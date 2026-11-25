ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เผยแพร่คลิป “ชุดไทย” ขึ้นเว็บไซต์ ก่อนขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ลุ้นข่าวดี! ยูเนสโก เผยแพร่คลิป “ชุดไทย” ขึ้นเว็บไซต์อย่างเป็นทาางการ ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ ประจำปี 2569
นับเป็นความภาคภูมิใจไทยของชาวไทยทั้งประเทศ หลังจากที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เผยแพร่วิดีโอเรื่อง “Chud Thai: Knowledge, Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume” หรือ “ชุดไทย: องค์ความรู้ งานช่างฝีมือ และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย” ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพื่อประกอบการเสนอขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี 2569
วิดีโอดังกล่าวจัดทำโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อปี 2568 ถ่ายทอดความงดงามและคุณค่าของชุดไทย ทั้งองค์ความรู้ด้านการแต่งกาย ภูมิปัญญาการทอผ้า งานปัก งานตัดเย็บ ตลอดจนทักษะและฝีมือของช่างไทยที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไทย
การเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งนำเสนอเพียงความงดงามของเครื่องแต่งกายประจำชาติเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับชุดไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต แสดงถึงอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความผูกพันของคนไทยกับวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
การเผยแพร่วิดีโอผ่านช่องทางของ UNESCO นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการประชาสัมพันธ์คุณค่าและอัตลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตานานาชาติ ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนในระดับโลก พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้มรดกภูมิปัญญาไทยได้รับการยอมรับบนเวทีนานาชาติ
ทั้งนี้ “ชุดไทย” ซึ่งเป็นรายการที่ประเทศไทยได้นำเสนอนั้น ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 ในวาระที่ 7.b.27 หมายเลขเอกสารการเสนอขึ้นทะเบียน 2321 ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยที่ 21 โดยมีกำหนดพิจารณารายการดังกล่าว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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