หนาวมาแล้ว สภาพอากาศวันนี้ 25 พ.ย. 69 กทม.เย็นลง 1-2 องศา ใต้ฝนหนัก 7 จังหวัด
อากาศเย็นกลับมาอีกระลอก กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2569) ทำให้ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งใน 7 จังหวัด
ตามพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้ มวลอากาศเย็นระลอกนี้แผ่ถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว เช้านี้หลายภาคจึงมีอากาศเย็นกับลมแรงพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอุตุฯ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
สำหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์ฉบับนี้ไม่ได้คาดการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเย็นที่สุดในพื้นราบ อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส สูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บนยอดภูเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส ลมเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ภาคตะวันออกต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งสูง 1-2 เมตร
ทางภาคเหนือ อากาศเย็นตอนเช้า แต่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน จึงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองราว 30% ของพื้นที่ ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บนยอดดอยเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียส
ด้านภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองราว 60% ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่งที่พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองราว 60% ของพื้นที่เช่นกัน ฝนตกหนักบางแห่งที่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังฝนตกหนักกับฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก บ้านที่อยู่บนลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน รวมถึงพื้นที่ลุ่ม ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ในทะเล อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงราว 2 เมตร ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูง 1-2 เมตร ลมเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงราว 2 เมตร ลมเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝั่งอันดามันคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งสูง 1-2 เมตร จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงเกิน 2 เมตรทั้งสองฝั่ง ชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทาง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ทั้งยังควรเลี่ยงการออกเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ที่ต้องจับตาคือช่วง 27-30 พฤศจิกายน กรมอุตุฯ ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 3 แล้วในวันนี้ สาเหตุที่ฝนจะเพิ่มขึ้นเพราะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่เสริมลงมาอีก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงแรงขึ้น ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยกับภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนจะเย็นลงอีกพร้อมลมแรง
ข่าวดีสำหรับคนที่กังวลเรื่องฝุ่น ช่วงนี้ฝุ่นละอองและหมอกควันในประเทศไทยตอนบนสะสมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง มีแนวโน้มลดลงเพราะลมที่แรงขึ้นช่วยระบายอากาศได้ดี
ทั้งนี้ ประชาชนในภาคใต้ควรติดตามประกาศฉบับถัดไปของกรมอุตุนิยมวิทยาทางเว็บไซต์ของกรมฯ หรือสอบถามสายด่วน 1182 ก่อนวางแผนเดินทางช่วงปลายเดือน
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