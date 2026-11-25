สส.ไอเดียร์ แจ้งความ ‘ไอซ์ รักชนก’ ถูกใส่ร้ายเป็นสแกมเมอร์ ท้าพิสูจน์ในศาล
สส.ไอเดียร์ สุชาดา มอบทนายดำเนินคดี ‘ไอซ์ รักชนก’ ปมพาดพิงตน-สามีเป็นมิจฉาชีพซ้ำซาก ยันพร้อมสู้ด้วยหลักฐานในศาล
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “สส.ไอเดียร์” ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์ รักชนก” หลังอีกฝ่ายเผยแพร่ข้อความและข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จปมสแกมเมอร์ในช่วงที่ผ่านมา มีการนำข้อมูลเพียงบางส่วนมาตีความ ขยายความ และกล่าวหาเกินกว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่
ที่ผ่านมาตนเลือกอดทนอดกลั้นและพยายามไม่ตอบโต้ผ่านสื่อ แต่ดูเหมือนยังมีการกล่าวหาพาดพิงอย่างรุนแรงถึงตนและครอบครัวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากขึ้นไปอีก พร้อมยืนยันชัดเจนว่าเธอและสามีไม่ใช่สแกมเมอร์ ไม่ใช่มิจฉาชีพ
วันนี้ตนไม่อาจนิ่งเงียบได้อีกต่อไปจึงขอเชิญ ไอซ์ รักชนก ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลและรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง
ในฐานะนักการเมืองและบุคคลสาธารณะ ตนยอมรับและเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าต้องพร้อมรับการตรวจสอบและคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา เพราะเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย แต่บางคนไม่ได้ต้องการตรวจสอบหรือแสวงหาความจริงบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง สิ่งที่ต้องการมีเพียงการสร้างเนื้อหาที่ดุเดือดเผ็ดร้อนเพื่อความบันเทิงและเรียกกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น
ทั้งนี้ เธอเตรียมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้วและจะนำเสนอต่อศาลตามกระบวนการยุติธรรม ตนเคารพสิทธิในการตรวจสอบของประชาชนและเชื่อมั่นว่าความจริงต้องพิจารณากันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ไม่ใช่กระแสหรือคำกล่าวหาที่เผยแพร่ซ้ำ ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ จากนี้ขอปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ ส่วนตนจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรต่อไปอย่างเต็มความสามารถ
“ทุกท่านคะ วันนี้ ดิฉันได้มอบหมายทนายให้แจ้งความดำเนินคดีกับคุณรักชนก ศรีนอก
จากกรณีที่คุณรักชนกได้เผยแพร่ข้อความและข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จในช่วงที่ผ่านมา โดยหลายครั้งเป็นการนำข้อมูลเพียงบางส่วนมาตีความ ขยายความ และกล่าวหาเกินกว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่
ที่ผ่านมา ดิฉันเลือกที่จะอดทนอดกลั้นต่อข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเหล่านั้น โดยพยายามไม่ตอบโต้ผ่านสื่อ แต่ดูเหมือนว่าจะยังมีการกล่าวหาพาดพิงรุนแรงถึงดิฉันและครอบครัวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากขึ้นไปอีก
ดิฉันและสามี ไม่ใช่ ‘สแกมเมอร์’ ไม่ใช่มิจฉาชีพ
แม้จะเป็นเรื่องยาก ที่จะนิ่งเฉยหรือให้อภัยใครสักคนที่กล่าวหาหรือพูดสื่อเป็นนัยยะว่าตัวคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเป็นมิจฉาชีพ แต่ดิฉันก็พยายามวางตัวอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้เกียรติสถาบันรัฐสภาที่เราทั้งสองคนต่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ แต่วันนี้ดิฉันไม่อาจนิ่งเงียบได้อีกต่อไป ดิฉันจึงขอเชิญให้คุณรักชนกไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล และรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง
ดิฉันยอมรับและเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่า ในฐานะนักการเมืองและบุคคลสาธารณะ ต้องพร้อมรับการตรวจสอบและคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา เพราะการตรวจสอบเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม บางคนไม่ได้ต้องการตรวจสอบ หรือแสวงหาความจริงบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง แต่สิ่งที่บางคนเหล่านั้นต้องการคือ สร้างเนื้อหาที่ดุเดือดเผ็ดร้อน เพื่อความบันเทิงและเรียกกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์
หลังจากที่ดิฉันต้องเผชิญกับการโจมตีและข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงจากนักการเมือง ผ่านการนำเสนอที่มุ่งสร้างกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ วันนี้ กลับกลายเป็นว่าดิฉันต้องเป็นฝ่ายที่ออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ดิฉันมองว่านี่คือการกลับหัวกลับหางของสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและหลักการทางกฎหมายอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่มีใครควรถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำผิด เพียงเพราะถูกกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนผู้คนเริ่มเชื่อว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นความจริง ผู้กล่าวหาย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคำกล่าวหาของตน ด้วยการนำเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วน ไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีที่ถูกทำลายไป
อย่างไรก็ตาม ดิฉันได้เตรียมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว และจะนำเสนอต่อศาลตามกระบวนการยุติธรรม ดิฉันเคารพสิทธิในการตรวจสอบของประชาชน และเชื่อมั่นว่าความจริงต้องได้รับการพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน มิใช่กระแสหรือคำกล่าวหาที่ถูกเผยแพร่ซ้ำบนสื่อสังคมออนไลน์ จากนี้ ดิฉันขอให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ของตนเอง และดิฉันจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรของดิฉันต่อไปอย่างเต็มความสามารถ”
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