ต๊ะ นารากร ทักจี๊ด! ยอด 1.68 ล้าน ก้อง ห้วยไร่ กับ 9 หมื่น น้องพั้นซ์ หลัง กัน จอมพลัง กางสลิปแถลง
กัน จอมพลัง ควงทนายโรส เปิดหลักฐานเงินช่วยเหลือน้องพั้นซ์ ลูกบุญธรรมก้อง ห้วยไร่ หลังถูกตั้งคำถามเงินบริจาค 1.68 ล้านบาท เผยโอนเงินเยียวยาพ่อแม่ที่เสียชีวิตครบแล้ว พร้อมช่วยสร้างบ้านให้น้องและครอบครัว
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ พร้อมด้วยทนายโรส แถลงชี้แจงกรณี ก้อง ห้วยไร่ หรือ อัครเดช ยอดจำปา ตั้งคำถามถึงเงินบริจาคกว่า 1.68 ล้านบาท ที่มอบให้มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม โดยเฉพาะเงินเยียวยาของ น้องพั้นซ์ ลูกสาวบุญธรรมของก้อง ซึ่งสูญเสียพ่อและแม่จากเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
กัน จอมพลัง ยืนยันว่า น้องพั้นซ์ได้รับเงินเยียวยากรณีสูญเสียพ่อและแม่ครบถ้วนแล้ว โดยได้รับเงินสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ 45,000 บาท รวม 2 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท พร้อมนำเอกสารและหลักฐานการโอนเงินมาแสดงต่อสื่อมวลชน
สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา กันและทนายโรสชี้แจงว่า แบ่งโอนเป็น 2 งวด เริ่มจากเงิน 30,000 บาท ก่อนโอนเพิ่มอีก 15,000 บาท หลังมีผู้บริจาคสมทบเพิ่มเติม ทำให้ยอดช่วยเหลือครบ 45,000 บาทต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งราย โดยมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทั้งในส่วนของพ่อและแม่
นอกจากเงินเยียวยา 90,000 บาท กันเปิดเผยว่ายังให้ความช่วยเหลือน้องพั้นซ์และน้องชายเพิ่มเติม หลังออกจากศูนย์พักพิง เนื่องจากครอบครัวต้องการสร้างและซ่อมแซมบ้าน โดยจ้างน้องพั้นซ์มาไลฟ์สดขายสินค้า พร้อมมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือ 50,000 บาท และมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ สมทบเงินอีก 150,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนเรื่องบ้าน 200,000 บาท ซึ่งระบุว่ามีหนังสือขอบคุณจากน้องพั้นซ์เป็นหลักฐาน
ระหว่างการแถลงข่าว กันและทนายโรสยังกล่าวถึงการเสียชีวิตของน้องพั้นซ์ที่จังหวัดพิจิตร โดยนำภาพจากงานศพมาแสดง พร้อมเปิดเผยว่าทนายโรสได้เดินทางไปร่วมงานศพและส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายด้วยตนเอง
กัน จอมพลัง ระบุเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุตึก สตง. ถล่ม ครอบคลุมผู้รับเงินเยียวยาประมาณ 99 ราย รวมเงินที่จ่ายช่วยเหลือมากกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งมีเงินบริจาคจากก้อง ห้วยไร่ รวมอยู่ด้วย พร้อมยืนยันว่าการใช้จ่ายเงินมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ก้อง ห้วยไร่ เดินทางเข้าพบพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะพยาน พร้อมนำหลักฐานการโอนเงินจำนวน 1,685,732.87 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 มอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยระบุว่าเป็นเงินจากทั้งตนเองและแฟนเพลงที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุตึก สตง. ถล่ม
ก้องเปิดเผยว่า สิ่งที่ยังติดใจคือไม่ทราบว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะการช่วยเหลือน้องพั้นซ์ ซึ่งตนรับเป็นลูกสาวบุญธรรมหลังเหตุการณ์ตึกถล่ม แม้จะเคยสอบถามน้องก่อนเสียชีวิต แต่ยังต้องการให้กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงด้วยตนเอง รวมถึงให้ความช่วยเหลือน้องชายของผู้เสียชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่
ขณะเดียวกัน นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตหลังติดตามการแถลงข่าว โดยเปรียบเทียบยอดเงินบริจาคของก้องกว่า 1.6 ล้านบาท กับยอดเงินเยียวยาน้องพั้นซ์ 90,000 บาท รวมถึงเงินส่วนตัวอีก 50,000 บาทที่กันนำมาชี้แจง พร้อมกล่าวถึงการนำภาพงานศพน้องพั้นซ์มาแสดงระหว่างการแถลงข่าว
อย่างไรก็ตาม เงินบริจาคของก้องกว่า 1.68 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุตึกถล่มหลายครอบครัว ไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินสำหรับน้องพั้นซ์ทั้งหมด ส่วนรายละเอียดการจัดสรรเงินบริจาคให้ผู้รับรายอื่นยังต้องตรวจสอบจากเอกสารบัญชีและหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบการรับและใช้จ่ายเงินของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยมีกำหนดให้กัน จอมพลัง เข้าให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569
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