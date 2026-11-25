ช็อก ดาราสาว หย่าแร็ปเปอร์ดังฟ้าผ่า หลังแต่ง 5 สัปดาห์ โดนแฉ แอบเข้าม่านรูด
วงการบันเทิงเกาหลีใต้มีเรื่องให้แฟนคลับตั้งตัวไม่ทันอีกครั้ง เมื่อนางแบบสาว วอนฮยอนจู ออกมาโพสต์อินสตาแกรมสตอรีเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ประกาศข่าวแยกทางกับแร็ปเปอร์หนุ่ม ยางฮงวอน อย่างเป็นทางการ เธอระบุว่าทั้งคู่ตกลงกันได้ด้วยดี ขั้นตอนการหย่าเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่เลือกที่จะไม่เปิดเผยสาเหตุของเรื่องทั้งหมด
วอนฮยอนจูเขียนข้อความฝากถึงคนที่คอยเป็นห่วงถามไถ่เข้ามาว่า เธอตั้งใจบอกเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุด เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจึงขอความเข้าใจที่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ จากนี้จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ คอยอัปเดตข่าวคราวให้ติดตามเป็นระยะ พร้อมทิ้งท้ายขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้
ความช็อกของข่าวนี้ไม่ได้อยู่แค่การหย่าร้าง แต่อยู่ตรงไทม์ไลน์ที่ห่างจากวันจัดงานแต่งเพียง 5 สัปดาห์เท่านั้น หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเพิ่งแต่งงานกันหมาดๆ แต่ความจริงทั้งคู่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี 2560 จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2566 ก่อนจะมีลูกสาวด้วยกันในเดือนพฤศจิกายน 2567
งานแต่งงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 จึงเป็นพิธีที่เพิ่งมาจัดย้อนหลัง หลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตามกฎหมายมาแล้วถึง 3 ปีเต็ม สื่อเกาหลีใต้เลยพาดหัวข่าวต่างกันออกไป บ้างนับเป็น 1 เดือน บ้างนับเป็น 5 สัปดาห์ตามจุดอ้างอิงที่เลือกใช้ สำหรับยางฮงวอน ปัจจุบันอายุ 27 ปี แจ้งเกิดจากการคว้าแชมป์รายการ High School Rapper ซีซันแรกของช่อง Mnet ที่ผ่านมาทั้งคู่เคยทำช่องยูทูบชื่อ ไดอารีเลี้ยงลูกของยางฮงวอน คอยเล่าชีวิตประจำวันกับลูกสาว รวมถึงเบื้องหลังการเตรียมงานแต่งให้แฟนๆ ดูกันอย่างอบอุ่น
ทว่าบรรยากาศชื่นมื่นหลังงานวิวาห์กลับอยู่ได้แค่ 5 วันเท่านั้น วันที่ 23 ตุลาคม 2569 มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียออกมาโพสต์แฉว่ายางฮงวอนควงผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาเข้าไปในโมเทล ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาทันที
ต้นสังกัด AP Alchemy รีบออกแถลงการณ์โต้กลับทันทีว่าข้อกล่าวหาไม่ตรงกับความจริง หลักฐานที่ปล่อยออกมามีการตัดต่อด้วยเจตนาร้าย แถมคนแฉยังเคยข่มขู่เรียกเงินจากยางฮงวอนกับผู้หญิงในข่าว พอรีดไถไม่สำเร็จเลยนำข้อมูลเท็จมาประจาน อย่างไรก็ตาม
สำนักข่าวเอสบีเอสกลับรายงานอีกมุมว่า ต้นสังกัดยอมรับว่ายางฮงวอนเข้าโมเทลกับผู้หญิงอีกคนจริง แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในห้อง ฝ่ายยางฮงวอนกับผู้หญิงต่างชี้แจงตรงกันว่าแค่เข้าไปพักหลังดื่มเพราะไม่มีที่ไป
เรื่องบานปลายจนยางฮงวอนกับผู้หญิงในข่าวตัดสินใจแจ้งความเอาผิดคนแฉรวม 3 ข้อหา ได้แก่ กรรโชกทรัพย์ ละเมิดกฎหมายลงโทษความผิดฐานสะกดรอยตาม และหมิ่นประมาทด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ กระทั่งวันที่ 29 ตุลาคม ผู้เปิดเผยเรื่องทั้งหมดโผล่ออกรายการทางช่องยูทูบ ยอมรับว่าที่กุเรื่องขึ้นมาเพราะรู้สึกเจ็บใจจากการพยายามขอยืมเงินยางฮงวอน พร้อมกล่าวขอโทษวอนฮยอนจู ทั้งยังสารภาพว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการนอกใจเกิดขึ้นจริงหรือไม่
แม้คนแฉจะออกมากลับลำขอโทษแล้ว แต่รอยร้าวดูเหมือนจะไม่จางหาย ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เอสบีเอสรายงานว่ายางฮงวอนลบรูปงานแต่งออกจากโซเชียลส่วนตัวจนเกลี้ยง แถมยังกดเลิกติดตามบัญชีของวอนฮยอนจู จนคนเริ่มจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างหนัก ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะออกมาประกาศหย่าในที่สุด ถึงตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงเรื่องสาเหตุที่แท้จริง ยังไม่มีการเปิดเผยข้อตกลงเรื่องสิทธิเลี้ยงดูลูกสาวหรือการแบ่งทรัพย์สิน ส่วนตัวยางฮงวอนเองก็ยังคงเงียบ ไม่ได้ออกมาแถลงเรื่องการหย่าด้วยตัวเองแต่อย่างใด
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อ้างอิงจาก: Korea JoongAng Daily , Herald Business , SBS News