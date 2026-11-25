อุ๊ย! “หมอของขวัญ” ฟาดใคร? ดึงดราม่า เล่นใหญ่ตอบไม่เคลียร์ ลั่นตีเก๊ทุกราย
อุ๊ย! “หมอของขวัญ” ฟาดใคร? แถลงข่าวดึงดราม่า สร้างประเด็น เล่นใหญ่กลบเรื่อง ตอบไม่เคลียร์ ลั่นมาแบบนี้ตีเก๊ทุกราย
25 พฤศจิกายน 2569 “หมอของขวัญ” หรือ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ KKC Clinic ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ถึงบุคคลหนึ่งในประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตาอยู่ในขณะนี้ โดยระบุว่า
“คนจริงอ่ะ เวลาแถลงข่าวมันจะ โช๊ะ โช๊ะ โช๊ะ ถ้ามาแบบน้ำท่วมทุ่ง ดึงดราม่าเรื่องอื่น สร้างประเด็นใหม่ๆ เล่นใหญ่ตลบกลบเรื่องที่ต้องแถลง แต่ตอบไม่เคลียรเรื่องเงิน ถ้ามาแบบนี้ตีเก๊ทุกราย!”
เท่านั้นยังไม่พอ หมอของขวัญยังฟาดต่ออีกดอกว่า “นี่ถ้ามีคนเอาภาพเอไอมากรรโชกทรัพย์กู กูต้องเอาเงินให้มันแล้วเรียกตำรวจไปจับหรอเนี่ย???”
แม้เจ้าตัวจะไม่ได้เอ่ยชื่อว่าโพสต์นี้หมายถึงใคร แต่ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างพากันแห่คอมเมนต์กันสนั่น ราวกับรู้กันดีว่ากำลังสื่อถึงใครในตอนนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “หมอของขวัญ” ซูมสนั่น! เจอซองกันชื้น เพชร “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเอาอะไรมา 10 ล้าน
- หมอของขวัญ ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้าน “คลอดในน้ำยังคุ้ม”
- หมอของขวัญ แซะแรง เป็นถึง ดร. ผัวชั่ว มีเหรอจะไม่เลิก เว้นแต่ว่า…?