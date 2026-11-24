ปิดฉาก 7-Eleven ในกัมพูชา CPALL ยุติธุรกิจทั้ง 23 สาขา มีผล 25 ธ.ค. 69
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จะยุติการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป เท่ากับถอนตัวออกจากตลาดกัมพูชาทั้งประเทศ หลังเปิดร้านแรกมาได้ 4 ปีเศษ
หนังสือแจ้งสารสนเทศเลขที่ IDR 24/2569 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ลงนามโดยนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทและผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ให้เหตุผลเพียงข้อเดียวว่า การยุติธุรกิจครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 7-Eleven
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2569 ระบุว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 CPALL เหลือร้าน 7-Eleven ในกัมพูชา 23 สาขา
จำนวนสาขาหายไปเร็วมากตลอดปีนี้ สิ้นไตรมาสแรกยังมี 63 สาขา พอถึงวันที่ 30 มิถุนายน เหลือ 39 สาขา หายไป 24 สาขาภายในไตรมาสเดียว แล้วลดลงต่อเหลือ 23 สาขาเมื่อสิ้นไตรมาส 3
ช่วงเวลาเดียวกัน ธุรกิจใน สปป.ลาว กลับเดินสวนทาง สิ้นไตรมาส 2 มีร้านสะดวกซื้อ 32 สาขา เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 2 สาขา
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าว Kampucheathmey ของกัมพูชารายงานว่า ร้าน 7-Eleven สาขาเมืองกำปอตปิดกิจการถาวร โดยอ้างสื่อท้องถิ่นว่าสาขานี้เจอลูกค้าลดลงต่อเนื่องและสินค้าขาดแคลนมาหลายสัปดาห์ ท่ามกลางผู้บริโภคกัมพูชาที่หันไปเลือกสินค้าและบริการที่ไม่ใช่ของไทย หลังเกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม CPALL ไม่เคยยืนยันว่ากระแสคว่ำบาตรสินค้าไทยเป็นสาเหตุของการปิดสาขา และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับล่าสุดก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ระบุเพียงเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าเท่านั้น
CPALL เริ่มเปิดร้าน 7-Eleven ในกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายตลาดต่างประเทศที่เดินคู่กันไปกับ สปป.ลาว
สิ่งที่บริษัทยังไม่ได้แจ้งคือ พนักงานและคู่ค้าในกัมพูชาจะได้รับการดูแลอย่างไรหลังวันที่ 25 ธันวาคม และการยุติธุรกิจครั้งนี้จะกระทบตัวเลขทางการเงินของบริษัทมากน้อยแค่ไหน ส่วนธุรกิจใน สปป.ลาว ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจหาย! เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสุดท้ายในกัมพูชา ปิดตัวแล้ว เซ่นกระแสแบนสินค้าไทย
- เขมรลั่นทำสำเร็จ! แม็คโคร สาขาเสียมราฐ ประกาศยุติกิจการ ยกชาวเขมรร่วมใจแบนสินค้าไทย
- ซีพี ออลล์ เอาจริง! แจ้งความแก๊งไลฟ์สด ด่าหยาบพนักงาน ขอปกป้องศักดิ์ศรี
อ้างอิงจาก: มติชนออนไลน์ , ฐานเศรษฐกิจ