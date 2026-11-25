น้ำแข็ง ทิพวรรณ เดือด! ถูกจับหน้าอก กลางคอนเสิร์ต จับตัวไอ้หื่นได้ ถีบเข้าหน้าเต็มๆ
น้ำแข็ง ทิพวรรณ เดือด! ถูกชายลวนลาม จับหน้าอกกลางคอนเสิร์ต จับตัวไอ้หื่นได้ โดนถีบยอดหน้าเต็มแรง แฟนเพลงคอมเมนต์สนั่น
เกิดเหตุชุลมุนขึ้นหน้าเวทีคอนเสิร์ตคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา (24 พ.ย. 69) เมื่อมีชายคนหนึ่งอาศัยจังหวะที่นักร้องลูกทุ่งสาว น้ำแข็ง ทิพวรรณ จับมือทักทายแฟนเพลงที่มาชมคอนเสิร์ตและรอต้อนรับเธอเป็นอย่างดีบริเวณขอบเวที ชายคนดังกล่าวยื่นมือเข้ามาในวงแฟนคลับก่อนจะทำการลวนลามด้วยการจับหน้าอกของ น้ำแข็ง ทิพวรรณ เข้าอย่างจัง
งานนี้บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถจับกุมตัวชายหื่นคนดังกล่าวที่ลวนลาม น้ำแข็ง ทิพวรรณ เอาไว้ได้ทันท่วงที จากนั้นตัวของน้ำแข็งเองได้ลงมาที่ข้างเวทีเพื่อดูหน้าไอ้หื่น ก่อนจะสั่งสอนโดยการยกขาถีบเข้าที่กลางหน้าของชายหื่นคนดังกล่าวเข้าอย่างจัง
พร้อมมีการโพสต์คลิปตอนถีบเอาไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วย ระบุแคปชั่นว่า “หนูขอโทษนะคะ แต่หนูอดไม่ได้จริง ๆ กล้ามากเดินมากำนมกู” ท่ามกลางคอมเมนต์แฟนคลับที่เข้าแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าสมควรแล้วที่โดนแบบนี้
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อ้างอิงจาก : FB น้ำแข็ง ทิพวรรณ