สถิติหวยลาวออกวันพุธ ย้อนหลังปี 2569 ทุกงวด ก่อนหวยออกคืนนี้
ก่อนหวยลาวพัฒนาออกรางวัลงวดวันพุธคืนนี้ 25 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งถ่ายทอดสดช่วงประมาณ 20.00 น. Thaiger รวบรวมสถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลังตลอดปี 2569 มาจัดเป็นตารางให้ดูง่าย ทั้งเลขที่ออกบ่อยและผลครบทุกงวด ย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นสถิติย้อนหลังเพื่อความบันเทิง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ
สรุปสถิติเด่น หวยลาววันพุธ ปี 2569
- งวดที่ออกจริงปีนี้ 44 งวด งดออกรางวัล 1 งวด คือวันที่ 15 เมษายน 2569
- เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกบ่อยที่สุดคือ 60 ออกถึง 3 ครั้ง
- เลขท้าย 1 ตัว (หลักหน่วย) ที่ออกบ่อยที่สุดคือ 0 และ 8 ออกเลขละ 8 ครั้ง
- เลขหลักสิบที่ออกบ่อยที่สุดคือ 7 ออก 8 ครั้ง
- เลขโดดที่โผล่บ่อยที่สุดเมื่อนับทุกหลักของเลข 4 ตัวคือ 0, 8 และ 7
- เลขท้าย 2 ตัว ตกโซน 50 ถึง 99 มากกว่า คือ 27 งวด ส่วนโซน 00 ถึง 49 มี 17 งวด
สถิติเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำ
|เลขท้าย 2 ตัว
|จำนวนครั้งที่ออก
|60
|3
|53
|2
|58
|2
|77
|2
|57
|2
|68
|2
|72
|2
|02
|2
|18
|2
|08
|2
สถิติเลขหลักหน่วยและหลักสิบ
|เลขโดด
|ออกเป็นหลักหน่วย
|ออกเป็นหลักสิบ
|0
|8
|6
|1
|4
|4
|2
|4
|3
|3
|6
|1
|4
|0
|3
|5
|2
|7
|6
|1
|7
|7
|5
|8
|8
|8
|3
|9
|6
|2
ผลหวยลาวออกวันพุธ ย้อนหลังปี 2569 ครบทุกงวด
|งวดวันพุธ
|เลข 4 ตัว
|3 ตัวบน
|2 ตัวล่าง
|2 ตัวหน้า
|07/01/69
|7653
|653
|53
|76
|14/01/69
|8060
|060
|60
|80
|21/01/69
|9685
|685
|85
|96
|28/01/69
|3439
|439
|39
|34
|11/02/69
|6469
|469
|69
|64
|18/02/69
|6209
|209
|09
|62
|25/02/69
|4779
|779
|79
|47
|04/03/69
|2958
|958
|58
|29
|11/03/69
|5181
|181
|81
|51
|18/03/69
|4329
|329
|29
|43
|25/03/69
|1971
|971
|71
|19
|01/04/69
|6810
|810
|10
|68
|08/04/69
|8977
|977
|77
|89
|15/04/69
|งดออกรางวัล
|22/04/69
|8257
|257
|57
|82
|29/04/69
|7768
|768
|68
|77
|06/05/69
|4260
|260
|60
|42
|13/05/69
|0572
|572
|72
|05
|20/05/69
|2377
|377
|77
|23
|27/05/69
|0172
|172
|72
|01
|03/06/69
|0549
|549
|49
|05
|10/06/69
|4557
|557
|57
|45
|17/06/69
|3303
|303
|03
|33
|24/06/69
|8102
|102
|02
|81
|01/07/69
|8147
|147
|47
|81
|08/07/69
|6920
|920
|20
|69
|15/07/69
|9375
|375
|75
|93
|22/07/69
|0768
|768
|68
|07
|29/07/69
|1480
|480
|80
|14
|05/08/69
|9670
|670
|70
|96
|12/08/69
|9718
|718
|18
|97
|19/08/69
|6063
|063
|63
|60
|26/08/69
|5523
|523
|23
|55
|02/09/69
|5351
|351
|51
|53
|09/09/69
|3816
|816
|16
|38
|16/09/69
|8902
|902
|02
|89
|23/09/69
|7960
|960
|60
|79
|30/09/69
|3653
|653
|53
|36
|07/10/69
|0090
|090
|90
|00
|14/10/69
|0358
|358
|58
|03
|21/10/69
|5208
|208
|08
|52
|28/10/69
|0618
|618
|18
|06
|04/11/69
|8808
|808
|08
|88
|11/11/69
|2193
|193
|93
|21
|18/11/69
|5341
|341
|41
|53
หวยลาวพัฒนาวันพุธ ออกกี่โมง ตรวจที่ไหน
หวยลาวพัฒนาชุด 5/45 ออกรางวัลวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยเริ่มถ่ายทอดสดการออกรางวัลช่วงประมาณ 20.00 น. และดำเนินการเสร็จราว 20.30 น. งวดล่าสุดคือคืนวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569
ควรตรวจผลกับช่องทางถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของลาวโดยตรง เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ไม่ควรยึดผลจากเพจทำนายเลขหรือเว็บที่ไม่ใช่แหล่งทางการ
อ่านสถิติอย่างมีสติ
สถิติทั้งหมดเป็นการนับผลที่ออกไปแล้วในอดีต ไม่ได้การันตีว่างวดถัดไปจะออกเลขเดิม การเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงเสมอ ควรเล่นแต่พอดีและไม่นำเงินที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตมาเสี่ยง หากต้องการเสี่ยงโชคควรเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น