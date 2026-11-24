เจ้าของตึก สู้กลับ แจ้งความ ‘กัน จอมพลัง’ ฐานแจ้งความเท็จ ท้าเปิดคลิปเสียง
นายเอก เจ้าของตึก แจ้งความกลับ กัน จอมพลัง ข้อหาแจ้งความเท็จ ท้าเปิดคลิปเสียงฉบับเต็มแบบไม่บีบเสียง ยันทวงแค่ค่าเช่าตึกค้างจ่าย 4.8 แสนบาท นาน 6 ปี พร้อมงัดหลักฐานสู้ทั้งฝั่งไทยกับกัมพูชา
ปมขัดแย้งระหว่าง กัน จอมพลัง กับ นายเอก เจ้าของตึก ลุกลามถึงขั้นแจ้งความเอาผิดกันไปมา ล่าสุดเวลา 14.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 นายเอกเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร เพื่อแจ้งความกลับ กัน จอมพลัง ในข้อหาแจ้งความเท็จ หลังจากอีกฝ่ายเข้าแจ้งความเอาผิดเขาก่อนหน้านี้ พร้อมปล่อยคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า 1 นาทีลงเพจเฟซบุ๊ก
ต้นเรื่องทั้งหมดเริ่มจากนายเอกพยายามทวงเงินค่าเช่าตึกที่ค้างชำระมานาน 5–6 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ยอดค้างจ่ายมีทั้งหมด 6 เดือน แบ่งเป็นค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท บวกค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ตอีก 30,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 80,000 บาท คิดเป็นเงิน 480,000 บาท หากรวมค่าส่วนกลางอีกราว 20,000 บาทจะอยู่ที่ 500,000 บาท ต่อมาฝั่งคู่กรณีขอจ่าย 250,000 บาทแล้วนัดให้ไปรับเงิน แต่นายเอกอ้างว่ากลับเกิดการตลบหลังจนนำไปสู่การแจ้งความ
สำหรับคลิปเสียงความยาวกว่า 1 นาทีที่กัน จอมพลัง นำมาเผยแพร่ นายเอกมองว่าฟังไม่รู้เรื่อง ไม่ชัดเจนจนไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสียงใคร จึงขอท้าให้เปิดคลิปเสียงฉบับเต็มแบบชัดๆ ไม่ต้องบีบเสียง หากมีเรื่องขูดรีดหรือขู่กรรโชกจริงขอให้นำหลักฐานมาแสดงให้ชัดเจน พร้อมท้านั่งเผชิญหน้าในรายการเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยเครื่องจับเท็จตัวต่อตัว
ส่วนตัวเลข 5 ล้านบาทหรือประเด็นดอกเบี้ย 10% ที่ปรากฏในคลิป นายเอกยืนยันว่าไม่เคยปล่อยเงินกู้ ไม่เคยคิดดอกเบี้ย ไม่เคยเรียกเงิน 5 ล้าน 10 ล้าน หรือ 100 ล้าน แต่มองว่าน่าจะเป็นการยกตัวอย่างหรือล่อหลอกให้พูดเปิดประเด็นมากกว่า
ด้านรายละเอียดการเช่าตึก นายเอกชี้แจงว่ามีสัญญาเช่าจริงโดยนายจิมมี่เป็นผู้ลงนามทำธุรกรรม แต่มีพยานแวดล้อมยืนยันได้ว่ากัน จอมพลัง เคยเดินทางไปที่ตึกด้วยความระมัดระวังโดยจะสวมสูทไปทุกครั้ง ส่วนข้อสงสัยว่าเช่าตึกไปเปิดร้านขายบะหมี่หรือหม่าล่าหรือไม่ นายเอกปฏิเสธว่าไม่สมเหตุสมผล เพราะค่าเช่าตึกสูงถึงหลักแสนบาทต่อเดือน ต่อให้ขายบะหมี่วันละพันถ้วยก็ไม่คุ้ม แถมยังต้องซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้งานด้วย
นายเอกมั่นใจว่ามีหลักฐานครบถ้วนทั้งสัญญาเช่า เส้นทางการเงิน พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์เกือบ 10 คน รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านที่บันทึกเสียงได้เองโดยไม่ได้แอบอัดเสียงตามที่อีกฝ่ายกังวล นอกจากนี้ยังมีหลักฐานบางส่วนอยู่ทั้งฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาซึ่งกำลังเร่งรวบรวม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจังหวะที่อีกฝ่ายพุ่งเป้ามาที่ตนหลังออกมาทวงเงินช่วง 2–3 สัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเป็นการดึงตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อกลบกระแสข่าวอื่นหรือไม่
ส่วนประเด็นที่กัน จอมพลัง โพสต์ว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จเรื่องตึกเพื่อดิสเครดิต นายเอกท้าให้สื่อมวลชนส่งคนไปตรวจสอบได้เลย เพราะตึกมีอยู่จริง มีเลขที่ชัดเจน พร้อมฝากข้อความถึงอีกฝ่ายว่า “มึงจะลืมบ้านเก่าได้ไง บ้านที่ก่อนรวย ก่อนจะตัดทุกอย่าง แล้วก็ข้ามมาตัดผม เมื่อก่อนผมยาว”
ส่วนกรณีที่กัน จอมพลัง เคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างการปราบสแกมเมอร์ นายเอกมองว่าอีกฝ่ายรู้เรื่องดีเพราะอยู่ฝั่งโน้นมานาน ขอให้ลองไปตรวจสอบพาสปอร์ตกับคำให้การของแฟนเก่าดู ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับทนายความ