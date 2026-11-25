เปิดภาพตึกปอยเปตอีกชุด เทียบรูปที่ “กัน จอมพลัง” โชว์ หลังเจอปมขาคนบิด
ประเด็นภาพตึกในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ที่ กัน จอมพลัง นำมาเปิดเผยเพื่อโต้ข้อกล่าวหาเช่าอาคารทำเว็บพนันออนไลน์ ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
ล่าสุดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก เพจ บิ๊กเกรียน เผยแพร่ภาพอาคารอีกชุดที่อ้างว่าเป็นตึกเช่าจริง พร้อมภาพแสดงพิกัดอาคารในฝั่งปอยเปต หลังภาพที่กันนำมาแสดงก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติ ทั้งขาของบุคคลที่บิดเบี้ยวและรายละเอียดอาคารที่ดูไม่สมจริง
เพจบิ๊กเกรียนโพสต์ข้อความระบุว่า
“ฟุตกอง นำภาพจริง ตึกเช่าปอยเปต มาลงให้เห็นชัดๆ ที่ไม่เหมือนภาพตึกที่ กันมาโชว์ แล้วขยายความอธิบายจน บิ๊กเกรียน เชื่อสนิทใจเลย นะฮะ”
พร้อมแนบภาพอาคารซึ่งไม่ปรากฏความผิดปกติแบบที่ถูกตั้งข้อสังเกตในภาพก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีภาพแสดงพิกัดสถานที่ พร้อมข้อความระบุถึงตึกทำเว็บพนันและตึกเช่าเว็บในเมืองปอยเปต โดยเพจอ้างว่าได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมจากฟุตกองจนเชื่อว่าเป็นภาพสถานที่จริง
ย้อนกลับไปเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ภาพอาคารแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา พร้อมกล่าวหาว่ามีบุคคลพยายามสร้างหลักฐานเท็จ เพื่อเชื่อมโยงตนเองกับการเช่าตึกทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ ก่อนนำข้อมูลไปใช้ข่มขู่เรียกเงิน
กัน จอมพลัง ตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่ได้รับมีความผิดปกติหลายจุด โดยเฉพาะเงาสะท้อนในกระจกที่เห็นรถจักรยานยนต์ 3 คัน ทั้งที่ด้านหน้าอาคารมีรถจอดเพียงคันเดียว รวมถึงขาของบุคคลในภาพที่ดูเหมือนมี 3 ขา และส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟที่มีลักษณะผิดธรรมชาติ จึงตั้งข้อสงสัยว่าเป็นภาพที่สร้างหรือดัดแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเช่าอาคารแห่งนี้ และไม่เคยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของตึก พร้อมเรียกร้องให้อีกฝ่ายนำสัญญาเช่าและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ก่อนหน้านี้ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้ออกมากล่าวอ้างว่า กัน จอมพลัง และบุคคลชื่อจิมมี่ มีความเกี่ยวข้องกับการเช่าตึกพาราแม็กซ์ในเมืองปอยเปตเพื่อทำเว็บพนันออนไลน์ ก่อนเกิดปัญหาค้างชำระค่าเช่า ขณะที่กันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยยอมรับว่าเคยเดินทางไปกัมพูชาจริง แต่เป็นการนำก๊าซกระป๋องไปขาย ไม่ได้เดินทางไปทำธุรกิจเว็บพนัน
การเปิดเผยภาพชุดใหม่ของเพจบิ๊กเกรียน ทำให้ประเด็นความถูกต้องของภาพอาคารกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะข้อสงสัยว่าภาพที่ทั้งสองฝ่ายนำมาเผยแพร่เป็นอาคารเดียวกันหรือไม่ และภาพที่กัน จอมพลัง ตั้งข้อสังเกตว่าผิดปกตินั้น มีการสร้างหรือดัดแปลงขึ้นจริงหรือเปล่า
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลตรวจสอบอิสระยืนยันที่มาของภาพทั้งสองชุด รวมถึงยังไม่มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าอาคารซึ่งปรากฏในภาพเป็นสถานที่ตามข้อกล่าวหา หรือใครเป็นผู้เช่าและใช้ประโยชน์จากอาคาร การเผยแพร่ภาพสถานที่และพิกัดจึงยังไม่สามารถใช้ยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องการเช่าตึกทำเว็บพนันออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
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