน ห่างกันประมาณ 160 เมตร) เช่นเดียวกับระยะมาราธอน
ระยะนี้ถือว่าเรียบที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ระยะ ไม่ต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและไม่มีสะพานข้ามแยกขนาดใหญ่ มีเพียงสะพานข้ามคลองเล็ก ๆ เท่านั้น ตลอดเส้นทางมีโค้งหลักประมาณ 11 โค้ง และจุดกลับตัว 2 จุด ที่กิโลเมตรที่ 3.04 และ 4.76 ระดับความสูงอยู่ระหว่าง 5.2–8.2 เมตร (เฉลี่ย 6.2 เมตร) ความสูงตลอดเส้นทางต่างกันไม่ถึง 3 เมตร โดยจุดสูงสุดอยู่ที่กิโลเมตรที่ 1.31 (8.2 เมตร) ส่วนช่วงที่เรียบที่สุดคือกิโลเมตรที่ 4–6 ซึ่งมีความสูงเพียง 5.4–6.5 เมตร
ข้อมูลจาก : About Marathon
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