ท็อป ปาปลาร้า หมั่นไส้ ‘ทนายตั้ม’ ชอบสร้างกระแส ‘กัน จอมพลัง’ ยันไม่ได้สั่งการ
‘ท็อป ปาปลาร้า’ แจงสาเหตุหมั่นไส้ ‘ทนายตั้ม’ ร้องเรียนมูลนิธิ ยันทำเองไม่มีใครจ้าง ฝั่ง ‘กัน จอมพลัง’ เผยเคยมาช่วยงานจริงแต่ไม่ได้สั่งการ
จากเหตุการณ์วานนี้ (24 พ.ย. 69) ที่ “นายท็อป” ก่อเหตุปาปลาร้าใส่ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหน้า สน.สุทธิสาร ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงสาเหตุผ่านรายการเรื่องเด่นเย็นนี้
นายท็อป ยืนยันว่าลงมือทำไปเพราะความหมั่นไส้ล้วน ๆ ไม่มีใครว่าจ้างหรือบงการ และไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตนจะเดินทางมาก่อเหตุ เป็นการตัดสินใจจากใจตัวเอง ส่วนข้อสงสัยว่าสังกัดหรือทำงานอยู่ในมูลนิธิใดหรือไม่ เจ้าตัวชี้แจงว่าไม่ได้อยู่มูลนิธิไหนทั้งสิ้น ปัจจุบันประกอบอาชีพทำงานส่วนตัว
ส่วนสาเหตุความหมั่นไส้ เกิดจากการที่เห็นทนายตั้มเดินหน้าร้องเรียนมูลนิธิต่าง ๆ ไปทั่ว ไม่ว่าใครก็โดนร้องเรียนไปหมด แม้ตนจะไม่ได้เดือดร้อนโดยตรง แต่รู้สึกหมั่นไส้และมองว่าอีกฝ่ายมีพฤติกรรมหาแสงหรือหิวแสงมากเกินไป พร้อมย้ำว่าไม่ได้หมั่นไส้คนอื่นที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน แต่หมั่นไส้ทนายตั้มเพียงคนเดียวเท่านั้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากตำรวจควบคุมตัวแล้วรู้สึกเข็ดหรือไม่ นายท็อปตอบว่า “เข็ดอยู่” แต่พอถามย้ำว่าจะก่อเหตุแบบนี้อีกหรือไม่ เจ้าตัวตอบชัดว่า “อันนี้ไม่รับปาก” เพราะไม่รู้ว่าหากเจอหน้ากันอีกครั้งจะเป็นอย่างไร ตนพร้อมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย นอกจากนี้ยังเสริมว่าตนไม่ได้ต้องการแสงหรือหิวแสงใด ๆ แค่ลงมือทำเพราะหมั่นไส้และอยากจะเช็กเกลียวเท่านั้น
หากเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดให้มีการเผชิญหน้ากับทนายตั้มก็ไม่มั่นใจว่าจะกล่าวขอโทษอีกฝ่ายหรือไม่
หลังเกิดเหตุ หลายคนคุ้นหน้านายท็อปว่าคล้ายกับทีมงานของ “กัน จอมพลัง” จนเกิดข้อสงสัยว่ามีการจ้างวานหรือไม่ ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ ส่วนตัวไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจก่อเหตุเช่นนั้น
กัน จอมพลัง ยอมรับว่า ผู้ก่อเหตุเป็นหนึ่งในคนที่เคยมาช่วยงานมูลนิธิกัน จอมพลัง จริง แต่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้ว เนื่องจากตนมีโครงการฝึกสอนนักดับเพลิงและอาสากู้ภัยให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์โดยเปิดให้เรียนรู้ฟรี ซึ่งก็มีน้อง ๆ หลายคนเข้ามาร่วมกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ตนไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้ และฝากตำหนิผ่านทีมงานไปแล้วว่าไม่ควรทำแบบนี้ และเตือนนายท็อปและคนอื่น ๆ ไม่ให้ทำตามอีกเด็ดขาด ตนไม่เคยพูดคุยกับนายท็อปทางโทรศัพท์เป็นการส่วนตัว และขอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้ก่อเหตุปาน้ำปลาร้าใส่ทนายตั้ม
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