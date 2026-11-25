เงินไทยช่วยไทย พลัส เหลือในเป๋าตัง ใช้ไม่หมดก่อน 30 พ.ย. จะถูกตัดสิทธิไหม?
ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เตรียมสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2569 เช็กเงินคงเหลือในเป๋าตัง หากใช้ไม่หมดจะเกิดอะไรขึ้น ทบไปเดือนธันวาคมได้หรือไม่ พร้อมวิธีตรวจสอบยอดเงินก่อนหมดเขต
กระทรวงการคลังกำหนดให้โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 รอบเพิ่มเติม มีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าสินค้าและบริการ 60% ส่วนประชาชนจ่ายเอง 40% จำกัดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ
ความแตกต่างจากโครงการรอบก่อนคือ วงเงิน 1,000 บาทของรอบเพิ่มเติมเป็นยอดรวมสำหรับใช้จ่ายตลอด 2 เดือน ไม่ใช่วงเงินที่ได้รับใหม่ทุกเดือน ดังนั้น ผู้ที่ใช้สิทธิในเดือนตุลาคมไม่หมด สามารถนำยอดที่เหลือมาใช้ต่อในเดือนพฤศจิกายนได้ แต่จะไม่มีการเติมเงินสนับสนุนเพิ่มอีก 1,000 บาทเมื่อเข้าสู่เดือนใหม่
ตัวอย่างเช่น หากได้รับวงเงินจากรัฐบาล 1,000 บาท และใช้ไปแล้ว 600 บาทในเดือนตุลาคม จะเหลือสิทธิอีก 400 บาทสำหรับเดือนพฤศจิกายน แต่หากใช้เงิน 400 บาทที่เหลือไม่ทันกำหนด วงเงินส่วนนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการปิด ไม่สามารถสะสมไปรอใช้ในเดือนธันวาคมได้
ทั้งนี้ ผู้ที่ยังมีวงเงินเหลือจำนวนมากต้องคำนึงถึงเพดานใช้สิทธิรายวันด้วย เพราะรัฐบาลช่วยจ่ายสูงสุดเพียง 200 บาทต่อวัน แม้จะเหลือวงเงิน 600 บาท ก็ไม่สามารถใช้ส่วนสนับสนุนจากรัฐทั้งหมดภายในวันเดียวได้ จึงควรวางแผนใช้จ่ายก่อนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
สำหรับเงินที่ประชาชนเติมเข้า G Wallet ด้วยตัวเอง ถือเป็นคนละส่วนกับวงเงินสนับสนุนของรัฐบาล หากใช้สิทธิโครงการไม่หมด เงินส่วนตัวที่ยังเหลือในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้หมดอายุตามมาตรการ และสามารถจัดการเงินได้ตามเงื่อนไขของบริการ G Wallet
ผู้ที่ต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือ สามารถเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เข้าเมนู G Wallet และเลือกโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เพื่อตรวจสอบวงเงินที่รัฐบาลยังช่วยจ่ายได้ รวมถึงประวัติการใช้สิทธิที่ผ่านมา ก่อนนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
สำหรับเวลาการใช้สิทธิ ประชาชนสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 23.00 น. ส่วนการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 21.00 น. โดยวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิทั้งสองช่องทาง
ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า รัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย พลัส และแจกเงินเพิ่มอีก 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนจนถึงปีใหม่ แต่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริง โดยมาตรการที่ได้รับอนุมัติมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 และยังไม่มีการอนุมัติขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน
ประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือยอดเงินคงเหลือ สามารถสอบถามศูนย์ช่วยเหลือโครงการไทยช่วยไทย พลัส โทรศัพท์ 0 2111 1122 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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อ้างอิง : กระทรวงการคลัง