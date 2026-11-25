ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว แก้ข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลัง ตัดชื่อมูลนิธิธรรมนัส ยกทรัพย์สินให้ราชประชานุเคราะห์ฯ หากเลิกกิจการ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยเปลี่ยนเงื่อนไขกรณีมูลนิธิเลิกกิจการ ให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แทนมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ตามข้อบังคับเดิม หลังประเด็นนี้เคยถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิทั้งสองแห่ง
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร ระบุว่า นายนฤนาท เสริงกลาง ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ว่าด้วยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อ 39 ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินเมื่อมูลนิธิเลิกกิจการ
สำหรับข้อบังคับข้อ 39 ฉบับแก้ไข ระบุว่า “ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”
ส่วนข้อบังคับข้อ 3 กำหนดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไว้ที่ คลัง 5 เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครได้จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทั้งสองข้อเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ก่อนนำประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน หรือหลังการจดทะเบียนกว่า 3 เดือน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนาม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ ได้เผยแพร่เอกสารข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 โดยพบว่าข้อ 39 ฉบับเดิมกำหนดให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อมูลนิธิเลิกกิจการตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ทำให้เกิดกระแสตั้งคำถามถึงความเกี่ยวข้องระหว่างมูลนิธิทั้งสอง
ภายหลัง กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ เคยชี้แจงว่า ไม่ได้คาดคิดว่ามูลนิธิจะต้องเลิกกิจการ และยอมรับว่าไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้อย่างรอบคอบ พร้อมแจ้งว่าจะเปลี่ยนผู้รับทรัพย์สินเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อคลายข้อกังวลของประชาชน
การแก้ไขข้อบังคับที่ประกาศล่าสุดจึงเป็นการยืนยันการเปลี่ยนผู้รับทรัพย์สินตามที่เคยชี้แจงไว้ โดยมีผลต่อการจัดการทรัพย์สินที่เหลืออยู่ หากมูลนิธิเลิกกิจการในอนาคตเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ถูกยุบหรือมีการโอนทรัพย์สินไปยังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ แล้วในขณะนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุป “กัน จอมพลัง” แถลงข่าว 24 พ.ย. เปิดคลิปรีดทรัพย์ แจงเงินก้อง ห้วยไร่
- ต๊ะ นารากร ทักจี๊ด! ยอด 1.68 ล้าน ก้อง ห้วยไร่ กับ 9 หมื่น น้องพั้นซ์ หลัง กัน จอมพลัง กางสลิปแถลง
- เจ้าของตึก สู้กลับ แจ้งความ ‘กัน จอมพลัง’ ฐานแจ้งความเท็จ ท้าเปิดคลิปเสียง