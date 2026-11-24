สรุปดราม่า “กัน จอมพลัง” แถลงวันนี้ 24 พ.ย. เปิดคลิปรีดทรัพย์ แจงเงินก้อง ห้วยไร่
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ พร้อมทนายวิน ทนายโรส และออยศรี ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สำนักงานบริษัท ที่ปรึกษา กฎหมาย ออยศรี และ ผองเผือก จำกัด ชี้แจงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเช่าตึกทำเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชา พร้อมเปิดคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นหลักฐานข่มขู่เรียกเงิน ก่อนตำรวจ สน.สุทธิสาร จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมเงินสด 250,000 บาท นอกจากนี้ ยังนำหลักฐานการโอนเงินมาโต้ข้อสงสัยของก้อง ห้วยไร่ เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือน้องพั้นซ์ ผู้สูญเสียพ่อแม่จากเหตุตึก สตง. ถล่ม
กัน จอมพลัง เล่าว่า เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อน มีบุคคลติดต่อผ่านรุ่นพี่ที่รู้จัก อ้างว่าครอบครองผังเส้นทางการเงินและเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับตน พร้อมเรียกร้องเงินสูงถึง 10 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่เผยแพร่ข้อมูล แต่เมื่อตรวจสอบกลับพบความผิดปกติของภาพประกอบ โดยเฉพาะภาพลานจอดรถที่เชื่อว่าถูกนำมาจากอินเทอร์เน็ต จึงปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงิน
ต่อมาเมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตนอีกครั้ง กลุ่มบุคคลเดิมกลับมาติดต่อผ่านคนรู้จักชื่อปืน โดยเปลี่ยนมาอ้างว่ากัน จอมพลัง เคยเช่าตึกในประเทศกัมพูชาเพื่อทำเว็บพนันออนไลน์ และค้างค่าเช่าไว้ประมาณ 480,000 บาท จากระยะเวลา 6 เดือน ก่อนขู่ว่าหากไม่จ่ายจะคิดดอกเบี้ยย้อนหลัง 7 ปี ทำให้ยอดเงินเพิ่มเป็นประมาณ 5 ล้านบาท
กันยืนยันว่าไม่เคยเช่าตึกหรือทำสัญญากับเจ้าของอาคาร พร้อมระบุว่าเมื่อทีมงานขอตรวจสัญญาเช่า กลับได้รับคำตอบว่าสัญญาไม่ได้เป็นชื่อของตน แต่เป็นชื่อบุคคลอื่น จึงเรียกร้องให้คู่กรณีนำเอกสารต้นฉบับออกมาเปิดเผย
ระหว่างแถลงข่าว กันยังนำภาพอาคารที่อ้างว่าอีกฝ่ายใช้เป็นหลักฐานมาแสดง โดยชี้ให้เห็นความผิดปกติหลายจุด ทั้งจำนวนรถจักรยานยนต์ในเงาสะท้อนกระจกที่ไม่ตรงกับภาพด้านหน้า ลักษณะขาของบุคคลในภาพที่ดูผิดธรรมชาติ และส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟที่มีรูปทรงไม่ต่อเนื่อง พร้อมกล่าวหาว่าเป็นภาพสร้างขึ้นด้วย AI อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลตรวจสอบทางเทคนิคที่ยืนยันว่าภาพถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจริง
นอกจากนี้ ทีมทนายยังเปิดคลิปเสียงการสนทนาที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการข่มขู่ โดยกันระบุว่า คู่กรณีขีดเส้นตายให้จ่ายเงินภายใน 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะนำข้อมูลไปให้สื่อมวลชนและบุคคลมีชื่อเสียง พร้อมเสนอว่าหากได้รับเงินจะเผาทำลายหลักฐานและอัดคลิปสาบานว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลอีก ทั้งยังมีการพูดถึงการแบ่งเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง 3 คน
