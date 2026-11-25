ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา 14 ปี คดีหมิ่น หนุ่ม กรรชัย ไม่รอลงอาญา
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา 14 ปี คดีหมิ่น หนุ่ม กรรชัย รวม 17 กรรม เจ้าตัวเคลื่อนไหวล่าสุด “ขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนักแสดงสาว ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสร้างความเสียหายบนสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้ง
คดีนี้หนุ่ม กรรชัย ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องรวมทั้งหมด 17 กรรม ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ทั้งสองฝ่ายเคยเดินทางมาเผชิญหน้าเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจึงดำเนินการพิจารณาคดีตามกระบวนการกฎหมายเรื่อยมา
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ล่าสุด 25 พ.ย. 69 ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา เป็นเวลา 14 ปี โดยไม่รอการลงโทษ สอดคล้องกับที่ ทนายเดชา ได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กระบุว่า “ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา ในคดีหมิ่นประมาท หนุ่ม กรรชัย เป็นเวลา 14 ปี ไม่รอการลงโทษ”
ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางฝั่ง ปู มัณฑนา ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังได้ฟังคำพิพากษาคัดสินจำคุก 14 ปี คดีหมิ่นประมาท หนุ่ม กรรชัย โดยเจ้าตัวระบุว่า “ปูเคารพคำพิพากษาศาลชั้นต้น และขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB ทนายคลายทุกข์, Pou Mantana