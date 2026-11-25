เริ่มวันนี้ ยาป้องกัน HIV แบบฉีด คุ้ม 6 เดือน เช็กโรงพยาบาล 9 แห่ง
ยาเลนาคาพาเวียร์ (Lenacapavir) ยาฉีดป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบออกฤทธิ์ยาว เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในไทยวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2569) ล็อตแรกที่ไทยได้รับมีจำนวน 2,400 โดส จากการสนับสนุนของกองทุนโลก และจะให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 2,400 คน
นพ.จักรภัทร บุญเรือง แพทย์นักวิจัยและแพทย์เชี่ยวชาญด้านเพศสภาวะ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) เปิดเผยกับ The Coverage ว่ายาเดินทางมาถึงไทยแล้ว
จุดต่างจากยาเพร็พแบบเดิมคือการฉีดเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเพียง 6 เดือนครั้ง แทนการกินยาทุกวัน และแพทย์หรือพยาบาลที่ผ่านการอบรมสามารถฉีดได้
ด้านประสิทธิภาพ ยาป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 96% และผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายน 2568
หน่วยบริการที่เข้าร่วมนำร่อง 9 แห่งในกรุงเทพฯ มีทั้งของรัฐและเอกชน ได้แก่
– โรงพยาบาลศิริราช
– คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย
– สถาบันบำราศนราดูร
– โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– HIVNAT
– ศูนย์การแพทย์บางรัก
– สถาบัน IHRI
– สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
– กลุ่ม SWING
IHRI ประสานกับกองทุนโลกจนได้รับจัดสรรยาล็อตแรก เพื่อนำร่องให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัย ผลข้างเคียง และรูปแบบการจัดบริการ ข้อมูลชุดนี้จะใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องการขยายการเข้าถึงในระบบสุขภาพไทย
สำหรับปี 2570 ไทยคาดว่าจะได้รับยามากกว่าล็อตแรก เพื่อรองรับทั้งผู้รับบริการรายเดิมที่ครบกำหนดฉีดเข็มถัดไป และผู้รับบริการรายใหม่ พร้อมกระจายยาไปยังหน่วยบริการในต่างจังหวัด
อุปสรรคใหญ่ของยาตัวนี้คือราคา ตอนเปิดตัวราคาสูงถึง 1.4 ล้านบาทต่อคนต่อปี ขณะที่ UNAIDS และภาคีระดับโลกกำลังผลักดันการผลิตยาสามัญ โดยตั้งเป้าลดราคาลงมาอยู่ที่ราว 1,300 บาทต่อคนต่อปี
ผู้สนใจต้องติดต่อสอบถามหน่วยบริการทั้ง 9 แห่งโดยตรง
ตัวเลขล่าสุดจากกรมควบคุมโรค ณ ไตรมาส 3 ปี 2569 ไทยมีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีมากกว่า 565,018 คน และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,578 คน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 25 ถึง 49 ปี ส่วนเยาวชนอายุ 15 ถึง 24 ปี คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละปี
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