หลังรวบรวมหลักฐาน กันตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.สุทธิสาร และร่วมวางแผนนัดส่งมอบเงินสด 250,000 บาท กระทั่งเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ได้แก่ นายติรนัยน์ หรือเอก และนายธนกฤต บริเวณร้านแมคโดนัลด์ ปากซอยรัชดาภิเษก 17 เมื่อเวลา 03.25 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน โดยกันระบุว่าเอกเป็นผู้สนทนาในคลิปเสียง ส่วนผู้ต้องหาอีกคนเป็นผู้ขับรถพามาตามนัด
ด้านทนายวินยืนยันว่า พฤติการณ์ตามหลักฐานที่นำมาแสดงเข้าข่ายความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 เนื่องจากเป็นการข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อบังคับให้จ่ายเงิน ไม่ใช่การติดตามทวงหนี้ตามปกติ พร้อมระบุว่าแม้จะมีหนี้จริง คู่กรณีก็ต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกระบวนการกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม นายเอกให้ข้อมูลอีกด้านหลังได้รับการประกันตัวว่า การนัดรับเงิน 250,000 บาทเป็นการตกลงรับชำระค่าเช่าอาคารที่ค้างอยู่ 480,000 บาท ไม่ใช่การรีดเอาทรัพย์ พร้อมเปิดเผยว่าได้เข้าแจ้งความกลับกัน จอมพลัง ในข้อหาแจ้งความเท็จ และท้าให้เปิดคลิปเสียงฉบับเต็มเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะนี้ข้อกล่าวหาของทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน
ส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ กันยอมรับว่าเคยเดินทางไปประเทศกัมพูชาเมื่อหลายปีก่อนเพื่อค้าขายสินค้า เช่น กระป๋องแก๊ส แต่ยืนยันว่าไม่เคยเช่าตึกทำเว็บพนัน และปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย โดยอ้างว่าคลิปอาจถูกดัดแปลงหรือตัดต่อ
ช่วงท้ายการแถลงข่าว กัน จอมพลัง และทนายโรส เปิดหลักฐานการช่วยเหลือน้องพั้นซ์ ลูกบุญธรรมของก้อง ห้วยไร่ หลังนักร้องชื่อดังเดินทางไปให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม
กันยืนยันว่า น้องพั้นซ์ซึ่งสูญเสียพ่อและแม่จากเหตุการณ์ตึกถล่ม ได้รับเงินเยียวยารายละ 45,000 บาท รวม 90,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นสองงวด งวดแรก 30,000 บาท และงวดต่อมาอีก 15,000 บาทต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งราย พร้อมนำเอกสารการโอนเงินมาแสดงต่อสื่อมวลชน
นอกจากเงินเยียวยา กันระบุว่าได้ช่วยเหลือน้องพั้นซ์และน้องชายเรื่องการสร้างบ้านอีก 200,000 บาท แบ่งเป็นเงินส่วนตัวของกัน 50,000 บาท และเงินสนับสนุนจากมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ อีก 150,000 บาท โดยมีหนังสือขอบคุณจากน้องพั้นซ์เป็นหลักฐาน
ทั้งสองยังกล่าวถึงการเสียชีวิตของน้องพั้นซ์ที่จังหวัดพิจิตร พร้อมเผยว่าทนายโรสเคยเดินทางไปร่วมงานศพด้วยตนเอง ก่อนยืนยันว่าการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุตึก สตง. ถล่ม ครอบคลุมประมาณ 99 ราย รวมเงินมากกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งมีเงินบริจาคจากก้อง ห้วยไร่ ประมาณ 1.6 ล้านบาทรวมอยู่ด้วย
กัน จอมพลัง ยืนยันว่าการจ่ายเงินทั้งหมดมีหลักฐานตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการใช้เงินบริจาคทั้งก้อนยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดสรรเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบแต่ละครอบครัว ซึ่งเป็นประเด็นที่ก้อง ห้วยไร่ ต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม
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