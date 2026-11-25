ก.พ. ไฟเขียว เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท ให้ 7 ตำแหน่งสายสาธารณสุข
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 7 ตำแหน่งในกลุ่มสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หรือเงิน พ.ต.ส. เดือนละ 1,000 บาท แต่เงินก้อนนี้ยังไม่เข้าบัญชีทันที ยังต้องรอลุ้นอีกหลายด่านกว่าจะมีผลบังคับใช้จริง
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ประชุม เปิดเผยผลการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 การประชุมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ควบคู่กับการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งรองนายกฯ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานทั้งสองวง
ใครที่กำลังลุ้นว่าตัวเองมีชื่ออยู่ในโผหรือไม่ เช็กกันได้เลย 7 ตำแหน่งที่ ก.พ. เคาะให้มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ได้แก่ นักสาธารณสุข แพทย์แผนไทย นักกายอุปกรณ์ นักฟิสิกส์การแพทย์ แพทย์แผนจีน นักกำหนดอาหาร และนักฉุกเฉินการแพทย์
มติรอบนี้เป็นเพียงการเห็นชอบข้อเสนอเรื่องตำแหน่งกับอัตราเงินเพิ่มเท่านั้น ขั้นต่อไปสำนักงาน ก.พ. ต้องยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบช่วยตรวจพิจารณา จากนั้นค่อยส่งต่อให้กระทรวงการคลังไฟเขียว ถึงตอนนี้จึงยังไม่มีกำหนดวันเริ่มจ่าย เงื่อนไขการรับสิทธิแบบละเอียดก็ยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
เงิน พ.ต.ส. ย่อมาจากเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพิ่มจากเงินเดือนปกติให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด
ช่วงที่ผ่านมา ข้าราชการสายสุขภาพเพิ่งได้รับข่าวดีติดๆ กันมาแล้ว 2 เรื่อง เรื่องแรกคือกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2569 ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เป็นการเพิ่มสายงานสาธารณสุข สายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และสายงานกำหนดอาหาร เข้าไปในกลุ่ม 7 ตำแหน่งที่อยู่ในข้อเสนอรับเงินเพิ่ม อีกเรื่องคือหนังสือแนวทางจ่ายเงิน พ.ต.ส. ให้พยาบาลวิชาชีพที่ทำงานด้านประกันสุขภาพในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามเรียบร้อยแล้ว มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2569
จุดที่ต้องแยกให้ชัดคือเงินประจำตำแหน่งกับเงิน พ.ต.ส. เป็นเงินคนละก้อนกัน สิทธิรับเงินประจำตำแหน่งยังขึ้นอยู่กับประเภทกับระดับตำแหน่ง ไม่ได้เหมารวมทุกคนในสายงาน
นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.พ. ยังเคาะหลักการสำคัญให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทุกแห่งใช้มาตรฐานเดียวกันในการลงโทษทางวินัยกับจริยธรรม สำหรับข้าราชการที่มีพฤติกรรมชู้สาว คุกคามทางเพศ หรือล่วงละเมิดทางเพศ สำนักงาน ก.พ. ต้องไปปรับปรุงรายการพฤติกรรมผิดวินัยร้ายแรงให้ทันยุคทันสมัย ส่งให้ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมพิจารณา กลับเข้าที่ประชุม ก.พ. ก่อนชงเข้าคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับรองแนวทางปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเข้าทำงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
ข้ามมาดูฝั่งที่ประชุม คพร. ก็มีข่าวดีสำหรับพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ประชุมไฟเขียวให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งระหว่างสัญญาจ้างได้โดยยังอยู่ในกลุ่มงานเดิม หน่วยงานจะปรับชื่อตำแหน่งให้ตรงกับเนื้องานที่เปลี่ยนไปได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเปิดสรรหาคนใหม่ แต่มีเงื่อนไขว่าทั้งสองฝ่ายต้องยินยอม จำนวนอัตรากับค่าตอบแทนเฉลี่ยต้องไม่เพิ่ม ส่วนสิทธิประโยชน์กับระยะเวลาจ้างยังคงยึดตามสัญญาเดิม
ท้ายที่สุด สำหรับข้าราชการทั้ง 7 ตำแหน่งที่รอรับเงิน พ.ต.ส. ตอนนี้ยังไม่มีประกาศขั้นตอนการขอรับเงิน ผู้เกี่ยวข้องคงต้องคอยติดตามประกาศจาก ก.พ. กับหนังสือเวียนจากต้นสังกัดกันอย่างใกล้ชิดไปก่อน
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