จับแล้ว “ไอ้เบส” ลูกจ้างเหี้ยม ยิงนายหัวโต้ง ชิงเงิน 6 แสน แค้นโดนไล่ออก
ย้อนคดีนายหัวโต้ง เจ้าของร้านแอร์มือสอง ถูกลวงไปซื้อทองแดงก่อนถูกยิงชิงเงิน 6 แสน เผารถ ตำรวจจับอดีตลูกจ้างแล้ว แต่ทอง 5 บาทยังสูญหาย
คืนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 นายสมศักดิ์ จักรแก้ว อายุ 42 ปี เจ้าของร้านสมศักดิ์แอร์มือสอง หรือที่รู้จักกันว่า “นายหัวโต้ง” ขับรถกระบะพาหลานชายไปตามนัดซื้อทองแดงใน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เขาพกเงินสด 600,000 บาทไปจ่ายค่าสินค้า และสวมสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทติดตัว ก่อนถูกยิงเสียชีวิต ส่วนหลานชายถูกยิงบาดเจ็บสาหัส รถกระบะถูกไฟไหม้ และทรัพย์สินทั้งสองรายการหายไป
ภรรยาเล่าว่า เหตุนายสมศักดิ์ออกไปพร้อมเงินสดกลางคืน มีคนติดต่อสามีมาหลายวันเพื่อเสนอขายทองแดงราว 1.7 ตัน โดยอ้างว่าเป็นของบริษัทญี่ปุ่น กระทั่งนัดรับของเวลาประมาณ 21.00 น. และระบุว่าต้องจ่ายเป็นเงินสด ไม่รับโอนเงิน แม้เธอจะทักว่าทำไมต้องไปซื้อของดึก นายสมศักดิ์ก็ออกเดินทางพร้อมหลานชาย
หลังเกิดเหตุ หลานชายที่ถูกยิงหนีไปหลบในพงหญ้า แล้วโทรหาลูกจ้างของร้านพร้อมส่งพิกัดให้ เมื่ออีกฝ่ายไปถึง พบรถกระบะกำลังถูกไฟไหม้ จึงช่วยพาหลานชายส่งโรงพยาบาลและแจ้งตำรวจ ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ 22.15 น. และพบร่างนายสมศักดิ์อยู่ในรถ
ตำรวจสืบสวนจนขอศาลออกหมายจับนายจักรพงษ์ หรือ “เบส” อายุ 24 ปี อดีตลูกจ้างของนายสมศักดิ์ ซึ่งเคยทำงานที่ร้านประมาณ 5 ปี ก่อนออกจากงานราว 2 เดือน ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่า ผู้ต้องหามีความขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตจากเรื่องทองแดงในร้าน และรู้ว่านายสมศักดิ์มีเงินสดสำหรับซื้อขายของ จึงใช้นัดซื้อทองแดงเป็นอุบายให้ผู้เสียชีวิตนำเงินออกมา ทั้งเรื่องความขัดแย้งและแรงจูงใจยังเป็นรายละเอียดที่ต้องพิสูจน์ในคดี
เวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน ตำรวจจับนายจักรพงษ์ได้ที่บ้านพักใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพยายามฆ่าผู้อื่น รายงานการจับกุมระบุว่า ผู้ต้องหาให้การว่านำปืนไปทิ้งในบ่อน้ำข้างบ้าน และนำเงินไปซ่อนไว้ที่บ้านญาติ ตำรวจติดตามยึดเงินคืนได้แล้วบางส่วน
ส่วนสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาทยังไม่พบ นายจักรพงษ์อ้างว่าทองหลุดหายในทุ่งนาระหว่างหลบหนี แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและอยู่ระหว่างค้นหาทรัพย์สินกับสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม คดีจึงยังอยู่ในขั้นสอบสวน แม้ตำรวจจะจับผู้ต้องหาได้แล้วก็ตาม
ภาพจาก: AmarinTV