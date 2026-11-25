ด่วน! ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต “แอม ไซยาไนด์” คดีวางยาเหยื่อ พร้อมชดใช้ 1 แสน
ด่วน! ศาลอาญา พิพากษา “แอม ไซยาไนด์” จำคุกตลอดชีวิต คดีวางยาเหยื่อรอดชีวิตรายเดียวใน จ.กาญจนบุรี พร้อมชดใช้ 1 แสนบาท
25 พฤศจิกายน 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสรารัตน์ หรือ “แอม ไซยาไนด์” เป็นจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยมี น.ส.กานติมา แพสอาด ชาว จ.กาญจนบุรี เป็นผู้เสียหาย
สำหรับคดีนี้ น.ส.กานติมา เป็นผู้รอดชีวิตเพียงรายเดียวจากบรรดาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับแอม ไซยาไนด์ โดยพนักงานอัยการบรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 จำเลยนำสารพิษไซยาไนด์ผสมลงในอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เสียหายรับประทานที่ห้างสรรพสินค้าและหน้าร้านหมูกระทะใน อ.เมืองกาญจนบุรี
ส่งผลให้ผู้เสียหายหมดสติและมีภาวะความดันโลหิตต่ำ ก่อนแพทย์จะช่วยเหลือไว้ได้ทันจนรอดชีวิต ซึ่งในชั้นพิจารณา จำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ล่าสุด ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต “แอม ไซยาไนด์” ในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จากกรณีวางสารพิษไซยาไนด์ในอาหารและเครื่องดื่มให้ น.ส.กานติมา รับประทานจนล้มป่วยและหมดสติ พร้อมมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท
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