ช็อก! เลขยอดกระทงปี 2569 ทะลุ 4 แสนใบ พุ่งเกือบ 1.4 หมื่น ขยะขนมปังทะลักหวั่นน้ำเน่า
กทม. เผยยอดจัดเก็บกระทงหลังคืนลอยกระทง 2569 รวม 404,907 ใบ เพิ่มขึ้น 13,880 ใบ วัสดุธรรมชาติครองสัดส่วนกว่า 83% กระทงโฟมลดลง แต่ขนมปังเพิ่มขึ้น สวนทางคำเตือนเรื่องปัญหาน้ำเสีย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการจัดเก็บกระทงหลังคืนวันที่ 24 พฤศจิกายนว่า ปีนี้เจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงได้ 404,907 ใบ เทียบกับปี 2568 ที่เก็บได้ 391,027 ใบ โดยแบ่งเป็นกระทงวัสดุธรรมชาติ 337,637 ใบ คิดเป็น 83.38% กระทงขนมปัง 50,984 ใบ คิดเป็น 12.59% และกระทงโฟม 16,286 ใบ คิดเป็น 4.02%
เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่ากระทงโฟมลดลงจาก 28,298 ใบ เหลือ 16,286 ใบ ส่วนกระทงขนมปังกลับเพิ่มขึ้นจาก 39,103 ใบ เป็น 50,984 ใบ ขณะที่สัดส่วนกระทงจากวัสดุธรรมชาติขยับจาก 82.76% เป็น 83.38%
สำหรับพื้นที่ที่จัดเก็บกระทงได้มากที่สุดคือ เขตลาดกระบัง จำนวน 21,173 ใบ ส่วนพื้นที่ที่เก็บได้น้อยที่สุดคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 192 ใบ
หากแบ่งตามสถานที่จัดเก็บ พบว่าสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเก็บกระทงจากพื้นที่รับผิดชอบได้มากที่สุด 212,679 ใบ รองลงมาคือคลองและบึงรับน้ำ 100,529 ใบ สวนสาธารณะ 81,545 ใบ และแม่น้ำเจ้าพระยา 10,154 ใบ
สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทั้ง 35 แห่ง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 220,708 คน โดยเก็บกระทงได้ 81,545 ใบ เฉลี่ยประมาณ 3 คนต่อกระทง 1 ใบ สวนที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดคือสวนเบญจกิติ 51,353 คน รองลงมาคือสวนจตุจักร 27,442 คน และสวนลุมพินี 20,941 คน
ขณะที่การลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Greener Bangkok มีผู้ร่วมกิจกรรม 20,152 กระทง ลดลงจากปี 2568 ที่มี 23,347 กระทง จำนวน 3,195 กระทง
กรุงเทพมหานครยังเตือนถึงผลกระทบจากกระทงขนมปัง แม้จะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ แต่หากเหลือตกค้างในแหล่งน้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะสระน้ำในสวนสาธารณะที่เป็นระบบน้ำปิด อาจทำให้น้ำเน่าเสียและปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ส่วนกระทงโฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากและไม่สามารถนำไปทำปุ๋ยได้
สำหรับการจัดการขยะหลังเทศกาล เจ้าหน้าที่จะนำกระทงวัสดุธรรมชาติที่เก็บจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปคัดแยก บดย่อย และส่งต่อโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ส่วนกระทงโฟมจะถูกแยกไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
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