ทัวร์ลง! ฮุนเซน ใช้ AI สร้างภาพงานแต่งรำลึก 50 ปีก่อน เคลมชุดไทย
ฮุนเซน โพสต์ภาพ AI พิธีแต่งงานคู่ภรรยา ‘บุน รานี’ รำลึกความหลังกว่า 50 ปีก่อน เจอทัวร์ไทยถล่ม ชี้เคลมชุดไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ภาพที่ใช้ AI สร้างขึ้นเป็นภาพงานแต่งงานคู่กับ “บุน รานี” ภรรยาและสตรีหมายเลข 1 ของกัมพูชา เพื่อย้อนรำลึกถึงวันวานเมื่อกว่า 50 ปีก่อน ในภาพปรากฏหมอนทองรองพระขรรค์ พร้อมด้วยพานด้ายสายสิญจน์สีแดงและสีขาว ทั้งยังมีพวงมาลัยและดอกบัว แต่กลับเจอชาวเน็ตไทยแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวเพราะมองว่าชุดในภาพเป็นชุดไทย
สมเด็จ ฮุนเซน ระบุแคปชั่นเป็นภาษากัมพูชา แปลเป็นไทยได้ว่า “ลูก ๆ หลีกทางไปก่อนนะ วันนี้ AI ช่วยพาพ่อกับแม่ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 50 ปีก่อน ตอนที่พ่อกับแม่แต่งงานกัน ใส่ชุดสีดำ ไม่มีเสียงดนตรี ไม่มีญาติผู้ใหญ่ มีแต่คำสั่งสอน”อังกา” (องค์การปกครองในยุคเขมรแดง)
ตอนนั้นแต่งงานพร้อมกัน 13 คู่ พ่อกับแม่เป็นคู่ที่ 13 พ่อให้ AI ช่วยได้แค่ส่วนหนึ่ง แต่ไม่สามารถช่วยให้พ่อกลับไปเป็นหนุ่มอายุ 24 ปี และแม่อายุ 22 ปีได้”
หลังภาพและข้อความเผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างพากันไปจอดรถทัวร์ใต้คอมเมนต์ หลายคนมองว่าเป็นการใช้ AI สร้างภาพสวมใส่ชุดไทย เช่น
“อ้าว ไหนบอกห้ามใส่ชุดไทยไปนครวัด ตอนนี้เจนเอไอตัวเองใส่แล้วหราคะ”
“แต่งงานแบบไทย สวยงามเสมอ”
“Don’t Thai to me แต่โปรโมทชุดไทยกันฉ่ำๆ”
“ถึงกับใช้ AI สภาพ”
“อยากเป็นไทย”
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