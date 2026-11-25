เปิดกลไกรัฐธรรมนูญ สส. โดนคดี ม.112 ต้องพ้นเก้าอี้เมื่อไร ทำไม รักชนก รอด
สส. มีคดีมาตรา 112 พ้นตำแหน่งทันทีหรือไม่ เช็กกลไกรัฐธรรมนูญ 2560 บรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญ คดี กปปส. และเคสรักชนก ศรีนอก เข้าใจง่าย
กางรัฐธรรมนูญ 2560 มาตราไหนบ้างที่ชี้ชะตา สส.
รัฐธรรมนูญปี 2560 ดูจะพบมาตราสำคัญที่ทำงานเชื่อมโยงกันอยู่หลายข้อ เริ่มจากมาตรา 98 (6) ที่วางลักษณะต้องห้ามไว้ว่า ห้ามบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกพร้อมกับต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลลงสมัครหรือดำรงตำแหน่ง เมื่อนำมาต่อกับมาตรา 101 (6) ก็จะทำให้สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุดลงทันทีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98
ขณะที่มาตรา 101 (13) ระบุเพิ่มว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้ศาลจะรอการลงโทษไว้ก็ตาม โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะความผิดบางประเภทเท่านั้น ส่วนหากมีข้อโต้แย้งว่าพ้นตำแหน่งแล้วหรือไม่ มาตรา 82 เปิดทางให้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาด
จุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดอยู่ตรงมาตรา 98 (6) กับ 101 (6) เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนเงื่อนไขว่าคำพิพากษาจำคุกต้องถึงที่สุดก่อน พูดให้เข้าใจง่ายคือ แม้คดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา แต่ถ้าศาลออกหมายขังจนเจ้าตัวต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขลักษณะต้องห้ามแล้ว
จุดชี้ขาด เก้าอี้สส. อยู่ที่คำสั่งประกันตัว
เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญา หมายขังจะเกิดขึ้นทันที หากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวภายในวันเดียวกัน ช่วงเวลาที่ต้องเข้าเรือนจำก็จะไม่เกิดขึ้นเลย แต่ถ้าศาลชั้นที่อ่านคำพิพากษาเลือกส่งคำร้องขอประกันตัวไปให้ศาลสูงพิจารณาแทน จำเลยจะต้องเข้าเรือนจำไปก่อนระหว่างรอคำสั่ง ช่วงเวลาสั้นๆ ตรงนั้นเองที่กลายมาเป็นประเด็นว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามหรือไม่
เคสที่เฉียดที่สุดคือ ลูกเกด ชลธิชา แจ้งเร็ว ซึ่งมี 2 คดี วันที่ 8 กันยายน 2568 ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 2 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (กรณีโพสต์ “ราษฎรสาส์น” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563) แล้วส่งคำร้องประกันให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาแทนที่จะสั่งเอง
ถ้าวันนั้นศาลอุทธรณ์ไม่สั่งภายในวัน เธอต้องเข้าเรือนจำรอ และเข้าเงื่อนไขทันที สุดท้ายศาลอุทธรณ์ให้ประกัน 300,000 บาท ห้ามออกนอกประเทศ ลูกเกดจึงยังเป็น สส. ต่อไป
บรรทัดฐานจากคดี กปปส. นอนคุกแค่ 2 คืนก็หลุดเก้าอี้
คดีแกนนำ กปปส. เมื่อปี 2564 ย้อนกลับไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอาญาพิพากษาจำคุกแกนนำหลายคน ในกลุ่มนั้นมีผู้ดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ 5 คน ทั้งหมดไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทันทีเพราะศาลส่งคำร้องไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา ทำให้ต้องเข้าเรือนจำไปก่อน กระทั่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ศาลอุทธรณ์จึงอนุญาตให้ประกันตัว เบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดอยู่ในเรือนจำประมาณ 2 คืน
ต่อมาวันที่ 7 เมษายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัย จนวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญจึงออกคำวินิจฉัยที่ 22/2564 ให้สมาชิกภาพ สส. ของ 4 คนสิ้นสุดลงโดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ส่วนอีก 1 คนชิงลาออกไปก่อนหน้านั้นแล้ว
คำวินิจฉัยนี้วางหลักไว้ชัดเจนว่า การได้ประกันตัวออกมาในภายหลังไม่สามารถลบล้างผลของช่วงเวลาที่เคยเข้าเรือนจำไปแล้วได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดแต่อย่างใด
เทียบเคส รักชนก ศรีนอก ทำไมยังทำหน้าที่ต่อได้
เมื่อเทียบกับคดีมาตรา 112 ของ สส. ที่สังคมกำลังจับตาในตอนนี้ กรณีของ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพกลไกนี้ชัดที่สุด เพราะที่ผ่านมาเธอได้ประกันตัวในทุกชั้นศาล จึงยังไม่เคยมีช่วงเวลาที่ต้องเข้าเรือนจำตามหมายศาลเลย เริ่มจากวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 2 กระทง รวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา แต่ให้ประกันตัวสู้คดีชั้นอุทธรณ์ด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาท เธอจึงทำงานในสภาต่อไปได้
ล่าสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลดโทษเหลือจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา ยกฟ้องไปอีก 1 กรรม จากนั้นศาลอนุญาตให้ประกันตัวสู้คดีชั้นฎีกาด้วยหลักทรัพย์เดิม 500,000 บาท ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม สมาชิกภาพ สส. ของเธอจึงยังอยู่ครบถ้วน ขั้นตอนถัดไปคือการยื่นฎีกา ซึ่งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าต้องยื่นภายใน 1 เดือนนับจากวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ สามารถขอขยายเวลาได้ตามระเบียบ แต่หากพ้นกำหนดโดยไม่ยื่นฎีกา ศาลก็จะบังคับโทษจำคุกตามคำพิพากษาทันที
หากไม่ได้ประกันในชั้นฎีกา กัเก้าอี้ว่างลง ใครมาเป็น สส. แทน
หากท้ายที่สุดเก้าอี้ สส. แบบบัญชีรายชื่อว่างลงจริง รัฐธรรมนูญมาตรา 105 (2) กำหนดทางออกไว้ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศเลื่อนผู้มีชื่อในลำดับถัดไปของพรรคเดียวกันขึ้นมาทำหน้าที่แทน ผ่านการประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม แต่หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีแล้ว สภาผู้แทนราษฎรก็จะเดินหน้าต่อด้วยจำนวน สส. บัญชีรายชื่อเท่าที่เหลืออยู่ ส่วนกรณี สส. แบบแบ่งเขตจะมีวิธีเติมตำแหน่งอีกรูปแบบหนึ่ง
มองในภาพรวมแล้ว เรื่องนี้มีหลักจำง่ายๆ อยู่ไม่กี่ข้อ คือตัวบทมาตรา 112 ไม่ได้ทำให้ สส. พ้นตำแหน่งได้ด้วยตัวเอง ตัวแปรจริงคือการเข้าเรือนจำตามหมายศาลหรือการต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้คดีจบถึงชั้นฎีกาเสมอไป เพราะหากต้องเข้าเรือนจำระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขแล้ว ต่อให้ได้ประกันตัวออกมาทีหลังก็ลบล้างช่วงเวลานั้นไม่ได้
ที่สำคัญที่สุดคือผู้มีอำนาจชี้ขาดว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่คือศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลไกตามรัฐธรรมนูญ 2560 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 22/2564 และคำพิพากษาในแต่ละคดี ซึ่งสถานะทางกฎหมายของแต่ละกรณียังเปลี่ยนแปลงได้ตามคำสั่งศาลในชั้นต่อไป
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