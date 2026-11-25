ระทึก มือปืนปล้นรถขนเงิน หนีเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต จับตัวประกัน 30 คน โคลอมเบีย
กลุ่มชายติดอาวุธสวมหมวกคลุมหน้าบุกเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเครือเอ็กซิโต (Éxito) ในเมืองการ์ตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย แล้วจับลูกค้ากับพนักงานไว้เป็นตัวประกันราว 30 คน หลังแผนปล้นรถขนเงินล้มเหลว
เหตุเริ่มขึ้นราว 08.30 น. วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ที่สาขาบนถนนเปโดร เด เอเรเดีย ย่านลา กาสเตยานา ทางใต้ของเมือง ตามข้อมูลเบื้องต้น กล้องวงจรปิดจับความเคลื่อนไหวน่าสงสัยได้ก่อน ตำรวจจึงรุดไปถึงจุดที่รถขนเงินจอดอยู่ คนร้ายจนมุมจึงหนีเข้าไปหลบในร้านพร้อมกักตัวคนที่อยู่ข้างใน
ประธานาธิบดีอาเบลาร์โด เด ลา เอสปริเอยา แห่งโคลอมเบีย ชี้แจงว่าคนกลุ่มนี้เป็นอาชญากรทั่วไป ไม่ใช่องค์กรก่อการร้าย ช่วงแรกคนร้ายยอมปล่อยผู้หญิงสูงวัยออกมา 5 คน ผู้นำโคลอมเบียยังให้คำมั่นว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีสำหรับตัวประกัน
ต่อมาในช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่น ตำรวจแห่งชาติโคลอมเบียยืนยันว่ามีผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้วอย่างน้อย 10 คน ทุกคนได้รับการดูแลเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขณะที่รายงานของสื่อโคลอมเบียเมื่อเหตุยืดเยื้อราว 12 ชั่วโมง ระบุว่ายังมีคนติดอยู่ข้างในราว 20 คน ตัวเลขเปลี่ยนไปตลอดวัน ทางการยังไม่ได้แถลงยอดสุดท้าย
ที่น่าห่วงคือ วิดีโอที่ตำรวจเผยแพร่เผยให้เห็นตัวประกันหลายคนนั่งอยู่บนพื้นโดยถูกปิดปาก ส่วนภาพที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียเห็นบางคนถูกมัดมือ ด้านญาติของผู้ที่ติดอยู่ข้างในมารอหน้าห้างด้วยความกังวล เพราะยังไม่รู้ว่าคนในครอบครัวปลอดภัยหรือไม่
สำหรับการรับมือ ตำรวจหน่วยพิเศษ ทหาร และนาวิกโยธินปิดล้อมพื้นที่โดยรอบ มีเฮลิคอปเตอร์บินวนเหนือที่เกิดเหตุ สื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่ามีพลซุ่มยิงประจำอยู่บนอาคารใกล้เคียง เจ้าหน้าที่เจรจา 2 คนพูดคุยกับคนร้ายเพื่อหาทางให้ตัวประกันออกมาอย่างปลอดภัย ขณะที่ประธานาธิบดีเดินทางถึงฐานทัพเรือการ์ตาเฮนา ซึ่งตั้งเป็นศูนย์บัญชาการร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมนายฆอร์เฆ โมรา รัฐมนตรีกลาโหม และผู้บัญชาการทหารกับตำรวจ
กระทรวงกลาโหมโคลอมเบียออกแถลงการณ์ประณามการกระทำนี้ว่าเป็นอาชญากรรมที่คุกคามชีวิตประชาชน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่มุ่งปกป้องตัวประกันให้ได้รับอิสรภาพ พร้อมนำผู้รับผิดชอบมาลงโทษตามกฎหมาย
ผลกระทบยังลามไปถึงการเดินทาง ท่าอากาศยานนานาชาติราฟาเอล นูเญซ ของเมืองการ์ตาเฮนา ต้องระงับการนำเครื่องบินลงจอดชั่วคราวช่วงสั้น ๆ เพราะมีปฏิบัติการใกล้แนวร่อนลงจอด ก่อนกลับมาให้บริการตามปกติ
ส่วนข้อเรียกร้องของคนร้ายยังไม่ชัดเจน มีจดหมายที่อ้างว่าเป็นข้อเรียกร้องเงินค่าไถ่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย แต่ทางการยังไม่ยืนยันว่าเป็นของจริง ทั้งยังไม่มีรายงานว่าบรรลุข้อตกลงใด ๆ กับคนร้าย ด้านกลุ่มเอ็กซิโต เจ้าของห้าง แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ โดยย้ำว่าชีวิตและความปลอดภัยของลูกค้ากับพนักงานมาก่อนเรื่องอื่น
การ์ตาเฮนาเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของโคลอมเบีย เหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตรงกับวันครบรอบ 10 ปีข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกบฏฟาร์ก (FARC) ในช่วงที่ประเทศเผชิญการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธซึ่งเริ่มขยายเข้ามาในเขตเมือง
ทั้งนี้ จนถึงรายงานล่าสุด ยังไม่มีการยืนยันว่าเหตุการณ์คลี่คลาย ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือการจับกุม เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการเพื่อช่วยตัวประกันที่เหลือและติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี
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อ้างอิง:
- Telemundo (AP): Hombres armados toman rehenes en supermercado de Cartagena, una de las ciudades más turísticas de Colombia