เจาะธุรกิจ 2 บริษัท “กัน จอมพลัง” กางงบปีล่าสุด รายได้พุ่งกระฉูด ฟันกำไรเกินคาด
เจาะธุรกิจ 2 บริษัท “กัน จอมพลัง” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง กางงบการเงินปี 68 โกยรายได้พุ่ง 24.1 ล้านบาท กำไรกว่า 5.6 ล้านบาท
จากกระแสข่าวและประเด็นทางสังคมที่สังคมกำลังจับตามอง “กัน จอมพลัง” หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โดยเมื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านคลังธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าชื่อ “กัน จอมพลัง” เป็นกรรมการบริษัททั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท จอมพลัง รวยดี จำกัด และ บริษัท จอมพลังรวยเพิ่มทรัพย์ จำกัด
บริษัท จอมพลัง รวยดี จำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจประเภทกิจกรรมการบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยผลประกอบการล่าสุดในปี 2568 พบว่ามีสินทรัพย์รวม 14,680,085.81 บาท หนี้สินรวม 8,057,145.22 บาท
สถานที่ตั้ง: 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ 3255 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลัง
- ปี 2566: รายได้รวม 6,731.51 บาท ขาดทุนสุทธิ 768.49 บาท
- ปี 2567: รายได้รวม 19,000 บาท กำไรสุทธิ 11,277.85 บาท
- ปี 2568: รายได้รวม 24,119,698.80 บาท กำไรสุทธิ 5,612,431.23 บาท
บริษัท จอมพลังรวยเพิ่มทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจประเภทการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต โดยผลประกอบการล่าสุดในปี 2568 พบว่ามีสินทรัพย์รวม 2,935,184.17 บาท หนี้สินรวม 2,265,092.68 บาท
สถานที่ตั้ง: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ห้องเลขที่ 3252 ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ผลประกอบการย้อนหลัง
- ปี 2568: รายได้รวม 1,368,393.34 บาท ขาดทุนสุทธิ 329,908.51 บาท
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรารายงานว่า กัน จอมพลัง เคยเป็นกรรมการบริษัท สลากรวยดี จำกัด และบริษัท ไทยคิงเทค จำกัด โดยถือหุ้นร่วมกับ นายธานี มั่งมี แต่อย่างไรก็ตาม กัน จอมพลัง ไม่ปรากฏรายชื่อในฐานะกรรมการบริษัททั้ง 2 แห่งแล้ว
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , สำนักข่าวอิศรา
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