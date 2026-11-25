ยินดี! เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต แม่ลูกหนึ่งจากเปอร์โตริโก คว้ามงกุฎ Miss Universe 2026
ยินดี! เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต (Jennifer Barreto) คุณแม่ลูกหนึ่งจากเปอร์โตริโก สาวงามผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2026 ฉลองครบรอบ 75 ปี
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ Jennifer Barreto (เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต) สาวงามจากเปอร์โตริโก วัย 27 ปี ผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎ Miss Universe 2026 กลับสู่เปอร์โตริโกได้สำเร็จ หลังจากรอคอยมานานถึง 20 ปี ทั้งยังครองตำแหน่งนางงามจักรวาลคนที่ 6 ของเปอร์โตริโก อีกด้วย
สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2026 ครั้งที่ 75 รอบตัดสิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 (ตามเวลาท้องถิ่นเปอร์โตริโก) ณ Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot เมืองซานฮวน (San Juan) โดยมี ฟาติมา บอช (Fátima Bosch) สาวงามจากเม็กซิโก มิสยูนิเวิร์ส 2025 เป็นผู้สวมมงกุฎให้
ในส่วนของสาวงามในตำแหน่งอื่น ๆ ประกอบด้วย
รองอันดับ 1 ได้แก่ Melissa Núñez (เมลิสซา นูเญซ) สาวงามจาก สาธารณรัฐโดมินิกัน
รองอันดับ 2 ได้แก่ Clara Vegas (คลารา เวกัส) สาวงามจาก เวเนซุเอลา
รองอันดับ 3 ได้แก่ Bea Millan-Windorski (เบอา วินดอร์สกี) สาวงามจาก ฟิลิปปินส์
รองอันดับ 4 ได้แก่ Georgia Waddington (จอร์เจีย แวดดิงตัน) สาวงามจาก นิวซีแลนด์
สำหรับ Jennifer Barreto (เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต) เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 1998 ที่มายาเกวซ ประเทศเปอร์โตริโก เธอเติบโตในเมืองอิซาเบลา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาการวิจัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์คลินิก
บาร์เรโต แต่งงานกับ จ่าสิบเอก ยาน คาร์ลอส บาร์เรโต กัลเดรอน (Yan Carlos Barreto Calderón) ซึ่งเป็นทหารชาวเมืองอิซาเบลา ผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้แก่กองพลส่งทางอากาศที่ 101 แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คน ชื่อ เพเนโลเป (Penélope) ซึ่งเกิดในปี 2019
ในปี ค.ศ. 2021 เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต เริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพด้วยการปฏิบัติงานให้แก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ณ ค่ายฟอร์ตฮูด รัฐเท็กซัส ในฐานะนักการศึกษาและผู้ร่วมตอบสนองภาวะวิกฤต ภายใต้โครงการส่งเสริมครอบครัว โดยเธอได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการทารุณกรรมเด็ก
รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้นำเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันและการเข้าช่วยเหลือ นอกจากนี้เธอยังทำงานอาสาสมัครที่ศูนย์การแพทย์ทหารบก คาร์ล อาร์. ดาร์นอลล์ (Carl R. Darnall Army Medical Center) อีกด้วย
ต่อมา เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน ซึ่งเป็นบทบาทที่เธอเป็นผู้นำในการประเมินความต้องการของชุมชน การพัฒนาแผนการป้องกันแบบองค์รวม และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชนทหาร
ก้าวแรกสู่เส้นทางนางงาม
นอกจากนั้นในฐานะที่ เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านสังคมสงเคราะห์ เธอยังได้ร่วมงานกับสมาคมโรคเบาหวานในเด็กแห่งเปอร์โตริโก (Pediatric Diabetes Association in Puerto Rico) อีกด้วย
ในช่วงฤดูร้อนปี 2025 บาร์เรโต สามารถลดน้ำหนักลงได้ถึง 31 กิโลกรัม เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางนางงาม ในการลงประกวด มิสยูนิเวิร์สเปอร์โตริโก 2026 (Miss Universe Puerto Rico 2026) ทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการประกวดนางงามและการเดินแบบมาก่อน
ด้วยความสวย และการเตรียมตัวมาอย่างยอดเยี่ยมทำให้ เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต (Jennifer Barreto) ได้คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์สเปอร์โตริโก 2026 ไปครอบครองได้สำเร็จ เธอได้เป็นตัวแทนจากประเทศเปอร์โตริโก เข้าชิงมงกุฎใหญ่ Miss Universe 2026 กับสาวงามทั่วโลก ไม่เพียงแต่สวยฉลาดสมมงแล้ว เจนนิเฟอร์ ยังเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนแรกและเป็นคุณแม่คนที่สองที่คว้าตำแหน่งนี้ต่อจาก เจนนิเฟอร์ โคลอน (Jennifer Colón) มิสยูนิเวิร์สเปอร์โตริโก 2024
คว้ามงกุฎ Miss Universe 2026 นางงามจักรวาลคนที่ 6 ของเปอร์โตริโก
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 (ตามเวลาท้องถิ่นเปอร์โตริโก) ในการประกวด Miss Universe 2026 รอบตัดสิน ซึ่งจัดขึ้นที่ Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot เมืองซานฮวน (San Juan) ประเทศเปอร์โตริโก ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ประกาศชื่อสาวงามผู้คว้าตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส 2026 ได้แก่ Jennifer Barreto (เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต) แม่ลูกหนึ่ง ดีกรีปริญญาโท 2 ใบ จากประเทศเจ้าภาพ นางงามจักรวาลคนที่ 6 ของเปอร์โตริโก ผู้ทวงคืนมงกุฎ Miss Universe กลับสู่เปอร์โตริโกได้สำเร็จ หลังจากรอคอยมานานถึง 20 ปี
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อ้างอิงจาก : wikipedia
ภาพจาก : IG missuniverse, jenniferbarretopr, muniversepr