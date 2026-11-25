อัปเดตคดี แม่บ้านเดทตอล แม่เด็กขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ พิจารณายื่นเพิ่มโทษ
อัปเดตคดี แม่บ้านเดทตอล แม่เด็กขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ เป็น 2 เดือน หวังรวบรวมข้อมูล พิจารณายื่นเพิ่มโทษ เพื่อเป็นอุทธาหรณ์เตือนใจครอบครัวอื่น
ความคืบหน้าคดี แม่บ้านเดทตอล หรือ ป้าแอน อดีตแม่บ้านที่ก่อเหตุผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมให้เด็กวัย 2 ขวบดื่มเมื่อช่วงปลายปี 2568 ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 12 ปี แต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 6 ปี
ล่าสุด คุณหยก แม่ของเด็กผู้เสียหาย ได้ออกมาโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวทางคดีว่า “วันนี้ครบกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตามกฎหมาย 1 เดือนแล้ว แต่ตนได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องขอขยายเวลาออกไปเป็น 2 เดือน เพื่อใช้พิจารณาแนวทางอย่างรอบคอบว่าจะยื่นอุทธรณ์ขอเพิ่มโทษจำเลยหรือไม่”
คุณหยก ย้ำจุดยืนชัดเจนว่า “ตั้งใจจะดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุด แม้ฝั่งจำเลยจะมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอลดโทษได้เช่นกัน ส่วนเรื่องการตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ขอเพิ่มโทษนั้น ขอเวลารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจนก่อนจะออกมาชี้แจงรายละเอียดให้สังคมทราบอีกครั้ง”
นอกจากนี้ คุณหยก ยังระบุด้วยว่า “ต้องการติดตามและอัปเดตคดีนี้ไปจนกว่าจะถึงบทสรุปสุดท้าย เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าคดีดังที่เคยเป็นกระแสข่าวใหญ่จบลงอย่างไร รวมถึงอยากให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญเตือนใจผู้ปกครองทุกครอบครัวให้เพิ่มความรอบคอบในการคัดเลือกแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กเข้ามาดูแลคนในครอบครัว”
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อ้างอิงจาก : Yokey Sittitavong Zheng, honekrasae