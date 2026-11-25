วิจารณ์ยับ! อินฟลูฯ ดัง ทำคอนเทนต์ ใช้เท้าเตะกระทงลงน้ำ ชาวเน็ตจวกไร้กาลเทศะ
วิจารณ์ยับ! อินฟลูฯ ดัง ทำคอนเทนต์ ใช้เท้าเตะกระทงลงน้ำ ท่ามกลางผู้คนมากมาย ชาวเน็ตจวกไร้กาลเทศะ ทำลายประเพณีไทย
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อ “ซุปเปอร์แบงค์” ซึ่งมีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กมากกว่า 6.3 แสนคน และติ๊กต็อกอีกกว่า 3.75 แสนคน ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งผู้โดยสารโดยมีผู้เข้าชมคลิปเป็นจำนวนมาก
สำหรับคอนเทนต์ที่เป็นประเด็นนั้น อินฟลูฯ รายดังกล่าวได้ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยในคลิปเจ้าตัวได้พูดเป็นภาษาใต้ซึ่งแปลได้ว่า “คนเดียวอีกแล้วกี่ปีกี่ปีก็คนเดียว” ก่อนที่จะใช้เท้าเตะกระทงอย่างแรง ท่ามกลางผู้คนที่ร่วมงานกันอย่างมากมาย
จากคลิปดังกล่าวได้มีชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมกับการกระทำซึ่งถือไม่เป็นการเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงจุดประสงค์ของการกระทำดังกล่าวซึ่งอาจทำให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและหวั่นเกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะกับเยาวชน
ตัวอย่างความคิดเห็น อาทิ “ลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา ตามประเพณี ของบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ กระทง”
“นี่ที่สาธารณะ จะสิทธิ์ของใครก็แล้วแต่ ถือว่าไม่ให้เกียรติไม่เคารพประเพณี สิทธิ์ของเขาต่อให้ทำให้ดูแย่ยิ่งกว่านี้ก็ควรทำอยู่บ้านไม่ควรเผยแผ่ มันดูแย่เด็กๆ ดูเยอะ”
“ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา สมควรให้เกียรติสถานที่และความเชื่อ และความศรัทธาของผู้ร่วมงานด้วยครับ”
ขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า “สิทธิ์ของเขา เขาจะเตะหรือเขาจะเผากระทง” ก่อนที่ทางด้านเจ้าของคลิปจะตอบกลับเพียงสั้น ๆ ว่า “ใช่มั้ย”
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