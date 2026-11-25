ราคาน้ำมันวันนี้ 25/11/69 ดีเซลลด 60 สตางค์ เบนซินคงเดิม
ผู้ใช้ดีเซลทั่วไปและดีเซล B20 ได้เติมน้ำมันถูกลงตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 หลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับอัตราเงินชดเชยและราคาขายปลีกดีเซลทั้งสองชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร ดีเซลทั่วไปเหลือลิตรละ 39.34 บาท ส่วน B20 เหลือลิตรละ 32.90 บาท ขณะที่ดีเซลพรีเมียม เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ยังคงราคาเดิม
ราคาใหม่ในกรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
ดีเซล B7 ของ ปตท. และไฮดีเซล S ของบางจาก เหลือลิตรละ 39.34 บาท จากเดิม 39.94 บาท
ดีเซล B20 เหลือลิตรละ 32.90 บาท จากเดิม 33.50 บาท
ดีเซลพรีเมียมยังอยู่ที่ลิตรละ 49.05 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.14 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 37.77 บาท แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 30.10 บาท ขณะที่ E85 ของบางจากอยู่ที่ 30.63 บาท ทุกชนิดราคาเท่าเดิม
สาเหตุที่ราคาลงรอบนี้เพราะน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มมีมากเกินความต้องการ ตามข้อมูลของ กบน. ตะวันออกกลางกลับมาส่งออกได้มากขึ้น ลิเบียเปิดท่อส่งน้ำมันอีกครั้ง สต็อกน้ำมันของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นเพราะความต้องการใช้ชะลอลง นอกจากนี้ตลาดยังกังวลเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางน้อยลง หลังมีสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอาจหันมาเจรจากัน นักลงทุนยังเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเพราะห่วงเศรษฐกิจโลกด้วย
ถึงจะลดราคาหน้าปั๊ม กองทุนน้ำมันฯ ก็ช่วยอุดหนุนดีเซลน้อยลงด้วย ดีเซล B7 ได้เงินชดเชยลดลง 0.29 บาท เหลือลิตรละ 0.50 บาท ส่วนดีเซล B20 ได้ชดเชยลดลง 0.17 บาท เหลือลิตรละ 0.62 บาท ตอนนี้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับราววันละ 38.02 ล้านบาท แต่ประเมินว่าฐานะยังติดลบอยู่ราว 109,481 ล้านบาท กบน. มองว่าการปรับครั้งนี้ช่วยลดค่าครองชีพ และช่วยให้กองทุนมีเงินหมุนเวียนคล่องขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนยังใช้น้ำมันอย่างประหยัด
ขั้นต่อไปที่ต้องจับตาคือการประชุมกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ว่าผู้ผลิตจะลดกำลังผลิตเพื่อพยุงราคาหรือไม่ เพราะหากลดจริง ราคาน้ำมันโลกอาจขยับขึ้นอีก
ราคาดีเซลลดลงในช่วงที่ยังมีแรงกดดันเรื่องราคาน้ำมันอยู่บนท้องถนน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นายมะโน เครือแก้ว หรือ “กำนันมะโน” นำกลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าจากบริเวณทำเนียบรัฐบาลไปยังโรงกลั่นบางจาก ซอยสุขุมวิท 64 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลดราคาดีเซลลง 10 บาทต่อลิตร พร้อมเสนอให้ควบคุมค่าการกลั่น เขาประกาศว่าจะยกระดับการชุมนุมตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน หากข้อเรียกร้องยังไม่ได้รับการตอบรับ
ทั้งนี้ ราคาใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ราคาที่ปั๊มในต่างจังหวัดอาจต่างจากกรุงเทพฯ เล็กน้อยตามค่าขนส่งและภาษีท้องถิ่น ผู้ใช้รถตรวจสอบราคาล่าสุดได้จากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ทางการของแต่ละผู้ค้าน้ำมัน รวมถึงสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร
- ย้อนดูคำพูด “พิพัฒน์” ให้เลิกประกาศขึ้นน้ำมันกลางดึก หลังล่าสุดขึ้นอีก 1.80 บาท
- “มงคลกิตติ์” เสนอทหารประกาศกฎอัยการศึก ยึดโรงกลั่น แก้ปัญหาน้ำมันแพง