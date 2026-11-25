กัน จอมพลัง สารภาพ เคยข้ามไปกัมพูชา อ้างนำของไปขาย
กัน จอมพลัง สารภาพเคยข้ามไปกัมพูชา อ้างนำก๊าซกระป๋องไปขาย เมื่อหลายปีก่อน ยันไม่เกี่ยวเว็บพนันออนไลน์ แต่จำคนพาไปไม่ได้
กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด หลัง กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อเคลียร์ข้อครหาหลังถูกกระแสสังคมพาดพิงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์
ระหว่างการแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวได้ซักถามถึงความขัดแย้งของข้อมูล เนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยเดินทางไปยังเมืองปอยเปตมาก่อน แต่กลับมีข้าราชการรายหนึ่งในจังหวัดสระแก้วออกมาเปิดเผยข้อมูลสวนทางกันว่าเคยเป็นคนขับรถพาไปส่งที่ฝั่งกัมพูชามาแล้วหลายครั้ง
ข้อซักถามดังกล่าว กัน จอมพลัง ยอมรับว่า ตนเองเคยเดินทางข้ามไปยังประเทศกัมพูชาจริงเมื่อหลายปีก่อน แต่จุดประสงค์ในครั้งนั้นเป็นเพียงการนำสินค้าอย่าง ‘ก๊าซกระป๋อง’ ไปติดต่อค้าขายเท่านั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์แต่อย่างใด ส่วนที่ถามว่าใครเป็นคนพาไปนั้น เจ้าตัวระบุว่าจำไม่ได้แล้วเพราะเป็นการนั่งรถโดยสารข้ามประเทศตามปกติเหมือนคนทั่วไป
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อ้างอิงจาก : PPTV HD 36