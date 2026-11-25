วัดบันไดทอง ปิ๊งไอเดียสุดล้ำ แต่งธรรมาสน์เป็นยานอวกาศ ชี้ธรรมะไร้ขอบเขต
“วัดบันไดทอง” ปิ๊งไอเดียสุดล้ำ แต่งธรรมาสน์เป็นยานอวกาศ จัดงานเทศน์มหาชาติ-ลอยกระทง ชี้ธรรมะไร้ขอบเขต ดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้น
เพจเฟซบุ๊ก วัดบันไดทอง จังหวัดเพชรบุรี โพสต์ภาพธรรมาสน์ที่ตกแต่งในรูปแบบยานอวกาศ จนได้รับความสนใจและมีการแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ โดยทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบงานเทศน์มหาชาติและเทศกาลลอยกระทง ณ วัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23–24 พฤศจิกายน 2569 พร้อมข้อความระบุว่า
“การนำยานอวกาศมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเทศน์มหาชาติ อาจดูแปลกใหม่และแตกต่างจากรูปแบบงานบุญที่เราคุ้นเคย แต่แท้จริงแล้วมีแนวคิดที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจ
ยานอวกาศเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางที่ไร้ขอบเขต สามารถเดินทางไปยังสถานที่อันห่างไกล เปรียบเสมือนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถเดินทางไปได้ไกลกว่ากาลเวลาและสถานที่ แม้เวลาจะผ่านไปนับพันปี ธรรมะก็ยังคงเผยแผ่ไปสู่ผู้คนทั่วโลกได้
การนำความคิดสร้างสรรค์และสิ่งแปลกใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญ จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา แต่เป็นการสร้างความสนใจ เปิดมุมมองใหม่ และดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น
พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พระธรรมคำสอนแพร่หลายไปสู่ผู้คน เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก ดังพระดำรัสที่ว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก
ยานอวกาศจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางไปสู่พื้นที่อันห่างไกล เปรียบเหมือนการเผยแผ่พระธรรมที่ไม่ควรหยุดอยู่เพียงในวัดหรือชุมชน แต่สามารถส่งต่อไปยังสังคมวงกว้างได้ ยานอวกาศอาจพาเราเดินทางไปได้ไกลถึงดวงดาว แต่ธรรมะสามารถพาจิตใจมนุษย์เดินทางไปสู่ความสงบและพ้นจากความทุกข์ได้
เราไม่จำเป็นต้องทำให้พระพุทธศาสนาทันสมัยด้วยการเปลี่ยนหลักธรรม แต่เราสามารถทำให้คนยุคใหม่เข้าถึงหลักธรรมได้ด้วยวิธีการที่ทันสมัย เพราะท้ายที่สุดแล้ว ยานอวกาศเป็นเพียงพาหนะที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนพระธรรมคือพาหนะทางปัญญาที่ช่วยนำพาชีวิตให้พ้นจากความมืดบอดและความทุกข์ได้
เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะใช้รูปแบบใดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่คือทำอย่างไรให้หลักธรรมยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คน และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”
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