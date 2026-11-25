ข่าวดี! ต่ออายุรถไฟฟ้าสายสีแดง 40 บาทตลอดวัน ถึงสิ้นปี 70 ใครจ่ายเท่าไหร่?
ครม. เคาะต่ออายุบัตรเหมาจ่ายรถไฟฟ้าสายสีแดง 40 บาทตลอดวัน ครอบคลุมเส้นทางรังสิต-ตลิ่งชัน ถึงสิ้นปี 2570
ข่าวดีคนใช้รถไฟฟ้า! คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติต่ออายุมาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวันสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง ออกไปอีก 13 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ขยายเวลาไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมให้คนเข้าถึงขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง
เช็กอัตราค่าโดยสารเหมาจ่าย ใครจ่ายเท่าไหร่?
ครอบคลุมรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทั้ง 2 เส้นทาง ได้แก่ สายธานีรัถยา (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต) และ สายนครวิถี (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–ตลิ่งชัน) ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้หลายเที่ยวภายในวันเดียวกันผ่านบัตร EMV Contactless ที่รองรับตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ในอัตราค่าโดยสารดังนี้
- บุคคลทั่วไป : คิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน 40 บาทต่อวัน
- นักเรียนและนักศึกษา : คิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน 30 บาทต่อวัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
หากค่าโดยสารรวมตลอดวันต่ำกว่าอัตราเหมาจ่าย ระบบจะคิดค่าโดยสารตามจริง
การขยายเวลาครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เดินทางเป็นประจำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากคำนวณจากการใช้บริการ 22 วันต่อเดือน บุคคลทั่วไปจะมีค่าโดยสารสูงสุดเพียง 880 บาทต่อเดือน ขณะที่นักเรียนและนักศึกษาจ่ายสูงสุดเพียง 660 บาทต่อเดือน ช่วยให้วางแผนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน สถานศึกษา รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง
นอกจากช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจร ลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษในเขตเมือง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ภาครัฐลงทุนไว้ให้เกิดความคุ้มค่า
ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยืนยันความพร้อมในการเดินหน้าเพิ่มโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบรางเดินทางอย่างประหยัด ระบุว่า “การรถไฟฯ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มที่ เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางถือเป็นส่วนสำคัญของค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน การต่ออายุมาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวันในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้อย่างประหยัด สะดวก และปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลักในการเดินทางของประชาชน”
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