ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เลือกรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ ปี 70 ยื่นต้นสังกัด 1-15 ธ.ค. 69
กรมบัญชีกลางเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน (e-Payroll) ยื่นขอเปลี่ยนรอบรับเงินเดือนหรือค่าจ้างได้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2569 ที่ส่วนราชการต้นสังกัด รอบที่เลือกใหม่จะเริ่มใช้กับเงินเดือนงวดมกราคม 2570 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนก้อนเดียวอยู่แล้วอยากแบ่งรับเป็น 2 รอบต่อเดือน หรือผู้ที่รับ 2 รอบอยู่แล้วอยากกลับไปรับก้อนเดียว ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ภายในช่วงเวลานี้ ส่วนผู้ที่พอใจรอบเดิมไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ระบบจะจ่ายตามรูปแบบเดิมต่อไป การเปลี่ยนรอบทำได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
เอกสารที่ใช้แยกตามกลุ่ม ข้าราชการใช้แบบ 2 ขรก. ส่วนลูกจ้างประจำใช้แบบ 2 ลจ. ดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดในอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีกลาง เมื่อยื่นแล้ว เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจะบันทึกข้อมูลลงระบบ e-Payroll ระหว่างวันที่ 15 ถึง 31 ธันวาคม ดังนั้นวันที่ 15 ธันวาคมจึงเป็นวันสุดท้ายที่ยื่นกับต้นสังกัดได้
เลือกแล้วเงินจะเข้าวันไหน
ผู้ที่รับรอบเดียวจะได้เงินก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 3 วันทำการ ขณะที่ผู้ที่เลือก 2 รอบจะได้รอบแรกทุกวันที่ 16 ของเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดจะเลื่อนมาจ่ายในวันทำการก่อนหน้า ส่วนรอบที่สองจ่ายวันเดียวกับผู้ที่รับรอบเดียว คือก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 3 วันทำการ
ย้อนกลับไปเมื่อปลายปี 2566 รัฐบาลเริ่มเปิดทางเลือกแบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบเป็นครั้งแรก ข้าราชการที่สมัครได้รับเงินแบบใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ส่วนลูกจ้างประจำเริ่มในเดือนมีนาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศตอนนั้น เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำจะหักครึ่งหนึ่งในแต่ละรอบ ขณะที่หนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้ธนาคารและหนี้บุคคลภายนอกยังหักเดือนละครั้ง
นอกจากนี้ ทางเลือกนี้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานที่จ่ายเงินผ่านระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานนอกระบบ เช่น เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่อยู่ในโครงการนี้ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญยังรับเงินเดือนละครั้งเหมือนเดิม
ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำยังมีอีกเรื่องที่ต้องทำในเดือนเดียวกัน กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเดือนและค่าจ้างผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแทนเลขบัญชีธนาคาร เริ่มเดือนพฤษภาคม 2570 ผู้รับเงินต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร แล้วส่งแบบยืนยันให้ต้นสังกัด เพื่อให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 อย่างไรก็ดี ใครยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกรับเงินกี่รอบ หรือยังไม่ได้รับแบบฟอร์ม ควรสอบถามเจ้าหน้าที่การเงินของต้นสังกัดก่อนวันที่ 15 ธันวาคม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือนข้าราชการ พ.ย. 69 เข้าวันไหน เงินบำนาญ ทหารกองประจำการ
- เงินเดือนข้าราชการ เปลี่ยนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ พ.ค. 2570 เช็กวิธีผูกบัญชีรับเงิน
- ครม. ตีกลับ เออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการ ห่วงจ่ายเงินแล้วคนเก่งหาย