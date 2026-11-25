เงินช่วยเหลือชาวนา ปี 69/70 ลุ้นไร่ละ 500 หรือ 1,000 บาท นบข. นัดถก
ชาวนาทั่วประเทศต้องลุ้นกันอีกรอบ เมื่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) นัดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพื่อชี้ขาดว่าเงินช่วยเหลือชาวนาปีการผลิต 2569/70 จะจ่ายไร่ละ 1,000 บาท หรือลดเหลือไร่ละ 500 บาท แต่ตัวเลขทั้งหมดยังเป็นเพียงข้อเสนอ ยังไม่มีการอนุมัติ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนั่งเป็นประธานการประชุมในฐานะประธาน นบข. ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย หลังกระทรวงพาณิชย์ส่งหนังสือเชิญกรรมการแล้ว ตามรายงานของฐานเศรษฐกิจซึ่งอ้างแหล่งข่าวใน นบข. วาระหลักคือข้อเสนอช่วยชาวนาที่อนุกรรมการด้านการผลิตเห็นชอบมาก่อนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
ทางเลือกแรก จ่ายเงินช่วยลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน ได้สูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาท
ทางเลือกที่สอง ปรับลดเหลือไร่ละ 500 บาท เพดานยังอยู่ที่ 10 ไร่ต่อครัวเรือน ได้สูงสุดครัวเรือนละ 5,000 บาท สาเหตุที่มีตัวเลือกนี้เพราะรัฐบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ส่วนแหล่งเงิน กระทรวงการคลังพิจารณาไว้แล้ว
อีกเรื่องที่เข้าที่ประชุมคือโครงการดูแลเสถียรภาพราคาข้าว ซึ่งปรับชื่อจากโครงการยกระดับคุณภาพเดิมให้ครอบคลุมทั้งการพยุงราคาและการพัฒนาคุณภาพ หลักการคือเมื่อราคาตลาดต่ำกว่าราคาที่กำหนด รัฐจะจ่ายชดเชยครึ่งหนึ่งของส่วนต่างผ่าน ธ.ก.ส. ไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน ราคาที่เสนอไว้คือ ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ตันละ 16,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,500 บาท ข้าวหอมปทุมธานีตันละ 11,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 12,000 บาท และข้าวเจ้าตันละ 9,000 บาท ส่วนราคาตลาดที่ใช้เทียบ จะคิดจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันของกรมการค้าภายในและสมาคมโรงสีข้าวไทย
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 อนุกรรมการ นบข. ด้านการผลิตประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วเสนอ 2 แนวทางให้ นบข. พิจารณา คือเงินไร่ละ 1,000 บาท กับการชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 5 ชนิด กลุ่มเป้าหมายตามเอกสารชุดนั้นคือครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวราว 4.69 ล้านครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 39 ล้านไร่ ส่วนทางเลือกไร่ละ 500 บาท เพิ่งปรากฏในวาระรอบนี้
ก่อนหน้านี้ ในการประชุม นบข. นัดแรกของรัฐบาลชุดนี้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 สมาคมชาวนาข้าวไทยเคยขอเงินช่วยไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ที่ประชุมรับเรื่องไว้แล้วส่งให้อนุกรรมการด้านการผลิตศึกษาต่อ ตัวเลขที่เข้าที่ประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายนจึงต่ำกว่าที่ชาวนาขอไว้
ขณะที่สถานการณ์ราคาข้าวปีนี้ นางศุภจีกล่าวหลังประชุมอนุกรรมการ นบข. ด้านการตลาดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนว่า ราคาข้าวอยู่ในระดับที่ชาวนาพอใจ พร้อมย้ำว่าการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่คือกุญแจเพิ่มรายได้ ในวันเดียวกัน นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยให้ข้อมูลว่าข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15% ขายได้ตันละ 16,500 ถึง 17,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% อยู่ที่ตันละ 10,000 บาทขึ้นไป
ส่วนเงินไร่ละ 1,000 บาทของปีการผลิต 2568/69 ยังทยอยจ่ายไม่จบ ธ.ก.ส. เริ่มโอนรอบเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ให้ 135,978 ครัวเรือน รวม 835.43 ล้านบาท แล้วโอนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ทั้งนี้ ทั้งอัตราเงินช่วยเหลือ เพดานพื้นที่ และราคาชดเชยส่วนต่าง ยังต้องรอข้อสรุปจาก นบข. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน จากนั้นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติอีกขั้น จึงยังไม่มีวันจ่ายเงิน ชาวนาควรติดตามประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ผ่านช่องทางทางการ
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