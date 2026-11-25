เปิดใจไม่อายใคร ไอดอลหนุ่ม ยอมรับผมบาง หัวเริ่มเถิก ต้องปลูกผมเสริมหล่อ
เบรนท์ ซู หรือ หมิงเจี๋ย อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ไต้หวัน SpeXial เปิดใจยอมรับว่าเจอปัญหาผมบางมาตั้งแต่ใกล้อายุ 30 พร้อมโชว์ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังปลูกผม 2,500 กราฟต์ ซึ่งทำไปเมื่อ 3 ปีก่อน
ในวงการบันเทิงที่ภาพลักษณ์เป็นเรื่องใหญ่ การที่คนดังจะหันมาดูแลตัวเองหรือพึ่งพาหัตถการความงามไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร แต่การกล้าออกมาเปิดใจยอมรับตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อมอย่าง เบรนท์ ซู (Brent Hsu) ไอดอลหนุ่มชาวไต้หวัน เรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆ
สำหรับคนที่อาจยังไม่คุ้นชื่อ เบรนท์ ซู เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์ไต้หวันชื่อดังอย่าง SpeXial เมื่อปี 2012 ก่อนจะโด่งดังเป็นพลุแตกจากการรับบท ฮวาหลิงหลง ในซีรีส์ไต้หวันยอดฮิตเรื่อง KO One รวมถึงภาคต่ออีกหลายภาค
ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เจ้าตัวออกมาเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวผ่านเธรดส์ (Threads) ซึ่งเป็นโพสต์แรกของเจ้าตัวบนแพลตฟอร์มนี้ พร้อมโพสต์ภาพเปรียบเทียบก่อนกับหลังการปลูกผมให้ดูกันแบบชัดๆ ชนิดไม่มีกั๊ก
เจ้าตัวเล่าว่าเริ่มสังเกตเห็นปัญหาผมบางมาตั้งแต่ช่วงอายุ 20 ปลายๆ ด้วยอาชีพไอดอลที่ต้องคอยรักษาภาพลักษณ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจอย่างมาก สุดท้ายจึงตัดสินใจเข้ารับการปลูกผมเมื่อราว 3 ปีก่อน
ขั้นตอนการทำคือแพทย์จะย้ายรากผมจากบริเวณด้านหลังกับด้านข้างศีรษะมาปลูกเติมบริเวณแนวไรผมด้านหน้า รอบนั้นใช้จำนวนรากผมไปทั้งหมดประมาณ 2,500 กราฟต์ สนนราคาอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือราว 6,300 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 205,750 บาท
ผลลัพธ์ที่ออกมาทำเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปริ เบรนท์ ซู บอกว่าพอใจกับผมชุดใหม่มาก เพราะอัตราความสำเร็จกับอัตราการรอดชีวิตของเส้นผมที่ปลูกไปสูงเกิน 95 เปอร์เซ็นต์ แถมยังใจดีฝากคำแนะนำถึงคนที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันว่า หากมีกำลังทรัพย์เพียงพอ ก็อยากให้ลองไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดู
แม้ก่อนหน้านี้จะเคยลังเล ไม่กล้าบอกใครเรื่องความกังวลใจของตัวเอง แต่ตอนนี้เบรนท์ ซู รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วที่จะออกมาเล่าประสบการณ์ตรง พร้อมโชว์ผลลัพธ์ให้ทุกคนได้เห็น เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังกลุ้มใจเรื่องเส้นผมเหมือนที่เคยเจอมา
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อ้างอิงจาก: สำนักข่าวซานลี่ (SETN) , มิเรอร์มีเดีย