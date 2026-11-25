ลาวพ้นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดแล้ว ไทยอยู่ระดับไหน ทำไมยังไม่เป็นประเทศรายได้สูง?
สปป.ลาว พ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country: LDC) ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 หลังอยู่ในบัญชีนานถึง 55 ปี นับเป็นประเทศแรกในอาเซียนและประเทศที่ 9 ของโลกที่ก้าวพ้นสถานะนี้ จากความก้าวหน้าด้านรายได้ สาธารณสุข และการศึกษา ขณะที่ประเทศไทยไม่เคยอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงได้เช่นกัน
สำนักงานผู้แทนระดับสูงแห่งสหประชาชาติสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (UN-OHRLLS) ยืนยันว่า ลาวอยู่ในกลุ่ม LDC มาตั้งแต่ปี 2514 ก่อนผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในปี 2561 และผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 ด้านในปี 2564 ได้แก่ ระดับรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ต่อมาสหประชาชาติให้เวลาเตรียมความพร้อมอีก 5 ปี ก่อนลาวพ้นสถานะอย่างเป็นทางการในปี 2569
อย่างไรก็ตาม การพ้นสถานะ LDC ไม่ได้หมายความว่าลาวกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว หรือมีระดับเศรษฐกิจเทียบเท่าประเทศไทย เพราะองค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกใช้เกณฑ์จัดกลุ่มประเทศแตกต่างกัน
สหประชาชาติใช้สถานะ LDC เพื่อจำแนกประเทศที่มีข้อจำกัดด้านการพัฒนาอย่างรุนแรง โดยพิจารณาทั้งรายได้ สุขภาพ การศึกษา และความเปราะบางต่อปัจจัยต่าง ๆ ส่วนธนาคารโลกแบ่งประเทศตามรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capita) ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ รายได้ต่ำ รายได้ปานกลางระดับล่าง รายได้ปานกลางระดับสูง และรายได้สูง
ข้อมูลการจัดกลุ่มประเทศของธนาคารโลกประจำปีงบประมาณ 2570 ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income) ขณะที่ลาวอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower-middle-income)
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ประชาชาติต่อหัวตามวิธีคำนวณ Atlas ของธนาคารโลกในปี 2568 พบว่า ประเทศไทยมีรายได้ต่อหัว 7,690 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนลาวอยู่ที่ 2,150 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นรายได้ต่อหัวของไทยสูงกว่าลาวประมาณ 3.6 เท่า
สำหรับเกณฑ์ประเทศรายได้สูงของธนาคารโลกในปีงบประมาณ 2570 กำหนดให้มีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 14,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทำให้รายได้ต่อหัวของไทยยังต่ำกว่าเกณฑ์อยู่มาก แม้จะสูงกว่าลาวหลายเท่าก็ตาม
ประเทศไทยได้รับการยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างขึ้นสู่ระดับปานกลางระดับสูงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 แต่ผ่านมากว่า 15 ปี ยังไม่สามารถขยับขึ้นสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงได้
ธนาคารโลกประเมินว่า ปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจไทยคือการเติบโตที่ชะลอตัว การลงทุนที่อ่อนแรง ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นช้า หนี้ครัวเรือนสูง และการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว โดยเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 2.4% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2564
รายงาน Building Thailand’s Future Today ที่ธนาคารโลกเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2569 ระบุว่า หากไทยต้องการบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี 2580 จำเป็นต้องเร่งยกระดับผลิตภาพและสร้างการเติบโตของรายได้ต่อหัวที่แท้จริงเฉลี่ยประมาณ 5.4% ต่อปีในช่วงทศวรรษข้างหน้า
แนวทางสำคัญคือการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาทักษะแรงงาน เพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น การผลิตขั้นสูง บริการดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ขณะที่ลาว แม้จะก้าวพ้นสถานะ LDC แล้ว แต่ยังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหลายด้าน โดยองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ระบุว่า เศรษฐกิจลาวปี 2568 ขยายตัว 4.8% แต่มีหนี้สาธารณะและหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันสูงประมาณ 87% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
นอกจากนี้ รัฐบาลลาวยังต้องจัดสรรงบประมาณถึง 16% ของรายจ่ายภาครัฐเพื่อชำระดอกเบี้ยหนี้ ซึ่งสูงกว่างบประมาณด้านสาธารณสุขและการศึกษารวมกันที่อยู่ประมาณ 10% ทำให้มีข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
การพ้นสถานะ LDC ยังทำให้ลาวต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษทางการค้าและความช่วยเหลือระหว่างประเทศบางประเภทที่เคยได้รับ แต่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิและความช่วยเหลือทั้งหมดจะสิ้นสุดลงทันที
สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ปัจจุบันเหลือ 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และติมอร์-เลสเต โดยกัมพูชามีกำหนดพ้นสถานะในวันที่ 19 ธันวาคม 2572 ส่วนเมียนมาและติมอร์-เลสเตยังไม่มีกำหนดพ้นสถานะอย่างเป็นทางการ
การก้าวพ้นกลุ่ม LDC ของลาวจึงเป็นความสำเร็จด้านการพัฒนาประเทศ ขณะที่ไทยอยู่ในระดับเศรษฐกิจสูงกว่าลาวมานานแล้ว แต่ยังมีเป้าหมายอีกขั้นที่ต้องไปให้ถึง นั่นคือการเพิ่มรายได้ประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจให้พ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง
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อ้างอิง : UN-OHRLLS